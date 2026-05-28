Ansible für IBM Z: Weiterentwicklung der Unternehmensautomatisierung mit z/OS Core Collection 2.0

Mit der Veröffentlichung der IBM z/OS Core Collection 2.0 macht die Unternehmensautomatisierung einen bedeutenden Schritt zur Vereinheitlichung von Abläufen über Cloud-, verteilte und IBM-Z-Umgebungen hinweg.
Die Automatisierung in Unternehmen hat einen Wendepunkt erreicht. Sie zeichnet sich nicht mehr durch vereinzelte Effizienzsteigerungen aus, sondern durch die Fähigkeit, jede Plattform – Cloud-, verteilte und geschäftskritische Systeme – über eine einzige, bewährte Automatisierungsinfrastruktur zu betreiben.
Mit der IBM z/OS Core Collection 2.0 für die Red Hat Ansible Automation Platform macht IBM Z einen weiteren Schritt in diese Zukunft. Unternehmen können IBM Z-Systeme nun über dasselbe regulierte Automatisierungs-Framework verwalten, auf das sie auch im restlichen Unternehmen setzen, und so einheitliche Richtlinien, Kontrollen und Betriebsabläufe für ihre kritischsten Workloads gewährleisten.
Dies stellt einen grundlegenden Wandel dar: von plattformspezifischer Automatisierung hin zu unternehmensweiter Orchestrierung, sodass Führungskräfte die Automatisierung souverän skalieren können.
Was für Unternehmen heute zählt, ist nicht mehr nur Automatisierung, sondern eine bessere Automatisierung, die vorhersehbar, steuerbar und in großem Maßstab resilient ist.
Mit der neuesten Version 2.0 der IBM z/OS Core Collection wird die Mission von Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z weiter fortgeführt, indem IBM Z als geregelter, standardisierter Endpunkt innerhalb der Unternehmensautomatisierung gefördert wird, der auf das gleiche Ansible Automatisierungsbetriebsmodell wie der Rest der verteilten Cloud-, On-Prem- oder Hybrid-Umgebung ausgerichtet ist.
Ebenso wichtig ist, dass die kürzlich veröffentlichte Version 2.0 der z/OS-Kernkollektion IBM Z auf natürliche Weise an breiteren Automatisierungslebenszyklen von Bereitstellung, Konfiguration und Betrieb teilnimmt.
Hier kommen Technologien wie Terraform und Ansible zusammen. Terraform definiert und stellt den Infrastrukturzustand bereit, während Ansible die Konfiguration, die Durchsetzung von Richtlinien und die laufenden Abläufe orchestriert. In Kombination ermöglichen sie eine End-to-End-Automatisierung im gesamten Unternehmen und bringen IBM Z in denselben codegesteuerten Lebenszyklus wie Cloud- und verteilte Systeme.
Da die KI-gestützte Automatisierung die Erstellung von Workflows beschleunigt, stellt diese Grundlage sicher, dass die Ausführung deterministisch, überprüfbar und kontrolliert erfolgt.
Kunden wenden Ansible for IBM Z in einer Vielzahl von operativen Szenarien an, um die oben beschriebenen Automatisierungsergebnisse zu realisieren. Eines der wirkungsvollsten Beispiele ist die Erneuerung und Verwaltung von SSL-Zertifikaten, wo die Automatisierung dazu beiträgt, den manuellen Aufwand und das Betriebsrisiko in Produktionsumgebungen zu verringern.
Neben der Zertifikatsverwaltung erweitern Unternehmen die Automatisierung auf den gesamten IBM Z-Betriebszyklus, um sie an Unternehmensstandards und Workflows anzupassen:
Zusammen verdeutlichen diese Anwendungsfälle, wie Ansible for IBM Z und die jüngste Version der IBM z/OS Core Collection Unternehmen dabei unterstützen, einheitliche Governance-Richtlinien umzusetzen, Betriebsrisiken zu minimieren und den täglichen Betrieb zu modernisieren, indem sie auf IBM Z und im gesamten Unternehmen einheitliche Automatisierungsverfahren anwenden.
Da die Automatisierung mit Infrastructure-as-Code-Frameworks wie Terraform und KI-gestützter Entwicklung konvergiert, erhalten Unternehmen die Möglichkeit, sowohl die Konfiguration als auch die Bereitstellung in einem einzigen, zusammenhängenden Workflow zu orchestrieren. Dadurch können Umgebungen durchgängig über Code definiert, bereitgestellt und verwaltet werden. Für IBM Z bedeutet dies ein neues Maß an Flexibilität, während die von Unternehmen erwartete Disziplin, Sicherheit und Zuverlässigkeit erhalten bleibt.
Mit Ansible for IBM Z und der kürzlich erfolgten Veröffentlichung der IBM z/OS Core Collection 2.0 ist IBM Z nicht mehr einfach nur automatisiert. Es ist als vorhersehbare, richtliniengesteuerte Plattform in die Automatisierung des Unternehmens eingebettet und somit für zukünftige Entwicklungen gerüstet.
Das ist eine Neudefinition der Art und Weise, wie der Mainframe am modernen Unternehmen beteiligt ist.