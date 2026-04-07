ALTK‐Evolve ist ein praktisches Framework, das die Erfahrung von Agenten in wiederverwendbare, bedarfsgerechte Anleitungen umwandelt. Der Ansatz verbessert die Zuverlässigkeit bei realistischen mehrstufigen Aufgaben – insbesondere bei schwierigen Aufgaben – ohne den Kontext aufzublähen, und er lässt sich reibungslos in gängige Agenten-Stacks integrieren.

Die meisten Agenten können die Abschriften von gestern nachlesen, aber sie tun sich schwer, die zugrunde liegenden Prinzipien eines Bereichs zu lernen. Diese Lücke zeigt sich in Form von wiederholten Fehlern, sprödem Verhalten, wenn sich der Input ändert, und schlechter Übertragung von Lektionen auf neue Situationen.

Die Einführung von ALTK-Evolve schließt die Lücke, indem Erkenntnisse aus Erfahrung in tragbare Anleitungen integriert werden, die Agenten aufgabenübergreifend anwenden können. Anstatt Protokolle erneut abzuspielen, lernt das System von ihnen, fördert wichtige Muster und unterdrückt Geräusche, sodass jeder neue Lauf etwas intelligenter beginnt als der letzte.