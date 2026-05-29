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Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Ankündigung von IBM webMethods Hybrid Integration SaaS für Behörden

IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government ist jetzt FedRAMP-autorisiert, um Regierungsbehörden einen sicheren, konformen Pfad zur Integration zu bieten, um Echtzeitdaten aus bestehenden Systemen von Datensätzen schnell freizuschalten, während die föderierte Governance Ordnung in die API-Vielfalt verschiedener Anbieter im gesamten Unternehmen bringt.

Veröffentlicht 29. Mai 2026

Regierungsbehörden stehen zunehmend unter dem Druck, veraltete Systeme zu modernisieren, die Bereitstellung digitaler Dienstleistungen zu verbessern und Daten sicher organisationsübergreifend auszutauschen. Für viele Behörden stellt die Integration jedoch nach wie vor eines der größten Hindernisse für Fortschritte dar.

Ältere Anwendungen befinden sich oft in Silos. Neue Cloud-Services müssen mit bestehenden lokalen Systemen kompatibel sein. Teams müssen APIs sicher bereitstellen und verwalten, Datenflüsse über verteilte Umgebungen hinweg verwalten, die Transparenz und Kontrolle aufrechterhalten und gleichzeitig strenge Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllen.

Diese Kombination aus Modernisierungsdruck und Komplexität der Compliance kann die Transformation erheblich verlangsamen. Um diese Herausforderung zu bewältigen, hat IBM webMethods Hybrid Integration​die FedRAMP Moderate Autorization erhalten und bietet Bundesbehörden eine sichere und konforme Integration, die auf AWS GovCloud bereitgestellt wird, einer vertrauenswürdigen Umgebung auf Regierungsebene.

Warum dies für Regierungsbehörden wichtig ist

Für Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden sowie Auftragnehmer und regulierte Unternehmen sind Sicherheit und Compliance nicht optional. Es sind grundlegende Anforderungen. Behörden benötigen Technologien, die nicht nur die regulatorischen Anforderungen erfüllen, sondern ihnen auch helfen, ihre Ziele schnell und zuverlässig zu erreichen.

Die FedRAMP Moderate Authorization bietet ein wichtiges Maß an Gewissheit, dass die Plattform anhand strenger bundesstaatlicher Sicherheitsstandards bewertet wurde. Behörden haben nun Zugang zu einer einsatzbereiten Integrationsplattform, die Innovationen vorantreibt und gleichzeitig strenge Standards in Bezug auf Cybersicherheit und Compliance gewährleistet. In der Praxis bedeutet das, dass sich Behörden mehr auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren können und weniger auf die betriebliche Komplexität, die die Modernisierung oft verzögert.

Dieser Meilenstein erfolgt gemäß der umfassenderen Mission auf Bundesebene von IBM, Behörden bei der sicheren Modernisierung zu unterstützen, die Servicebereitstellung zu verbessern und mehr Wert aus Daten herauszuholen. Im Rahmen dieser Strategie ist die Integration von grundlegender Bedeutung. IBM webMethods Hybrid Integration trägt dazu bei, ein sicheres Bindeglied zwischen Systemen, Anwendungen und APIs zu schaffen.

6 häufige Herausforderungen, denen sich Behörden heute bei der Integration stellen müssen

Viele Regierungsorganisationen versuchen, ähnliche Probleme zu lösen:

  1. Verbindung von Altsystemen mit modernen Cloud-Anwendungen
  2. Sicherer Datenaustausch zwischen Behörden und Abteilungen
  3. Unterstützung von Initiativen für digitale Dienste ohne erhöhte Komplexität der Infrastruktur
  4. Verwaltung von Integrationen und APIs in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen
  5. Einhaltung strenger Sicherheits- und Compliance-Anforderungen
  6. Reduzierung des Risikos von Nichteinhaltung und Cybersicherheit

Diese Herausforderungen sorgen mitunter für Engpässe bei der Modernisierung, schränken die Transparenz von Systemen ein und erschweren die Bereitstellung der vernetzten Digital Experience, die Bürger und Behördenteams zunehmend erwarten.

Wie IBM webMethods Hybrid Integration SaaS für Regierungsbehörden hilft

IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government ermöglicht es US-Regierungsbehörden, Anwendungen, Daten und APIs sicher über hybride und Multi-Cloud-Umgebungen hinweg zu verbinden.

Zu den Funktionen gehören:

  • Anwendungsintegration: Mit No-Code-, Low-Code- und Pro-Code-Integrationstools für nahtlose SaaS- und Unternehmenskonnektivität. Dadurch wird die Modernisierung beschleunigt und gleichzeitig eine Vielzahl technischer Benutzer und Bereitstellungsszenarien unterstützt.
  • API Management: Die Plattform unterstützt durch die API Connect Funktionen den gesamten API-Lebenszyklus – Erstellung, Sicherheit, Analyse und Governance. Dies wird zusätzlich durch Gateway-Technologien mit nachgewiesenen Sicherheitsmerkmalen verstärkt, darunter IBM DataPower Gateway und webMethods Gateway, die es Behörden ermöglichen, Dienste sicher bereitzustellen, den Zugriff zu standardisieren und digitale Dienste sowie die behördenübergreifende Zusammenarbeit mit größerer Kontrolle zu unterstützen.
  • Hybride Steuerungsebene: Bietet eine zentrale Verwaltung von Integrationen und APIs in Clouds und lokalen Umgebungen von einem einzigen Punkt der Governance aus. Dies verbessert die Transparenz, Konstanz und operative Kontrolle über verteilte Architekturen hinweg.
  • Architektur „Überall entwickeln, überall bereitstellen“ : Ermöglicht die Ausführung von Integrationslaufzeitumgebungen und API-Gateways in beliebigen Umgebungen bei gleichzeitiger zentraler Verwaltung und Steuerung. Diese Flexibilität ist besonders wichtig für Unternehmen, die Modernisierung mit bestehenden Infrastruktur- und Betriebsbeschränkungen in Einklang bringen.

Ermöglichung einer sicheren Modernisierung mit geringerer operativer Belastung

Für Behörden, die eine digitale Transformation anstreben, ist Integration nicht nur eine technische Voraussetzung, sondern auch ein strategischer Wegbereiter. Die Fähigkeit, Systeme zu verbinden, Daten sicher zu verschieben, APIs zu verwalten und die Aufsicht über hybride Umgebungen aufrechtzuerhalten, ist für die Bereitstellung moderner Regierungsdienstleistungen unerlässlich.

Durch die Kombination von hybriden Integrationsfunktionen mit einem vollständig verwalteten SaaS-Angebot, das auf die Anforderungen von Behörden zugeschnitten ist, hilft IBM Behörden dabei, schneller voranzukommen und gleichzeitig die nötigen Sicherheits- und Compliance-Standards zu wahren.

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Chris Marks

Product Manager, Security and Compliance

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