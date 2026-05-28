Ansible für IBM Z: Weiterentwicklung der Unternehmensautomatisierung mit z/OS Core Collection 2.0

Die Automatisierung in Unternehmen hat einen Wendepunkt erreicht. Sie zeichnet sich nicht mehr durch vereinzelte Effizienzsteigerungen aus, sondern durch die Fähigkeit, jede Plattform – Cloud-, verteilte und geschäftskritische Systeme – über eine einzige, bewährte Automatisierungsinfrastruktur zu betreiben.

Mit der IBM z/OS Core Collection 2.0 für die Red Hat Ansible Automation Platform macht IBM Z einen weiteren Schritt in diese Zukunft. Unternehmen können IBM Z-Systeme nun über dasselbe regulierte Automatisierungs-Framework verwalten, auf das sie auch im restlichen Unternehmen setzen, und so einheitliche Richtlinien, Kontrollen und Betriebsabläufe für ihre kritischsten Workloads gewährleisten.

Dies stellt einen grundlegenden Wandel dar: von plattformspezifischer Automatisierung hin zu unternehmensweiter Orchestrierung, sodass Führungskräfte die Automatisierung souverän skalieren können.