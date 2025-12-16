Agentische KI für intelligentere Mainframe-Modernisierung mit IBM watsonx Code Assistant for Z

Da Anwendungen auf IBM Z häufig über Jahrzehnte hinweg entwickelt wurden, stehen Teams oft vor fragmentierter, veralteter oder fehlender Dokumentation. Das verlangsamt die Einarbeitung, erschwert die teamübergreifende Zusammenarbeit und erhöht die Abhängigkeit von wenigen Experten. Die neue Dokumentationsgenerierungsfunktion begegnet diesen Herausforderungen durch die Nutzung eines Workflows und tiefer Metadaten von Z Understand, die darauf ausgelegt sind, automatisch hochwertige, navigierbare Anwendungs- und Programm-Erkenntnisse in großem Maßstab und im gesamten Unternehmen zu produzieren. Eine zentrale Funktion ist die Business Rule Discovery, die für große, komplexe Z-Programme entwickelt wurde. Sie liefert eine breite Abdeckung von Regeln, präzise Erläuterungen im Einklang mit der fachlichen Intention sowie eine codebewusste Segmentierung, die darauf ausgelegt ist, typische Schwächen generischer LLM-Chunking-Ansätze zu vermeiden.
Die neuen Funktionen werden erheblich leistungsfähiger, wenn sie mit Kundendatenquellen wie Data Dictionaries und Geschäftsglossaren angereichert werden, da jedes Unternehmen seine Variablen auf individuell bedeutungsvolle Weise definiert. Diese Quellen versorgen das LLM mit zuverlässigem Kontext und helfen dem System, die Ausgaben an die tatsächliche Semantik des Unternehmens anzupassen, anstatt die Bedeutung von Variablen oder Abkürzungen abzuleiten oder zu erraten.
Durch die direkte Einbettung kundenspezifischer Bedeutungen in den KI-Workflow verwandelt das data dictionary die COBOL-Analyse in eine geschäftsorientierte, präzise und zuverlässige Erfahrung.