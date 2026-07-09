Mit der neuen „AI Asset Discovery“-Funktion in watsonx.governance können Unternehmen nicht verwaltete KI-Agenten, Tools, MCP-Server und Foundation Models in ihren Entwicklungs- und Bereitstellungsumgebungen identifizieren. Dadurch werden „Schatten-KI“-Systeme in geregelte Workflows eingebunden, und Risikomanagement-Teams können angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI den Überblick behalten.
IBM watsonx.Governance AI Asset Discovery unterstützt Unternehmen dabei, sowohl regulierte als auch nicht regulierte KI-Assets direkt aus den unterstützten Plattformen für die Entwicklung und Orchestrierung von Agenten zu identifizieren. Die Lösung erkennt KI-Agenten automatisch und erfasst Metadaten wie Namen, Beschreibungen, Versionen, Bereitstellungsumgebungen, verbundene Tools, MCP-Server, Foundation Models und Kollaborationsagenten.
Anstatt von den Governance-Teams zu verlangen, diese Assets manuell zu identifizieren und zu dokumentieren, macht KI-Asset-Erkennung diese kontinuierlich innerhalb von watsonx.governance sichtbar. Dadurch entsteht ein genauerer und umfassenderer Überblick über die KI-Landschaft des Unternehmens, während die Governance-Teams gleichzeitig dabei unterstützt werden, KI-Systeme zu identifizieren, die möglicherweise noch nicht in die Governance-Prozesse einbezogen wurden.
Ähnlich wie bei der Shatten.IT bezieht sich der Begriff Schatten-KI – im weitesten Sinne – auf die Nutzung von Systemen, die außerhalb formeller Governance-Prozesse betrieben werden, beispielsweise wenn Mitarbeiter nicht genehmigte KI-Anwendungen nutzen. Zunehmend umfasst dies jedoch auch interne Teams, die KI-Agenten entwickeln, neue Foundation Models integrieren, MCP-Server verbinden und autonome Workflows bereitstellen, ohne dass eine ausreichende Transparenz hinsichtlich der Governance gewährleistet ist.
Da Unternehmen ihre Initiativen im Bereich generativer KI und agentischer KI ausweiten, stehen Governance-Teams vor einer zunehmenden Herausforderung hinsichtlich der Transparenz. Neue KI-Systeme werden über Geschäftsbereiche, Entwicklungsteams und Innovationsprogramme hinweg schneller entwickelt, als herkömmliche Governance-Prozesse damit Schritt halten können.
„Die meisten Unternehmen haben versucht, diese Frage mithilfe veralteter Bestandsverzeichnisse zu beantworten, und dennoch gehören sie letztendlich zu den 27 %, die nicht wissen, wo ihre KI zum Einsatz kommt. Denn das Problem besteht nicht nur darin, zu wissen, über welche Assets man verfügt. Es geht darum, den unternehmensweiten Kontext zu verstehen, in dem diese Assets stehen“, sagte Maryam Ashoori, Vice President of Product and Engineering und IBM Master Inventor, auf der IBM Think 2026.
Die meisten Governance-Programme stützen sich auf die Einreichung von Anwendungsfällen, Bestandsaufnahmen, Fragebögen und Selbsterklärungen, um einen Überblick darüber zu gewinnen, welche KI-Systeme innerhalb des Unternehmens vorhanden sind. Zwar können diese Ansätze bei herkömmlichen Systemen des maschinellen Lernens wirksam sein, doch werden sie mit zunehmender Komplexität von Agentischer KI immer schwieriger aufrechtzuerhalten.
Echte Transparenz ist kein veralteter Katalog. Für KI-Agenten bedeutet dies, das umfassendere System zu verstehen, das um den Agenten herum definiert ist: Foundation Models, Tools und MCP-Server sowie die damit verbundenen Kooperationsagenten.
Dieser umfassendere Kontext ist von Bedeutung, da das Risikoprofil eines Agenten nicht allein durch den Agenten selbst bestimmt wird. Es hängt vom Verwendungszweck des Agenten, den konfigurierten Abhängigkeiten, den zugehörigen Modellen und den für seine genehmigte Nutzung erforderlichen Kontrollmaßnahmen ab.
