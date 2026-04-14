KI gestaltet die Zukunft des Sports neu: Start-ups können jetzt mitmischen

Künstliche Intelligenz verändert die 2,3 Billionen US-Dollar schwere globale Sportwirtschaft nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch in der Art und Weise, wie wir miteinander in Verbindung treten, gegeneinander antreten und das Spiel vom Spielfeldrand oder direkt auf unseren Handys erleben.
Wie andere Branchen auch generieren Sportligen, Mannschaften und Turniere eine schier unvorstellbare Menge an Daten, sei es in Form von Spielerstatistiken, Zuschauerzahlen oder anderen Kennzahlen. Dennoch blieben diese Daten in der Welt des Sports im Vergleich zu den meisten anderen etablierten Branchen bis vor kurzem weitgehend ungenutzt. KI verändert dieses Paradigma nun – und damit die Spielregeln – grundlegend.
Über Teams, Ligen, Sendeanstalten und weitere Akteure hinweg entwickelt sich die KI zu einem wichtigen Faktor, der die Entscheidungsfindung grundlegend verändert. Die Sportbranche ist bestens aufgestellt, um enorm von einer Welle neu gegründeter Start-ups zu profitieren, die diese Sportorganisationen als das betrachten, was sie sind: ganzjährige, vollwertige Geschäftsmöglichkeiten von großem Umfang.
Die Start-ups, die diese Transformation vorantreiben, entwickeln keine schrittweisen Verbesserungen; sie legen vielmehr die grundlegende Architektur für eine Branche fest, die reif für einen umfassenden Wandel ist – und machen damit das, was zuvor nicht messbar war, nun messbar.
Was bedeutet das, und wo liegen die Chancen für Sportorganisationen?
In Anbetracht der zahlreichen Innovationen, die sich im gesamten Ökosystem der Sportbranche vollziehen, wird der Wettbewerbsvorteil zunehmend davon abhängen, wie effektiv die Teams der Unternehmen KI in ihrer Strategie nutzen.
Seit mehr als 35 Jahren ist IBM ein zuverlässiger Innovationspartner für die weltweit bekanntesten Sportveranstaltungen, darunter das Masters, Wimbledon, die US Open, die Formel 1 und die UFC. Wir haben maßgeblich dazu beigetragen, wie die Welt Sport verfolgt, analysiert und mit ihm interagiert, und wir sehen, dass die Branche vor einem generationsübergreifenden Wendepunkt steht.
Die Start-ups, die an der Schnittstelle zwischen Sport und Technologie tätig sind, entwickeln keine isolierten Funktionen. Sie bauen die digitale Infrastruktur auf, die über Jahrzehnte hinweg bestimmen wird, wie das globale Sport-Ökosystem funktioniert.
Im Rahmen der IBM Sports Tech Startup Challenge finden Präsentationen auf dem Web Summit Rio, dem Web Summit Vancouver und dem Web Summit Lissabon sowie am Rande bedeutender Technologieveranstaltungen wie der a16z Tech Week 2026 in New York und San Francisco statt. Dieser Showcase bieten den Gründern eine Plattform dort, wo Innovation entsteht, und geben Start-ups die Möglichkeit, ihre Lösungen vor einem begeisterten Publikum auf der ganzen Welt vorzustellen.
Showcases bieten nicht nur Medien und der Öffentlichkeit, sondern auch wichtigen Entscheidungsträgern der Teams von IBM Ventures und IBM Sports & Entertainment Partnerships sowie Risikokapitalfonds und führenden Technologieunternehmen, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen und wertvolle Kontakte vermitteln können, eine Plattform.
Ende 2026 können Start-ups auf Einladung von IBM zum „IBM Sports Tech Startup Prize“-Wettbewerb auf dem Web Summit in Lissabon eingeladen werden, um dort ihre Sporttechnologie-Lösung vorzustellen und um den Preis zu konkurrieren. Die Pitches werden von Führungskräften des IBM Ventures- und des IBM Sports & Entertainment Partnerships-Teams, bekannten Sportlern sowie führenden Vertretern der Risikokapitalbranche bewertet.
Das Gewinner-Startup erhält unter Vorbehalt der erforderlichen Genehmigungen möglicherweise einen bezahlten Proof-of-Concept im Wert von bis zu 100.000 US-Dollar vom IBM Sports and Entertainment Partnerships-Team.
Die IBM Sports Tech Startup Challenge ist nicht nur ein Pitch-Wettbewerb. Sie ist ein Sprungbrett für die nächste Generation der KI im Sport.
IBM Ventures konzentriert sich auf Startups in der Wachstumsphase (von der Seed- bis zur Series-B-Finanzierungsrunde, nicht von MVP bis Seed), die sich auf Sporttechnologie spezialisiert haben und darauf abzielen, das Sportgeschäft zu verbessern. Bei der Bewertung berücksichtigt IBM Ventures Faktoren wie strategische Relevanz, Teamzusammensetzung, Produktqualität, Marktgröße und Finanzdaten.
Wir treffen Gründer dort, wo Innovation entsteht. Von offiziellen Web-Summit-Veranstaltungen rund um den Globus über die Tech Weeks in New York und San Francisco bis hin zu den Seitenlinien großer internationaler Sportveranstaltungen wie dem Großen Preis von Großbritannien und Wimbledon wird IBM Start-up-Präsentationen veranstalten, um die weltweit spannendsten KI-gestützten Sport-Start-ups vorzustellen.
Wir würden uns sehr freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen. Bewerben Sie sich unten, um an einer unserer Showcase-Veranstaltungen teilzunehmen, die an folgenden Orten stattfinden:
Bei IBM Ventures investieren wir nicht nur in die Zukunft des Sports, sondern gestalten sie aktiv mit. Wir suchen visionäre Gründer, die unternehmenstaugliche, KI-gestützte Lösungen entwickeln, die Unternehmen weltweit bedeutende Wettbewerbs-, Betriebs- und Geschäftsvorteile verschaffen. Wenn Sie ein globales Startup sind, das die nächste Ära der Sporttechnologie mitgestaltet, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören.
Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft des Spiels gestalten.
Die Discovery-Program-Showcases sind eigenständige Veranstaltungen, die ausschließlich der Präsentation dienen. Die Teilnahme an einem Showcase oder die Auswahl als Teilnehmer oder Gewinner eines Showcases begründet keine Teilnahmeberechtigung, Priorität, Platzierung oder Qualifikation für die „Web Summit Lisbon Prize Challenge“, die ausschließlich auf Einladung stattfindet. Einladungen werden ausschließlich nach dem Ermessen von IBM vergeben.
Die Teilnahme an oder der Gewinn eines Showcases garantiert weder eine Einladung zur „Web Summit Lisbon Prize Challenge“ noch eine Investition, einen Proof of Concept, eine geschäftliche Partnerschaft oder eine gegenwärtige oder zukünftige Geschäftsbeziehung mit IBM.
Jedes potenzielle Proof-of-Concept-Projekt unterliegt den internen Anforderungen von IBM, den erforderlichen Genehmigungen sowie dem Abschluss separater endgültiger Vereinbarungen, einschließlich einer einvernehmlich vereinbarten Leistungsbeschreibung.
Die Teilnahme unterliegt den geltenden lokalen Gesetzen sowie den offiziellen Teilnahmebedingungen und -regeln, die vor jeder Veranstaltung veröffentlicht werden.