Agentische KI für intelligentere Mainframe-Modernisierung mit IBM watsonx Code Assistant for Z

Um der steigenden Nachfrage nach KI-gestützter Effizienz gerecht zu werden, erweitert IBM sein Toolset, das Modernisierung und Automatisierung direkt zu Mainframe-Entwicklern und -Architekten bringt. IBM watsonx Code Assistant for Z ist ein umfassender Entwicklerassistent für die Mainframe-Anwendungsmodernisierung, der auf KI und Automatisierung basiert.

Laut einer aktuellen Studie des IBM Institute for Business Value werden KI-gestützte Workloads, von denen viele von agentischer KI angetrieben werden, von nur 3 % im Jahr 2024 auf 25 % bis 2026 steigen. Das entspricht einer Verachtfachung und signalisiert einen Wandel in der Art und Weise, wie Unternehmen ihre Workflow optimieren, um ein neues Maß an Agilität und Effizienz freizuschalten.

Die Version 2.8 unterstützt Unternehmen dabei, auf ihrem Weg der Modernisierung neue Effizienz- und Intelligenzniveaus zu erschließen – durch ein agentisches Nutzungserlebnis, bei dem die vertrauten Funktionen des Produkts nun in einem einheitlichen, intuitiven Workflow zusammengeführt werden.