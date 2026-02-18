Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Ankündigung von 40 Jahren AIX: Die autonome Grundlage für das kritische Zeitalter der KI

Seit 40 Jahren unterstützt AIX® viele der wichtigsten Unternehmenssysteme der Welt.  

Veröffentlicht 18. Februar 2026
Nahaufnahme der Hand einer Person, die eine Leiterplatte in eine Maschine einführt

In Branchen wie Bankwesen, Gesundheitswesen, Regierung und Transport hat AIX stets die Stabilität, Sicherheit und operative Kontinuität geliefert, die Unternehmen von ihren geschäftskritischen Umgebungen erwarten.

Heute, da Unternehmen zunehmend daten- und KI-gesteuerte Unternehmensabläufe entwickeln, fährt AIX fort, sich als intelligente, automatisierte Grundlage zu entwickeln, die darauf ausgelegt ist, diese aufkommenden Bedürfnisse zu unterstützen.

Ein Fundament, das Menschen und Leistung formt 

In der gesamten AIX-Community führen viele Fachleute ihre frühe technische Entwicklung auf diese Plattform zurück. Unter AIX erlernten sie die Grundlagen der Unternehmensadministration – von SMIT bis hin zum logischen Volumenmanagement – und sammelten Erfahrung in der Verwaltung von Produktionsumgebungen. 

Diese langjährige Vertrautheit ist weiterhin Teil des Werts von AIX und ermöglicht Unternehmen, von ausgereiften Fähigkeiten und operativer Expertise Vorteil zu haben.  

Zuverlässigkeit, die Sie nicht sehen, aber erwarten

Hinter den Kulissen wird AIX in Umgebungen eingesetzt, die ein hohes Maß an Stabilität und Sicherheit erfordern, darunter:

  • Finanzsysteme, die große Mengen an täglichen Transaktionen verarbeiten
  • Klinische Systeme, die eine kontinuierliche Verfügbarkeit erfordern
  • Öffentliche Umgebungen mit spezifischen Sicherheitserwartungen
  • Systeme von Fluggesellschaften und Logistik, die komplexe Vorgänge koordinieren

Diese Beispiele spiegeln wider, wie Unternehmen auf AIX als Teil ihrer operativen Infrastruktur angewiesen sind.

Wenn die Transformation Stabilität erfordert 

AIX diente auch als Plattform für bedeutende Infrastrukturüberstellungen. 

Als Airbus die volle Verantwortung für das A220-Programm übernahm, stellte das Unternehmen mehr als 100 miteinander verbundene Systeme in den Bereichen PLM, ERP, MES und Zuliefererumgebungen um. In Zusammenarbeit mit IBM schloss Airbus diese Migration innerhalb von etwa 18 Monaten ab, während die laufende Produktion aufrechterhalten wurde. Zu den berichteten Ergebnissen gehörten gestraffte Finanzabschlussprozesse und eine höhere technische Produktivität

Entwickelt für die Realität moderner Unternehmen 

Wenn Unternehmen modernisieren, benötigen sie Plattformen, die einen konsistenten Betrieb unterstützen und gleichzeitig einen Weg in die Zukunft bieten. AIX bietet:

  • Live Kernel Update (LKU) zum Anwenden ausgewählter Updates, ohne das System neu zu starten.
  • Enge Integration in IBM Power®, die zur Optimierung der Leistung für anspruchsvolle Workloads beiträgt.
  • Sicherheitsfunktionen für Unternehmen mit strengen Compliance-Anforderungen.

Diese Funktionen unterstützen die operative Kontinuität in modernen Umgebungen.

Von geschäftskritisch bis KI-entscheidend 

Da Unternehmen zunehmend datenintensive und KI-gestützte Anwendungen einsetzen, muss die Infrastruktur eine gleichbleibende Leistung und Verfügbarkeit gewährleisten. AIX orientiert sich an dieser Richtung durch Folgendes:

  • Die öffentliche Mitteilung von Oracle deutet auf eine geplante Angleichung der Oracle® AI Database 26ai mit AIX  im Jahr 2026 hin (vorbehaltlich der Zertifizierungsprozesse von Oracle; Kunden sollten sich für Einzelheiten an My Oracle Support wenden) 
  • Kontinuierliche Betriebsmuster auf IBM Power11, entwickelt zur Aufrechterhaltung der Serviceverfügbarkeit während geplanter Änderungen 

Diese Fortschritte unterstützen die Rolle von AIX bei KI-kritischen Workloads.

Die autonome Ära: Ein Fundament, das sich mit Ihnen weiterentwickelt 

AIX tritt in eine neue Phase ein, in der Automatisierung und Intelligenz eine zentrale Rolle bei der Plattformerfahrung spielen. Dazu gehören:

  • Erweiterte Automatisierung durch Ansible®-Rollen für Patching, Richtliniendurchsetzung und Systembetrieb, unterstützt durch watsonx®‑powered Ansible Lightspeed.
  • Zugriff auf ein wachsendes Ökosystem von KI-bezogenen Bibliotheken und Frameworks, optimiert für IBM Power10 und Power11.
  • Breitere Open-Source-Erweiterbarkeit mit mehr als 500 Paketen in der AIX Toolbox und DNF-basierter Paketverwaltung für vereinfachte Verwaltung.

Diese Entwicklungen spiegeln die kontinuierliche Weiterentwicklung von AIX als Plattform wider, die auf die Unterstützung autonomer, erkenntnisgesteuerter Abläufe ausgerichtet ist.

Entworfen für das, was als Nächstes kommt 

Die von IBM veröffentlichte AIX-Roadmap beschreibt die laufenden Investitionen in die Plattform und ihre Integration in IBM Power. Dazu gehört auch die kontinuierliche Fokussierung auf Sicherheit, Hybrid-Cloud-Bereitschaft und Unterstützung für unternehmenskritische Workloads.

AIX fährt fort, die Eigenschaften zu repräsentieren, die moderne Unternehmen priorisieren:

  • Verlässlichkeit
  • Kontinuität
  • Bewährte Leistung
  • Zukunftsorientiertes Design

Entdecken Sie, wie AIX die Modernisierungs- und KI-Bereitschaftsziele Ihres Unternehmens unterstützen kann. 

Beratungstermin mit Ihrem IBM Vertreter vereinbaren 

Azucena Castro

Product Marketer Manager, AIX & Oracle Workloads

IBM