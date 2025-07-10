Der Konnektor kann von PyPI mit den standardmäßigen Python-Paketmanagement-Tools heruntergeladen werden. Die Installation ist einfach und erfordert nur eine minimale Konfiguration, um mit den Db2-Vektorfunktionen arbeiten zu können.

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir ein umfassendes Tutorial-Notebook veröffentlicht, das zeigt, wie Sie den Db2 LangChain Connector als Teil eines Python-Workflows verwenden. Das Tutorial behandelt gängige Anwendungsszenarien wie die Einbettung von Dokumenten, die Implementierung einer semantischen Suche und den Aufbau einer RAG-Pipeline.

Diese Version ist Teil unseres Engagements für die Unterstützung der Open-Source KI-Entwicklungsgemeinschaft und bietet gleichzeitig Zugriff auf Datenverwaltungsfunktionen auf Unternehmensniveau, die mit Ihren Anwendungen skaliert werden können.

Das LangChain-Notebook ansehen