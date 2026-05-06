In einer Ära, die von hybrider, agentischer und souveräner KI geprägt ist, legen IBM und AMD gemeinsam den Grundstein dafür, wie sich Enterprise Computing weiterentwickeln muss.
Da Unternehmen KI in die Produktion einführen und Regierungen und regulierte Branchen mehr Wert auf digitale Souveränität legen, hängen Technologieentscheidungen zunehmend von vertrauenswürdigen, offenen Plattformen ab, die auf Kontrolle, Transparenz und Leistung ausgelegt sind. Diese Dynamik beschleunigt sich weiter, während AMD und IBM ihre Zusammenarbeit vertiefen – indem sie führende AMD-CPUs und -GPUs mit IBM-Software, IBM-Infrastruktur, IBM Cloud und Red Hats offenen hybriden Plattformen ausrichten, um KI der Unternehmensklasse und HPC in großem Maßstab zu liefern.
Diese Zusammenarbeit spiegelt eine klare Marktrealität wider: KI und HPC verlangen heute mehr als nur reine Rechenleistung. Sie benötigen integrierte, souveräne Plattformen, die für die hybride Bereitstellung, die Anpassung gesetzlicher Vorschriften und die unternehmensweite Governance konzipiert sind.
Auf der Think 2026 kündigte IBM die allgemeine Verfügbarkeit von IBM Sovereign Core an – einer zusammenhängenden, sofort einsatzbereiten Souveränitätssoftwareplattform – die eine KI-Steuerungsebene, kontinuierliche Compliance-Nachweise und gesteuerte agentische Workflows kombiniert, um Unternehmen, Regierungen und Dienstleistern bei der Bereitstellung und dem Betrieb KI-fähiger souveräner Umgebungen mit voller Kundenkontrolle über Daten, Betrieb und Governance zu helfen.
AMD ist ein Einführungspartner für IBM Sovereign Core– und bringt weltweit zuverlässige, leistungsstarke Rechenleistung in die souveräne KI-Bereitstellung. IBM und AMD arbeiten zusammen, um souveräne KI-Implementierungen über IBM Sovereign Core zu ermöglichen.
Mit IBM Sovereign Core können Unternehmen kontinuierliche Souveränitätskontrollen für Infrastruktur, Daten, Workloads und Betrieb implementieren und gleichzeitig die für moderne KI erforderliche Leistung beibehalten. AMD-CPUs und GPUs bilden eine entscheidende Grundlage, die es Kunden ermöglicht, souveräne KI-Umgebungen bereitzustellen, ohne dabei auf Rechendichte, Beschleunigungsfähigkeiten oder Effizienz zu verzichten.
„Der heutige Tag markiert eine Ausweitung unserer strategischen Partnerschaften mit IBM. Wir bringen unsere Funktionen zusammen, um Unternehmenskunden dabei zu helfen, durch offene Innovation schneller zu werden“, sagte Philip Guido, EVP & Chief Commercial Officer, AMD. „Durch die Kombination des High-Performance-Computing-Portfolios von AMD mit der führenden Rolle von IBM im Bereich KI für Unternehmen und der offenen Hybrid-Cloud-Plattform von Red Hat liefern wir umfassende KI-Lösungen, die es unseren Kunden ermöglichen, schneller zu agieren, intelligenter zu skalieren und echte Geschäftsergebnisse zu erzielen.“
IBM Sovereign Core auf AMD-Plattformen hilft Unternehmen:
AMD setzt weiterhin Maßstäbe im Bereich Enterprise-Computing mit CPU- und GPU-Architekturen, die für KI, datenintensive Workloads und High-Performance-Computing optimiert sind. Was sich verändert – und beschleunigt – ist, wie tief AMD-Innovationen mittlerweile im gesamten IBM-Portfolio verankert sind.
Von IBM Software und Red Hat bis hin zu IBM Cloud- und Infrastrukturplattformen wird die führende Rolle von AMD im Siliziumbereich in produktionsreife Unternehmenslösungen umgesetzt. Durch diese engere Integration können Kunden, die AMD-Architekturen nutzen, Workloads konsistent über traditionelle Rechenzentren, Hybridumgebungen und souveräne Plattformen hinweg bereitstellen.
IBM Software spielt eine zunehmend strategische Rolle bei der Steigerung des Nutzens von AMD für Unternehmen. IBM optimiert kontinuierlich sein Portfolio für AMD-basierte Umgebungen in den Bereichen Automatisierung, Modernisierung, Daten und KI und unterstützt so seine Kunden dabei, die Infrastrukturleistung in messbare Geschäftserfolge umzusetzen.