KI-Asset-Erkennung unterstützt Unternehmen dabei, diese Zusammenhänge aus den Agentenplattformen heraus zu ermitteln – also aus den Umgebungen, in denen Teams Agenten entwickeln oder bereitstellen. Dadurch erhalten Governance-Teams einen umfassenderen Überblick über das KI-System, anstatt sich auf die begrenzte Sichtweise eines einzelnen Agenten und dessen Zweck zu beschränken.
Transparenz wird dann wertvoll, wenn sie mit den entscheidenden Aspekten des Governance-Kontextes verknüpft wird: Anwendungsfälle, Risiken, Kontrollmaßnahmen, Richtlinien und Geschäftsergebnisse.
Mithilfe einer KI-gestützten semantischen Ähnlichkeitsanalyse unterstützt watsonx.governance AI Asset Discovery Teams dabei, festzustellen, ob erkannte KI-Assets mit bestehenden Datensätzen übereinstimmen oder als neue Assets erfasst werden sollten. Sobald eine Verknüpfung hergestellt oder die Erfassung abgeschlossen ist, werden automatisch relevante Workflows ausgelöst, die den Teams dabei helfen, Risiken zu managen, Kontrollmaßnahmen zu identifizieren, Nachweise zu sammeln und den geschäftlichen Nutzen zu bewerten.
Dadurch entsteht ein umsetzbarer Weg von der Erkennung bis zur Governance, wobei eine durchgängige Übersicht über Assets, Anwendungsfälle, Risiken und Kontrollmaßnahmen gewährleistet bleibt. Unternehmen können nicht nur beurteilen, ob KI angemessen gesteuert wird, sondern auch, ob sie auf die gewünschten Geschäftsergebnisse ausgerichtet ist.
KI-Systeme entwickeln sich schnell weiter. Teams können im Zuge der iterativen Weiterentwicklung von Funktionen die Konfigurationen der Agenten aktualisieren, Foundation Models ändern, Verweise auf Design-Time-Tools hinzufügen, die Konfigurationen der MCP-Server aktualisieren oder die Beziehungen zwischen Kollaborateuren und Agenten anpassen.
Governance, die sich ausschließlich auf regelmäßige, selbst bestätigte Berichte stützt, kann ein trügerisches Gefühl der Sicherheit vermitteln. Ohne kontinuierliche Überwachung wissen Unternehmen möglicherweise nicht, wann sich KI-Systeme in einer Weise verändert haben, die neue oder nicht geminderte Risiken mit sich bringt.
KI-Asset-Erkennung trägt dazu bei, diese Abweichung von den Governance-Vorgaben zu verringern, indem sie kontinuierlich nach KI-Assets sucht und erkannte Aktualisierungen automatisch in watsonx.governance übernimmt. Mithilfe von Aktivitätsprotokollen, die erfassen, was sich wann geändert hat, können Governance-Teams eine nachprüfbare Dokumentation führen und gleichzeitig sicherstellen, dass das offizielle Governance-System stets mit dem aktuellen KI-Bestand abgestimmt ist.
So können Unternehmen Änderungen früher erkennen, relevante Risiken und Kontrollmaßnahmen neu bewerten und im Zuge der Weiterentwicklung der KI-Systeme einen genaueren Überblick über diese behalten.
Man kann keine KI steuern, bewerten oder verbessern, von deren Existenz man nichts weiß. Eine wirksame Governance erfordert zudem ein Verständnis der Zusammenhänge rund um die KI: wie die Systeme konzipiert sind, wovon sie abhängen und wie sie mit Anwendungsfällen, Risiken, Kontrollmaßnahmen und Geschäftsergebnissen verknüpft sind.
Mit IBM watsonx.governance KI-Asset-Erkennung können sich Teams auf die Identifizierung von Risiken, die Einrichtung von Kontrollmaßnahmen und die Bewertung des geschäftlichen Nutzens konzentrieren, während Unternehmen Schatten-KI ans Licht bringen und KI mit größerer Sicherheit, Transparenz und Kontrolle steuern können.
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