IBM watsonx.data intelligence bietet KI-Agenten in selbstverwalteten Umgebungen vertrauenswürdigen Kontext

IBM kündigt Agentic Data Intelligence in watsonx.data intelligence an und ermöglicht KI-Agenten den Zugriff auf den vertrauenswürdigen Kontext, den sie benötigen, um Unternehmensdaten zu entdecken, zu verstehen und damit zu arbeiten.
KI-Agenten werden schnell in die Arbeitsweise von Unternehmen integriert, automatisieren Aufgaben, analysieren Informationen und beschleunigen die Entscheidungsfindung. Ihre Wirksamkeit hängt jedoch von einem entscheidenden Faktor ab: dem Zugang zu vertrauenswürdigen, gut verstandenen Daten.
Ohne ein klares Verständnis der zugrunde liegenden Daten und wie sie definiert, verknüpft und verwaltet werden, sind Agenten gezwungen, sich auf unvollständige Signale zu verlassen, was das Risiko ungenauer Ergebnisse erhöht.
Um dem entgegenzuwirken, führt IBM Agentic Data Intelligence in watsonx.data Intelligence ein und erweitert damit die Verfügbarkeit über das im April angekündigte SaaS-Angebot auf selbstverwaltete Implementierungen. So können Unternehmen diese auf ihrer eigenen Infrastruktur ausführen und dabei die volle Kontrolle über Daten, Data Governance und Sicherheitsanforderungen behalten und gleichzeitig vertrauenswürdigen geschäftlichen und betrieblichen Kontext direkt in die Interaktionen mit KI-Agenten einbringen.
KI-Agenten sind am effektivsten, wenn sie mit der Wissensebene des Unternehmens verbunden sind und Zugriff auf Geschäftsdefinitionen, Datenherkunft, Governance-Richtlinien und Erkenntnisse zur Datenqualität haben. Viele dieser Informationen existieren bereits, sind aber nach wie vor nicht mit den Arbeitsabläufen der Agenten verknüpft, was eine zuverlässige Interpretation erschwert und das Vertrauen in KI-gestützte Workflows mindert.
Agentic Data Intelligence ist darauf ausgelegt, diesem Bedarf gerecht zu werden, indem watsonx.data intelligence Funktionen in die Interaktionen mit KI-Agenten integriert werden. Mit dem Model Context Protocol (MCP), einem aufkommenden Standard zur Verbindung von KI-Systemen mit Unternehmensdaten und -tools, können Agenten zur Laufzeit dynamisch auf vertrauenswürdige Metadaten und Governance-Kontexte aus der watsonx.data intelligence zugreifen.
Dies ermöglicht es den Mitarbeitern, über den Datenzugriff hinauszugehen und mit einem gemeinsamen Verständnis von geschäftlicher Bedeutung, Beziehungen, Eigentumsverhältnissen und Richtlinien zu arbeiten. Diese Integrationen funktionieren über bestehende Tools und Anwendungen hinweg, darunter IBM Bob, watsonx Orchestrate, Claude, GitHub Copilot, Unternehmens-Copiloten und kundenspezifische KI-Anwendungen.
Mit diesem Modell können Agenten auf Folgendes zugreifen:
Dadurch können Agenten relevante Daten schneller ermitteln und genauere, nachvollziehbarere und den Unternehmensstandards entsprechende Ausgaben liefern.
Obwohl vertrauenswürdiger Kontext unerlässlich ist, erfordern viele Aufgaben der Datenintelligenz und Governance strukturierte Prozesse und Best Practices, um effektiv umgesetzt zu werden. Agentic Data Intelligence begegnet diesem Problem durch Agent Skills, die es Agenten ermöglichen, konsistent auf Daten zu reagieren.
Agent Skills bieten KI-Agenten wiederverwendbare Workflow zur Ausführung gängiger Datenaufgaben. Anstatt jeden Schritt einzeln festzulegen, folgen die Agenten vordefinierten Abläufen, die widerspiegeln, wie diese Arbeit in der Praxis ausgeführt wird, und die in ähnlichen Szenarien angewendet werden können.