In Kombination mit Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift und Red Hat AI Enterprise ermöglicht diese Softwarebasis Unternehmen:
Dieser flexible, offene und Kubernetes-native Ansatz gewährleistet Portabilität und bietet Unternehmen gleichzeitig das operative Vertrauen, das für regulierte und unternehmenskritische KI-Anwendungsfälle erforderlich ist.
IBMs langjähriges Ziel ist es, unternehmenskritische Systeme in intelligente, autonome Plattformen zu verwandeln, die messbare Geschäftsergebnisse liefern. Nirgendwo wird diese Strategie deutlicher als in der Entwicklung von IBM Db2, da sich die Kerndatenplattformen von passiven Aufzeichnungssystemen zu aktiven, gesteuerten Teilnehmern von agentengesteuerten KI-Operationen entwickeln.
Der Anfang dieses Jahres eingeführte IBM Db2 Genius Hub definiert Db2 als autonome Datenbank für das Zeitalter der agentischen KI neu, indem er KI-gesteuerte, den Menschen einbeziehende Operationen in den Bereichen Wartung, Fehlerbehebung und Reaktion auf Vorfälle einführt – und so die Datenbankverwaltung von reaktiver Fehlersuche hin zu proaktiver Autonomie verlagert und den manuellen Aufwand, die Kosten und die Zeit bis zur Problemlösung erheblich reduziert.
IBM hat den Db2 Genius Hub auf dem AMD Instinct™ MI300X validiert, um die Anforderungen der Pilotkunden zu erfüllen, während MI355X-Tests laufen – was AMDs beschleunigtes Rechnen als Grundlage für skalierbare, gesteuerte autonome Datenoperationen stärkt.
Unternehmen und öffentliche Organisationen benötigen KI-Plattformen, denen sie in großem Maßstab vertrauen können. IBM Cloud mit AMD EPIC CPUs und Instinct GPUs bietet eine leistungsstarke Grundlage für das Training und die Inferenz von KI-Modellen, während die Bereitstellung von Modellen unterstützt wird, die regulatorischen, Residenz- und Datensouveränitätsanforderungen entsprechen.
In Kombination mit Red Hat AI Enterprise können Kunden offene, portable KI-Lösungen bauen, die die Abhängigkeit von proprietären Stacks reduzieren und gleichzeitig hohe Leistung und Governance gewährleisten.
Für leistungssensible Workloads wie Electronic Design Automatisierung (EDA), fortgeschrittene Simulation und wissenschaftliches Computing werden die 5th Gen AMD EPYC ™ Prozessoren auf IBM Cloud die Kerndichte, Speicherbandbreite und Effizienz liefern, die für eine nachhaltige HPC-Leistung erforderlich sind.
Die IBM-Infrastruktur und -Dienstleistungen erweitern die AMD CPU-Funktionen mit Unternehmensplanung, Zuverlässigkeit und Lebenszyklusmanagement und unterstützen geschäftskritische HPC-Workloads in hybriden und regulierten Umgebungen.
Bei Think hoben IBM und AMD hervor, wie die agentische Ära der KI die Anforderungen der Infrastruktur neu gestaltet, da KI-Agenten, große Sprachmodelle und HPC-Workloads in zunehmend verteilten Umgebungen skalieren. In der Veranstaltung „Entwicklung einer ‚Compute-Anywhere‘-KI-Strategie mit IBM Cloud und AMD“ wurde aufgezeigt, wie die langjährige Partnerschaft zwischen IBM und AMD eine „Compute-Anywhere“-Grundlage für hybride KI schafft, die enorme Leistung mit nahtloser Portabilität zwischen Cloud- und lokalen Umgebungen verbindet.
In der Veranstaltung wurde demonstriert, wie AMD Instinct™ GPUs in Kombination mit Pollara 400G KI-Netzwerken ein KI-Training und eine Inferenz mit hohem Durchsatz unter Verwendung branchenführender HBM-Kapazität und Bandbreite ermöglichen, während AMD EPYC™ Prozessoren ein effizientes und sicheres Rückgrat für hybride allgemeine und HPC-Workloads bieten.
Mit IBM watsonx und Red Hat OpenShift können Unternehmen einen einzigen KI-Lebenszyklus über öffentliche und private Clouds orchestrieren – was die Abläufe vereinfacht und gleichzeitig Leistung, Offenheit und Kontrolle in großem Umfang aufrechterhält.
Moderne KI-Umgebungen benötigen eine Datengrundlage, die von Grund auf sofort einsatzbereit ist. IBM Fusion bietet eine vorintegrierte, softwaredefinierte KI-Datenplattform, die sofort einsatzbereit ist. Mit validierten Konfigurationen, automatisierter Bereitstellung und einheitlichem Lebenszyklusmanagement beseitigt IBM Fusion die Reibungsverluste beim Aufbau und Betrieb von KI-Datenumgebungen und ermöglicht es Unternehmen, schnell und konsistent eine vollständige Datenplattform ohne individuelle Anpassungen zu erstellen.
