In Branchen wie Bankwesen, Gesundheitswesen, Regierung und Transport hat AIX stets die Stabilität, Sicherheit und operative Kontinuität geliefert, die Unternehmen von ihren geschäftskritischen Umgebungen erwarten.
Heute, da Unternehmen zunehmend daten- und KI-gesteuerte Unternehmensabläufe entwickeln, fährt AIX fort, sich als intelligente, automatisierte Grundlage zu entwickeln, die darauf ausgelegt ist, diese aufkommenden Bedürfnisse zu unterstützen.
In der gesamten AIX-Community führen viele Fachleute ihre frühe technische Entwicklung auf diese Plattform zurück. Unter AIX erlernten sie die Grundlagen der Unternehmensadministration – von SMIT bis hin zum logischen Volumenmanagement – und sammelten Erfahrung in der Verwaltung von Produktionsumgebungen.
Diese langjährige Vertrautheit ist weiterhin Teil des Werts von AIX und ermöglicht Unternehmen, von ausgereiften Fähigkeiten und operativer Expertise Vorteil zu haben.
Hinter den Kulissen wird AIX in Umgebungen eingesetzt, die ein hohes Maß an Stabilität und Sicherheit erfordern, darunter:
Diese Beispiele spiegeln wider, wie Unternehmen auf AIX als Teil ihrer operativen Infrastruktur angewiesen sind.
AIX diente auch als Plattform für bedeutende Infrastrukturüberstellungen.
Als Airbus die volle Verantwortung für das A220-Programm übernahm, stellte das Unternehmen mehr als 100 miteinander verbundene Systeme in den Bereichen PLM, ERP, MES und Zuliefererumgebungen um. In Zusammenarbeit mit IBM schloss Airbus diese Migration innerhalb von etwa 18 Monaten ab, während die laufende Produktion aufrechterhalten wurde. Zu den berichteten Ergebnissen gehörten gestraffte Finanzabschlussprozesse und eine höhere technische Produktivität
Wenn Unternehmen modernisieren, benötigen sie Plattformen, die einen konsistenten Betrieb unterstützen und gleichzeitig einen Weg in die Zukunft bieten. AIX bietet:
Diese Funktionen unterstützen die operative Kontinuität in modernen Umgebungen.
Da Unternehmen zunehmend datenintensive und KI-gestützte Anwendungen einsetzen, muss die Infrastruktur eine gleichbleibende Leistung und Verfügbarkeit gewährleisten. AIX orientiert sich an dieser Richtung durch Folgendes:
Diese Fortschritte unterstützen die Rolle von AIX bei KI-kritischen Workloads.
AIX tritt in eine neue Phase ein, in der Automatisierung und Intelligenz eine zentrale Rolle bei der Plattformerfahrung spielen. Dazu gehören:
Diese Entwicklungen spiegeln die kontinuierliche Weiterentwicklung von AIX als Plattform wider, die auf die Unterstützung autonomer, erkenntnisgesteuerter Abläufe ausgerichtet ist.
Die von IBM veröffentlichte AIX-Roadmap beschreibt die laufenden Investitionen in die Plattform und ihre Integration in IBM Power. Dazu gehört auch die kontinuierliche Fokussierung auf Sicherheit, Hybrid-Cloud-Bereitschaft und Unterstützung für unternehmenskritische Workloads.
AIX fährt fort, die Eigenschaften zu repräsentieren, die moderne Unternehmen priorisieren:
Entdecken Sie, wie AIX die Modernisierungs- und KI-Bereitschaftsziele Ihres Unternehmens unterstützen kann.