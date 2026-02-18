In Branchen wie Bankwesen, Gesundheitswesen, Regierung und Transport hat AIX stets die Stabilität, Sicherheit und operative Kontinuität geliefert, die Unternehmen von ihren geschäftskritischen Umgebungen erwarten.

Heute, da Unternehmen zunehmend daten- und KI-gesteuerte Unternehmensabläufe entwickeln, fährt AIX fort, sich als intelligente, automatisierte Grundlage zu entwickeln, die darauf ausgelegt ist, diese aufkommenden Bedürfnisse zu unterstützen.