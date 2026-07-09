Ähnlich wie bei der Shatten.IT bezieht sich der Begriff Schatten-KI – im weitesten Sinne – auf die Nutzung von Systemen, die außerhalb formeller Governance-Prozesse betrieben werden, beispielsweise wenn Mitarbeiter nicht genehmigte KI-Anwendungen nutzen. Zunehmend umfasst dies jedoch auch interne Teams, die KI-Agenten entwickeln, neue Foundation Models integrieren, MCP-Server verbinden und autonome Workflows bereitstellen, ohne dass eine ausreichende Transparenz hinsichtlich der Governance gewährleistet ist.

Da Unternehmen ihre Initiativen im Bereich generativer KI und agentischer KI ausweiten, stehen Governance-Teams vor einer zunehmenden Herausforderung hinsichtlich der Transparenz. Neue KI-Systeme werden über Geschäftsbereiche, Entwicklungsteams und Innovationsprogramme hinweg schneller entwickelt, als herkömmliche Governance-Prozesse damit Schritt halten können.

„Die meisten Unternehmen haben versucht, diese Frage mithilfe veralteter Bestandsverzeichnisse zu beantworten, und dennoch gehören sie letztendlich zu den 27 %, die nicht wissen, wo ihre KI zum Einsatz kommt. Denn das Problem besteht nicht nur darin, zu wissen, über welche Assets man verfügt. Es geht darum, den unternehmensweiten Kontext zu verstehen, in dem diese Assets stehen“, sagte Maryam Ashoori, Vice President of Product and Engineering und IBM Master Inventor, auf der IBM Think 2026.