Diese Workflows umfassen Aktivitäten wie:
Viele dieser Aufgaben erfordern mehrere Werkzeuge, Abhängigkeiten und eine geordnete Vorgehensweise. Ohne klare Vorgaben kann die Umsetzung uneinheitlich verlaufen, wobei Schritte ausgelassen oder in falscher Reihenfolge ausgeführt werden.
Die Agentenfähigkeiten definieren, wie diese Arbeit ausgeführt werden soll, einschließlich schrittweiser Aktionen und der zugrunde liegenden Best Practices. Da diese Workflows wiederverwendbar sind, können sie wiederholt angewendet werden, was die Konsistenz verbessert und die Notwendigkeit, Prozesse jedes Mal zu entwerfen oder zu koordinieren, reduziert.
Aufgaben, die andernfalls die Koordination mehrerer Tools erfordern würden, werden durch einen einzigen, geführten Workflow abgewickelt, wodurch der manuelle Aufwand reduziert und besser vorhersehbare Ergebnisse ermöglicht werden.
Wenn ein Nutzer mit einem KI-Agenten innerhalb des Unternehmens interagiert, ermöglicht Agentic Data Intelligence diesem KI-Agenten, den operativen Kontext von watsonx.data intelligence zu nutzen, um die Anfrage zu interpretieren und darauf zu reagieren.
Der Agent identifiziert relevante Datenressourcen und Geschäftsbegriffe, ruft Abstammungs- und Datenqualitätssignale ab, um Beziehungen und Zuverlässigkeit zu verstehen, und überprüft Eigentums- und Governance-Richtlinien, bevor er eine Antwort erstellt. Bei häufig auftretenden und wiederkehrenden Aufgaben geben die Agentenfähigkeiten vor, wie der Agent den Workflow durchführt, indem er vordefinierte Schritte und etablierte Vorgehensweisen anwendet.
Da dies zur Laufzeit geschieht, arbeiten die Agenten mit aktuellen, verwalteten Daten und nicht mit statischen oder duplizierten Kopien. Damit sind Data Governance, Datenabstammung, Qualität und Datenprodukte Teil der Art und Weise, wie KI-Agenten Anfragen interpretieren und Ergebnisse erzielen.
Mit Zugriff auf semantisches Verständnis können KI-Agenten wichtige Daten- und Governance-Workflows im gesamten Unternehmen unterstützen.
Um zu sehen, wie KI-Agenten über den MCP-Server mit verwalteten Metadaten interagieren, schauen Sie sich die untenstehende Demo an.
Agentic Data Intelligence ist in watsonx.data intelligence für die selbstverwaltete Bereitstellung verfügbar und gibt Unternehmen die volle Kontrolle über ihre Daten, Governance und Sicherheit. Dies ist insbesondere in regulierten oder sicherheitssensiblen Branchen relevant.
Gleichzeitig können Teams durch die Bereitstellung des operativen Kontexts für bereits eingesetzte KI-Agenten bestehende Workflows erweitern, ohne ihre Grundlagen neu zu gestalten. Das beschleunigt die Einführung, reduziert die Integration und hilft Unternehmen, schneller Mehrwert zu erzielen.
Die nächste Phase der KI in Unternehmen wird nicht nur von besseren Modellen abhängen, sondern auch davon, wie effektiv diese Modelle vertrauenswürdiges Organisationswissen nutzen.
Agentic Data Intelligence macht Governance, Lineage, Datenqualität und Workflow-Expertise zu einem Teil der Arbeitsweise von KI-Agenten und bietet eine skalierbare Grundlage für KI-gestützte Workflows, die in der Unternehmensrealität verankert sind. Durch die direkte Einbettung von vertrauenswürdigem Kontext in die Interaktionen mit Agenten und die Ausstattung von Agenten mit wiederverwendbaren Fähigkeiten können Unternehmen schneller vorankommen und gleichzeitig Kontrolle, Transparenz und Vertrauen bewahren.
Mehr über die IBM watsonx.data intelligence erfahren
Lesen Sie die Dokumentation zu Agentic Data Intelligence, um Anleitungen zur Bereitstellung zu erhalten
Erfahren Sie, wie Docling für IBM watsonx komplexe Dokumente in KI-fähige Daten umwandelt