Ihr Agent sollte nicht jeden Morgen als Praktikant aufwachen. Mit ALTK‐Evolve lernt er im laufenden Betrieb, eine Aufgabe nach der anderen.
ALTK‐Evolve ist ein praktisches Framework, das die Erfahrung von Agenten in wiederverwendbare, bedarfsgerechte Anleitungen umwandelt. Der Ansatz verbessert die Zuverlässigkeit bei realistischen mehrstufigen Aufgaben – insbesondere bei schwierigen Aufgaben – ohne den Kontext aufzublähen, und er lässt sich reibungslos in gängige Agenten-Stacks integrieren.
Die meisten Agenten können die Abschriften von gestern nachlesen, aber sie tun sich schwer, die zugrunde liegenden Prinzipien eines Bereichs zu lernen. Diese Lücke zeigt sich in Form von wiederholten Fehlern, sprödem Verhalten, wenn sich der Input ändert, und schlechter Übertragung von Lektionen auf neue Situationen.
Die Einführung von ALTK-Evolve schließt die Lücke, indem Erkenntnisse aus Erfahrung in tragbare Anleitungen integriert werden, die Agenten aufgabenübergreifend anwenden können. Anstatt Protokolle erneut abzuspielen, lernt das System von ihnen, fördert wichtige Muster und unterdrückt Geräusche, sodass jeder neue Lauf etwas intelligenter beginnt als der letzte.
Im Kern wandelt das Framework rohe Ausführungsspuren in praktisches Know-how um. Nachdem ein Agent eine Aufgabe abgeschlossen hat, werden Interaktionsspuren (Gedanken, Werkzeugaufrufe, Ergebnisse) analysiert, um verallgemeinerbare Regeln anstelle von einmaligen Rezepten abzuleiten. Diese Kandidatenregeln werden hinsichtlich Häufigkeit, Wirkung und Zuverlässigkeit bewertet; nur die nützlichen werden langfristig aufbewahrt.
Wenn eine neue Aufgabe beginnt, ruft die Laufzeitumgebung genau die Anleitungen ab, die für die vorhandenen Tools und den Kontext relevant sind, und fügt sie im Moment der Aktion ein. Das Ergebnis ist ein mageres Gedächtnis, das das Urteil schärft, ohne den Prompt zu überfordern.
Das System trifft Teams dort, wo sie sich befinden. Sie können mit einer leichten Konfiguration beginnen, um den Workflow schnell kennenzulernen, Low-Code-Tracing zu bestehenden Agenten im ReAct-Stil hinzufügen, wenn Sie bereit für mehr Transparenz sind, oder es tief in benutzerdefinierte Laufzeitumgebungen einbinden, um vollständige Observability und Kontrolle zu gewährleisten. Welchen Weg Sie auch immer wählen, der Schwerpunkt bleibt derselbe: Lernen Sie kontinuierlich von der realen Arbeit und wenden Sie diese Lektionen genau dann an, wenn sie wichtig sind.
In der App World, in der Agenten realistische, mehrstufige API-Aufgaben erledigen, erhöhte die Hinzufügung der Just-in-Time-Anleitung durch das Speichersystem die Szenario-Zielerfüllung insgesamt um mehr als 8,9 Punkte, wobei der größte Zuwachs bei den schwierigsten Aufgaben (mehr als 14,2) zu verzeichnen war. Diese Verbesserungen spiegeln eine echte Generalisierung und nicht bloßes Auswendiglernen wider: Die Agenten wurden in verschiedenen Szenariovarianten konsistenter und weniger „unzuverlässig“, wenn der Kontrollfluss komplexer wurde.
ALTK-Evolve bietet 4 wesentliche Vorteile:
Probieren Sie ein leichtes Setup aus, um die Verbesserungsschleife in wenigen Minuten mit Ihren bestehenden Agenten wie Claude Code oder IBM Bob zu erleben.
Aktivieren Sie Low-Code-Tracing in einem Agenten im React-Stil, um Gedanken, Aktionen und Ergebnisse zu visualisieren, und synchronisieren Sie dann die Traces, um praktische Verbesserungsrichtlinien zu erstellen.
Integrieren Sie tief in benutzerdefinierte Laufzeiten, wenn Sie volle Observability über Pläne, Toolaufrufe und Zwischenzustände benötigen.
Weitere Autoren: Jayaram Radhakrishnan (leitender Forschungswissenschaftler), Punleuk Oun (Softwareingenieur), Gaodan Fang (Softwareingenieur) und Gegi Thomas (STSM)