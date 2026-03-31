KI auf IBM Z: Wegweisend für die Zukunft der Unternehmensinnovation

In den letzten Jahren hat sich KI rasant weiterentwickelt – und IBM Z hat sich mit ihr weiterentwickelt. Die Plattform ist KI-fähig, von der sicheren Orchestrierung bis hin zu speziell entwickelten Beschleunigern auf der Plattform und einer KI-unterstützten Entwicklererfahrung.

Dies ist eine Innovation, die schon heute zur Verbesserung der Produktivität, zur Steigerung der Effizienz und zur Reduzierung von Risiken beitragen kann. Kunden haben ihre digitale Transformation beschleunigt, ihre Versicherungsprognosen verbessert, mehr Betrugsfälle in Echtzeit aufgedeckt, ihre IT-Kompetenzen gestärkt und vieles mehr.

In Zukunft werden wir den Full Stack umgestalten, um eine vereinfachte, KI-zentrierte Erfahrung zu schaffen, und wir erweitern unsere KI-Optionen, um mehr Wert für Ihre Anwendungen und Daten freischalten zu können.