IBM watsonx.data intelligence bietet KI-Agenten in selbstverwalteten Umgebungen vertrauenswürdigen Kontext

KI-Agenten sind am effektivsten, wenn sie mit der Wissensebene des Unternehmens verbunden sind und Zugriff auf Geschäftsdefinitionen, Datenherkunft, Governance-Richtlinien und Erkenntnisse zur Datenqualität haben. Viele dieser Informationen existieren bereits, sind aber nach wie vor nicht mit den Arbeitsabläufen der Agenten verknüpft, was eine zuverlässige Interpretation erschwert und das Vertrauen in KI-gestützte Workflows mindert.

Agentic Data Intelligence ist darauf ausgelegt, diesem Bedarf gerecht zu werden, indem watsonx.data intelligence Funktionen in die Interaktionen mit KI-Agenten integriert werden. Mit dem Model Context Protocol (MCP), einem aufkommenden Standard zur Verbindung von KI-Systemen mit Unternehmensdaten und -tools, können Agenten zur Laufzeit dynamisch auf vertrauenswürdige Metadaten und Governance-Kontexte aus der watsonx.data intelligence zugreifen.

Dies ermöglicht es den Mitarbeitern, über den Datenzugriff hinauszugehen und mit einem gemeinsamen Verständnis von geschäftlicher Bedeutung, Beziehungen, Eigentumsverhältnissen und Richtlinien zu arbeiten. Diese Integrationen funktionieren über bestehende Tools und Anwendungen hinweg, darunter IBM Bob, watsonx Orchestrate, Claude, GitHub Copilot, Unternehmens-Copiloten und kundenspezifische KI-Anwendungen.

Mit diesem Modell können Agenten auf Folgendes zugreifen:

Katalogisierte Datenressourcen

Geschäftsdefinitionen

Abstammungsverhältnisse und Abhängigkeiten

Datenprodukte und Eigentumsinformationen

Governance-Richtlinien und Kontrollen

Dadurch können Agenten relevante Daten schneller ermitteln und genauere, nachvollziehbarere und den Unternehmensstandards entsprechende Ausgaben liefern.

Obwohl vertrauenswürdiger Kontext unerlässlich ist, erfordern viele Aufgaben der Datenintelligenz und Governance strukturierte Prozesse und Best Practices, um effektiv umgesetzt zu werden. Agentic Data Intelligence begegnet diesem Problem durch Agent Skills, die es Agenten ermöglichen, konsistent auf Daten zu reagieren.