Auf der Think 2026 kündigte IBM die allgemeine Verfügbarkeit von IBM Sovereign Core an – einer zusammenhängenden, sofort einsatzbereiten Souveränitätssoftwareplattform – die eine KI-Steuerungsebene, kontinuierliche Compliance-Nachweise und gesteuerte agentische Workflows kombiniert, um Unternehmen, Regierungen und Dienstleistern bei der Bereitstellung und dem Betrieb KI-fähiger souveräner Umgebungen mit voller Kundenkontrolle über Daten, Betrieb und Governance zu helfen.

AMD ist ein Einführungspartner für IBM Sovereign Core– und bringt weltweit zuverlässige, leistungsstarke Rechenleistung in die souveräne KI-Bereitstellung. IBM und AMD arbeiten zusammen, um souveräne KI-Implementierungen über IBM Sovereign Core zu ermöglichen.

Mit IBM Sovereign Core können Unternehmen kontinuierliche Souveränitätskontrollen für Infrastruktur, Daten, Workloads und Betrieb implementieren und gleichzeitig die für moderne KI erforderliche Leistung beibehalten. AMD-CPUs und GPUs bilden eine entscheidende Grundlage, die es Kunden ermöglicht, souveräne KI-Umgebungen bereitzustellen, ohne dabei auf Rechendichte, Beschleunigungsfähigkeiten oder Effizienz zu verzichten.

„Der heutige Tag markiert eine Ausweitung unserer strategischen Partnerschaften mit IBM. Wir bringen unsere Funktionen zusammen, um Unternehmenskunden dabei zu helfen, durch offene Innovation schneller zu werden“, sagte Philip Guido, EVP & Chief Commercial Officer, AMD. „Durch die Kombination des High-Performance-Computing-Portfolios von AMD mit der führenden Rolle von IBM im Bereich KI für Unternehmen und der offenen Hybrid-Cloud-Plattform von Red Hat liefern wir umfassende KI-Lösungen, die es unseren Kunden ermöglichen, schneller zu agieren, intelligenter zu skalieren und echte Geschäftsergebnisse zu erzielen.“