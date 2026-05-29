Ankündigung von IBM webMethods Hybrid Integration SaaS für Behörden

IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government ist jetzt FedRAMP-autorisiert, um Regierungsbehörden einen sicheren, konformen Pfad zur Integration zu bieten, um Echtzeitdaten aus bestehenden Systemen von Datensätzen schnell freizuschalten, während die föderierte Governance Ordnung in die API-Vielfalt verschiedener Anbieter im gesamten Unternehmen bringt.
Regierungsbehörden stehen zunehmend unter dem Druck, veraltete Systeme zu modernisieren, die Bereitstellung digitaler Dienstleistungen zu verbessern und Daten sicher organisationsübergreifend auszutauschen. Für viele Behörden stellt die Integration jedoch nach wie vor eines der größten Hindernisse für Fortschritte dar.
Ältere Anwendungen befinden sich oft in Silos. Neue Cloud-Services müssen mit bestehenden lokalen Systemen kompatibel sein. Teams müssen APIs sicher bereitstellen und verwalten, Datenflüsse über verteilte Umgebungen hinweg verwalten, die Transparenz und Kontrolle aufrechterhalten und gleichzeitig strenge Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllen.
Diese Kombination aus Modernisierungsdruck und Komplexität der Compliance kann die Transformation erheblich verlangsamen. Um diese Herausforderung zu bewältigen, hat IBM webMethods Hybrid Integrationdie FedRAMP Moderate Autorization erhalten und bietet Bundesbehörden eine sichere und konforme Integration, die auf AWS GovCloud bereitgestellt wird, einer vertrauenswürdigen Umgebung auf Regierungsebene.
Für Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden sowie Auftragnehmer und regulierte Unternehmen sind Sicherheit und Compliance nicht optional. Es sind grundlegende Anforderungen. Behörden benötigen Technologien, die nicht nur die regulatorischen Anforderungen erfüllen, sondern ihnen auch helfen, ihre Ziele schnell und zuverlässig zu erreichen.
Die FedRAMP Moderate Authorization bietet ein wichtiges Maß an Gewissheit, dass die Plattform anhand strenger bundesstaatlicher Sicherheitsstandards bewertet wurde. Behörden haben nun Zugang zu einer einsatzbereiten Integrationsplattform, die Innovationen vorantreibt und gleichzeitig strenge Standards in Bezug auf Cybersicherheit und Compliance gewährleistet. In der Praxis bedeutet das, dass sich Behörden mehr auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren können und weniger auf die betriebliche Komplexität, die die Modernisierung oft verzögert.
Dieser Meilenstein erfolgt gemäß der umfassenderen Mission auf Bundesebene von IBM, Behörden bei der sicheren Modernisierung zu unterstützen, die Servicebereitstellung zu verbessern und mehr Wert aus Daten herauszuholen. Im Rahmen dieser Strategie ist die Integration von grundlegender Bedeutung. IBM webMethods Hybrid Integration trägt dazu bei, ein sicheres Bindeglied zwischen Systemen, Anwendungen und APIs zu schaffen.
Viele Regierungsorganisationen versuchen, ähnliche Probleme zu lösen:
Diese Herausforderungen sorgen mitunter für Engpässe bei der Modernisierung, schränken die Transparenz von Systemen ein und erschweren die Bereitstellung der vernetzten Digital Experience, die Bürger und Behördenteams zunehmend erwarten.
IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government ermöglicht es US-Regierungsbehörden, Anwendungen, Daten und APIs sicher über hybride und Multi-Cloud-Umgebungen hinweg zu verbinden.
Zu den Funktionen gehören:
Für Behörden, die eine digitale Transformation anstreben, ist Integration nicht nur eine technische Voraussetzung, sondern auch ein strategischer Wegbereiter. Die Fähigkeit, Systeme zu verbinden, Daten sicher zu verschieben, APIs zu verwalten und die Aufsicht über hybride Umgebungen aufrechtzuerhalten, ist für die Bereitstellung moderner Regierungsdienstleistungen unerlässlich.
Durch die Kombination von hybriden Integrationsfunktionen mit einem vollständig verwalteten SaaS-Angebot, das auf die Anforderungen von Behörden zugeschnitten ist, hilft IBM Behörden dabei, schneller voranzukommen und gleichzeitig die nötigen Sicherheits- und Compliance-Standards zu wahren.
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