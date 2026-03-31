KI auf IBM Z: Wegweisend für die Zukunft der Unternehmensinnovation

Heute werfen wir einen Blick in die Zukunft mit einer neuen Perspektive der KI für IBM Z. Die untenstehende Roadmap bietet eine „Full Stack“-Ansicht des Wertes, den wir ermöglichen, von der Infrastruktur über die operative Ebene bis hin zu den Anwendungen und Daten.
In den letzten Jahren hat sich KI rasant weiterentwickelt – und IBM Z hat sich mit ihr weiterentwickelt. Die Plattform ist KI-fähig, von der sicheren Orchestrierung bis hin zu speziell entwickelten Beschleunigern auf der Plattform und einer KI-unterstützten Entwicklererfahrung.
Dies ist eine Innovation, die schon heute zur Verbesserung der Produktivität, zur Steigerung der Effizienz und zur Reduzierung von Risiken beitragen kann. Kunden haben ihre digitale Transformation beschleunigt, ihre Versicherungsprognosen verbessert, mehr Betrugsfälle in Echtzeit aufgedeckt, ihre IT-Kompetenzen gestärkt und vieles mehr.
In Zukunft werden wir den Full Stack umgestalten, um eine vereinfachte, KI-zentrierte Erfahrung zu schaffen, und wir erweitern unsere KI-Optionen, um mehr Wert für Ihre Anwendungen und Daten freischalten zu können.
IBM Z bietet die für geschäftskritische Workloads unverzichtbare Infrastruktur mit hohem Durchsatz und geringer Latenz. Da sich die Anforderungen an die KI weiterentwickelt haben, ist IBM Z dank eines vollständig integrierten Ansatzes, der Hardware, Betriebsintegration und Software umfasst, in einer einzigartigen Position, um diese Daten- und Workload-Pipelines zu unterstützen und Anwendern die Möglichkeit zu geben, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen.
IBM Z verfügt über fortschrittliches Hardwaredesign und Funktionen, insbesondere die Telum- und Telum-II-Prozessoren mit integrierten KI-Beschleunigern. In jüngerer Zeit wurde der IBM Spyre Accelerator eingeführt, um Multi-Modell- und KI-Optionalität zu erweitern und zusätzliche Skalierbarkeit zu bieten. Diese Funktionen ermöglichen Echtzeit-Inferencing und Modellausführung direkt auf der Plattform und kombinieren die sichere, hochintegrierte Datenumgebung mit der Skalierbarkeit und Leistung, die Kunden benötigen.
IBM Z ist zwar vor allem für die schnelle und skalierbare Transaktionsverarbeitung bekannt, aber KI ermöglicht neue Funktionen zur Interaktion mit denselben Transaktionen in Echtzeit, wie z. B. erweiterte Betrugserkennung und Verwaltung von Versicherungsansprüchen mit Gen AI. IBM Z nutzt jetzt generative KI-Lösungen, um die Interaktion und Verwaltung der Plattform durch Entwickler, Bediener und Programmierer zu vereinfachen und zu optimieren.
Die Möglichkeiten für Kunden, KI-infundierte Programme zu entwickeln, sind heute vorhanden und unterstützen strategische Initiativen, nicht nur PoCs oder Projekte.
Seit der Markteinführung des Telum-Prozessors im Jahr 2022 (und der bereits vorher verfügbaren Machine-Learing-Funktionen) ist IBM führend bei der Ermöglichung von KI-Mehrwert in Unternehmen in großem Maßstab.
Der Einsatz von KI nimmt zu, und das Datenvolumen wächst in rasantem Tempo, aber der wirkliche Mehrwert wird sich erst noch zeigen. Unternehmen müssen ihre Prozesse und Betriebsmodelle transformieren, um Wert und ROI zu maximieren. Die Enterprise-Transformation erfolgt nicht über Nacht – sie erfordert eine Vision, einen Plan, einen iterativen Ansatz und natürlich die richtige Plattform.
Das Verständnis der Zukunft Ihrer Infrastruktur, Software und Tools ist für den Erfolg entscheidend.
KI-basierte Unternehmensprogramme sind wirklich strategische Initiativen innerhalb einer Organisation, die künstliche Intelligenz über Geschäftsfunktionen, Prozesse und Systeme hinweg integrieren, um intelligentere Entscheidungen, Automatisierung und Innovation voranzutreiben. Anstatt KI als Werkzeug zu behandeln, bettet ein KI-infundiertes Programm KI-Funktionen in den Kern der Unternehmensabläufe ein.
Heute gibt es auf IBM Z eine Vielzahl von KI-Anwendungsfällen, die jeweils darauf ausgelegt sind, die einzigartige Stärke der KI-Integration in die Daten der Plattform voll auszuschöpfen. Mit der Entscheidung, Innovationen auf IBM Z umzusetzen, können Sie den Wert und die Investitionen in KI heute und in den kommenden Jahren maximieren.
Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, wenn wir mit dieser Roadmap vorankommen. Erkunden Sie vorerst, was es Neues mit KI für Z gibt.
Erfahren Sie mehr darüber, wie der modernisierte Mainframe KI-fähig ist.