Ankündigung von IBM webMethods Hybrid Integration SaaS für Behörden

Regierungsbehörden stehen zunehmend unter dem Druck, veraltete Systeme zu modernisieren, die Bereitstellung digitaler Dienstleistungen zu verbessern und Daten sicher organisationsübergreifend auszutauschen. Für viele Behörden stellt die Integration jedoch nach wie vor eines der größten Hindernisse für Fortschritte dar.

Ältere Anwendungen befinden sich oft in Silos. Neue Cloud-Services müssen mit bestehenden lokalen Systemen kompatibel sein. Teams müssen APIs sicher bereitstellen und verwalten, Datenflüsse über verteilte Umgebungen hinweg verwalten, die Transparenz und Kontrolle aufrechterhalten und gleichzeitig strenge Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllen.

Diese Kombination aus Modernisierungsdruck und Komplexität der Compliance kann die Transformation erheblich verlangsamen. Um diese Herausforderung zu bewältigen, hat IBM webMethods Hybrid Integration​die FedRAMP Moderate Autorization erhalten und bietet Bundesbehörden eine sichere und konforme Integration, die auf AWS GovCloud bereitgestellt wird, einer vertrauenswürdigen Umgebung auf Regierungsebene.