Nach der Bereitstellung bieten IBM Fusion und IBM Storage Scale zusammen eine Datenplattform, die darauf ausgelegt ist, die Leistung für die anspruchsvollsten KI- und HPC-Workloads zu skalieren. Datendienste mit hohem Durchsatz und geringer Latenz gewährleisten, dass AMD-CPUs und -GPUs für Training, Inferenz und rechenintensive Simulationen voll ausgelastet bleiben. Um die Akzeptanz weiter zu beschleunigen, entwickelt IBM eine Referenzarchitektur für AMD-Kunden, die IBM Storage Scale mit AMD Instinct MI355X GPUs kombiniert – und damit einen präskriptiven, produktionsreifen Weg zur Skalierung der KI-Leistung bietet, während das Bereitstellungsrisiko und die Time-to-Value reduziert werden.
IBM Fusion gewährleistet einen kontinuierlichen Strom qualitativ hochwertiger Daten zur Unterstützung von KI und Analysen und bietet die Unternehmensdatendienste, die für den Betrieb von KI in Produktionsumgebungen in großem Maßstab erforderlich sind. Die Plattform umfasst integrierte Datensicherungsfunktionen wie Backup und Wiederherstellung, Notfallwiederherstellung und richtlinienbasierte Resilienz in hybriden und souveränen Bereitstellungsumgebungen. Inhaltsbewusste Speicherdienste ermöglichen eine effiziente Datenplatzierung, Lebenszyklusverwaltung und Zugriffskontrolle, während vektorfähige Datendienste aufkommende KI-Workflows unterstützen, die auf Einbettungen und semantischer Suche basieren – was IBM Fusion zu einer schlüsselfertigen KI-Datenplattform macht, die nicht nur zur Skalierung, sondern auch für langfristigen Unternehmensbetrieb entwickelt wurde.
Zur Erweiterung ihrer Zusammenarbeit kündigten IBM und AMD Mitte 2025 Pläne an, Architekturen der nächsten Generation zu entwickeln, die auf IBMs Vision basieren, die Stärken von Quantencomputern und Hochleistungsrechnen zu integrieren, bekannt als quantenzentriertes Supercomputing.
Die Zusammenarbeit zwischen IBM und AMD vereint IBMs Führungsrolle im Bereich Quantencomputing mit AMDs Stärken in den Bereichen CPUs, GPUs, Accelerators und HPC-Architekturen, um Probleme anzusprechen, die außerhalb der Reichweite eines allein funktionierenden Rechenparadigmas liegen.
Anstatt Quantensysteme als eigenständige Plattformen zu behandeln, konzentrieren sich IBM und AMD auf hybride quanten-klassische Workflows, bei denen verschiedene Teile eines Problems nach dem am besten geeigneten Rechenparadigma ausgeführt werden. In diesem Modell können Quantencomputer von Natur aus quantenmechanische Probleme – wie molekulare Simulation oder Optimierung – lösen, während AMD-betriebene klassische Systeme groß angelegte Datenverarbeitung, KI und numerische Berechnungen bewältigen und so deutlich schnellere und genauere Ergebnisse ermöglichen.
Die erweiterte Zusammenarbeit zwischen AMD, Red Hat und IBM – über Silizium, Software, Infrastruktur, Cloud und jetzt IBM Sovereign Core hinweg – bietet eine leistungsstarke Plattform für unternehmensweite und souveräne KI.
Gemeinsam ermöglichen sie Unternehmen:
Dies ist die nächste Phase der Dynamik: AMD hat Innovationen vorangetrieben, die von IBM als offene, vertrauenswürdige, unternehmenstaugliche Plattformen bereitgestellt werden, die für hybride und souveräne KI in großem Maßstab entwickelt wurden.
Lesen Sie die Pressemitteilung zu Sovereign Core von IBM bei Think
IBM, „Introducing IBM Sovereign Core: A new software foundation for sovereignty,“ 15. Januar 2026.
Techaisle, „The unseen engine: IBM’s three‑way partnership strategy is its secret weapon in the enterprise AI race.“
IBM, „IBM and AMD Collaborate with Zyphra on Next‑Generation AI Infrastructure,“ 1. Oktober 2025.
AMD, „IBM and AMD Join Forces to Build the Future of Computing,“ 26. August 2025.
Red Hat, „Red Hat and AMD Strengthen Strategic Collaboration, Expand Customer Choice for AI and Virtualization Across the Hybrid Cloud,“ 20. Mai 2025.