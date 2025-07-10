Ankündigung des Db2 LangChain Connectors: Ein Vektorspeicher für Python-KI-Workflows für Unternehmen

10. Juli 2025

Autor

Shaikh Quader

AI Architect

IBM Db2

Ashok Kumar

Program Director, Data and AI

IBM

Wir freuen uns, die Veröffentlichung des Db2 LangChain Connectors ankündigen zu können. Dabei handelt es sich um eine Python-Bibliothek auf Open-Source-Basis, die IBM Db2 in das LangChain-Ökosystem einbindet. Dieser Konnektor baut auf den neu eingeführten Vektorfunktionen in Db2 12 Mod Pack 2 auf und ermöglicht es Entwicklern, Db2 als Vektorspeicher innerhalb von LangChain-Workflows zu verwenden.

Unterstützung der modernen KI-Entwicklung

Dieser Python-Konnektor vereinfacht die Entwicklung von LLM-Anwendungen, wie z. B. KI-Agenten und Retrieval-Augmented Generation (RAG), indem er Db2 als Vektorspeicher für die semantische Suche und viele generative KI-Aufgaben verwendet. Die Integration erfüllt eine wichtige Anforderung der KI-Entwicklergemeinschaft: nahtloser Zugriff auf die Vektorspeicherfunktionen von Db2 in Unternehmensqualität über ein vertrautes, weit verbreitetes Python-Framework.

Vorteile der LangChain-Integration

LangChain bietet ein flexibles Framework für die Kombination von Sprachmodellen mit Tools, Datenquellen und Vektorspeichern zur Orchestrierung von durchgängigen LLM-Anwendungspipelines. Der Db2 LangChain Connector erweitert dieses Framework, indem er eine native Python-Oberfläche bereitstellt, die Entwicklern Folgendes ermöglicht:

  • Erstellen von Tabellen mit Vektorspalten in Db2 über intuitive Python-Befehle
  • Einbetten, speichern und effizientes Verwalten von Einbettungen in großem Maßstab
  • Durchführen einer Ähnlichkeitssuche mit unterstützten Metriken, darunter Kosinusähnlichkeit, euklidische Entfernung und Skalarprodukt
  • Nutzung der unternehmensgerechten Leistungs-, Sicherheits- und Zuverlässigkeitsfunktionen von Db2

Alle Vorgänge werden durch vertraute Python-Workflows unterstützt, was die Integration von Db2 in moderne Anwendungen auf Basis generativer KI und agentischer KI erleichtert, ohne dass Datenbankkenntnisse erforderlich sind.

Reduzierung von Hindernissen bei der Entwicklung

Unser Ziel ist es, die Hindernisse für Entwickler zu verringern, die mit offenen, von der Community angenommenen Frameworks wie LangChain arbeiten, und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit der Vektorsuche für Unternehmen mit Db2 zu erschließen. Durch die Bereitstellung dieser nativen Integration können sich Entwickler auf die Entwicklung innovativer KI-Anwendungen konzentrieren, anstatt komplexe Datenbankkonfigurationen oder benutzerdefinierten Integrationscode verwalten zu müssen.

Der Konnektor schließt die Lücke zwischen Rapid-Prototyping und Produktionsbereitstellung und ermöglicht es Teams, mit vertrauten Python-basierten Workflows zu beginnen und nahtlos an die Unternehmensanforderungen zu skalieren, ohne die Architektur zu ändern.

Erste Schritte

Der Konnektor kann von PyPI mit den standardmäßigen Python-Paketmanagement-Tools heruntergeladen werden. Die Installation ist einfach und erfordert nur eine minimale Konfiguration, um mit den Db2-Vektorfunktionen arbeiten zu können.

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir ein umfassendes Tutorial-Notebook veröffentlicht, das zeigt, wie Sie den Db2 LangChain Connector als Teil eines Python-Workflows verwenden. Das Tutorial behandelt gängige Anwendungsszenarien wie die Einbettung von Dokumenten, die Implementierung einer semantischen Suche und den Aufbau einer RAG-Pipeline.

Diese Version ist Teil unseres Engagements für die Unterstützung der Open-Source KI-Entwicklungsgemeinschaft und bietet gleichzeitig Zugriff auf Datenverwaltungsfunktionen auf Unternehmensniveau, die mit Ihren Anwendungen skaliert werden können.

Das LangChain-Notebook ansehen

