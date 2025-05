Ankündigung von Db2 Intelligence Center: KI-gestütztes Datenbankmanagement für moderne DBAs

Db2 Intelligence Center ist ab sofort verfügbar – melden Sie sich noch heute an, um Ihre Testversion zu starten und aus erster Hand zu erfahren, wie KI-gestütztes Datenbankmanagement die Produktivität, Effizienz und Effektivität Ihres Teams steigern kann.

Wir sind bestrebt, das Db2 Intelligence Center offen und gemeinsam mit unserer Community aufzubauen. Wir würden uns über Ihr Feedback freuen: Welche Funktion benötigen Sie am dringendsten? Was ist heute Ihr größtes Problem mit Datenbanken? Wo stehen wir als Nächstes an?

Mehr erfahren