Agentische KI für intelligentere Mainframe-Modernisierung mit IBM watsonx Code Assistant for Z

Die Version 2.8 hilft Unternehmen dabei, auf ihrem Modernisierungsweg durch eine agentenbasierte Benutzererfahrung ein neues Maß an Effizienz und Intelligenz zu erreichen, wobei die bekannten Funktionen des Produkts nun in einem einheitlichen, intuitiven Workflow zusammengeführt werden.

Veröffentlicht 16. Dezember 2025
Blick von oben auf einen Mann mit Brille, der an einem Schreibtisch arbeitet und in eine Tastatur tippt

Um der steigenden Nachfrage nach KI-gestützter Effizienz gerecht zu werden, erweitert IBM sein Toolset, das Modernisierung und Automatisierung direkt zu Mainframe-Entwicklern und -Architekten bringt. IBM watsonx Code Assistant for Z ist ein umfassender Entwicklerassistent für die Mainframe-Anwendungsmodernisierung, der auf KI und Automatisierung basiert.

Laut einer aktuellen Studie des IBM Institute for Business Value werden KI-gestützte Workloads, von denen viele von agentischer KI angetrieben werden, von nur 3 % im Jahr 2024 auf 25 % bis 2026 steigen. Das entspricht einer Verachtfachung und signalisiert einen Wandel in der Art und Weise, wie Unternehmen ihre Workflow optimieren, um ein neues Maß an Agilität und Effizienz freizuschalten.

Die Version 2.8 unterstützt Unternehmen dabei, auf ihrem Weg der Modernisierung neue Effizienz- und Intelligenzniveaus zu erschließen – durch ein agentisches Nutzungserlebnis, bei dem die vertrauten Funktionen des Produkts nun in einem einheitlichen, intuitiven Workflow zusammengeführt werden. 

Eine neue agentische Erfahrung

Der neue agentische Workflow hilft Entwicklern, Aufgaben zügig abzuschließen, vom Verständnis der Anwendungslandschaft bis hin zur Reduzierung von Komplexität durch das Refactoring monolithischen Codes. Um beispielsweise eine Db2-Tabelle zu aktualisieren, könnte ein Entwickler den folgenden Prompt eingeben, um eine Modernisierungsaufgabe auszulösen: „Ich muss der Motor Policy Tabelle eine Spalte hinzufügen, die erfasst, ob es sich bei dem Fahrzeug um ein Elektroauto handelt. Kannst du mir helfen, alle Programme mit diesem Feld zu aktualisieren?“

Mit diesem Prompt ist der agentische Workflow darauf ausgelegt, Abhängigkeiten automatisch zu identifizieren, eine Impact-Analyse durchzuführen, Code zu generieren, dabei die Einhaltung von Codierungsregeln sicherzustellen sowie zur Verifizierung zu kompilieren und zu bauen. Dieser agentische Ansatz kann die Qualität verbessern, die Produktivität steigern und die Bereitstellung beschleunigen, während er darauf ausgelegt ist, Entwicklern zu helfen, Modernisierung schneller und mit geringerem Risiko zu erreichen. 

Dashboard einer agentischen Chat-Erfahrung

MCP-basiertes Toolset

Um dies zu ermöglichen, nutzt IBM das Model Context Protocol (MCP), das so konzipiert ist, dass sich die KI-Lösung über eine gemeinsame Schnittstelle nahtlos mit Tools, Diensten und Datenquellen verbinden kann. IBM watsonx Code Assistant for Z wird nun mit einer Reihe mainframe-spezifischer, MCP-fähiger Tools bereitgestellt, die diese agentischen Workflows unterstützen, darunter:

  • Z Understand Metadata Retrieval, entwickelt, um sicherzustellen, dass die gesamte Unternehmensanwendung vollständig erfasst und berücksichtigt wird.
  • Wirkungsanalyse zur Identifizierung von Anwendungsabhängigkeiten, basierend auf der statischen Analyse aus den Z Understand Metadaten.
  • Codegenerierung und Codierungsstandards zur Erzeugung von qualitativ hochwertigem Code, der den Mainframe-Codierungsstandards für Unternehmen entspricht.

Erstellung von Dokumentation

Da Anwendungen auf IBM Z häufig über Jahrzehnte hinweg entwickelt wurden, stehen Teams oft vor fragmentierter, veralteter oder fehlender Dokumentation. Das verlangsamt die Einarbeitung, erschwert die teamübergreifende Zusammenarbeit und erhöht die Abhängigkeit von wenigen Experten. Die neue Dokumentationsgenerierungsfunktion begegnet diesen Herausforderungen durch die Nutzung eines Workflows und tiefer Metadaten von Z Understand, die darauf ausgelegt sind, automatisch hochwertige, navigierbare Anwendungs- und Programm-Erkenntnisse in großem Maßstab und im gesamten Unternehmen zu produzieren. Eine zentrale Funktion ist die Business Rule Discovery, die für große, komplexe Z-Programme entwickelt wurde. Sie liefert eine breite Abdeckung von Regeln, präzise Erläuterungen im Einklang mit der fachlichen Intention sowie eine codebewusste Segmentierung, die darauf ausgelegt ist, typische Schwächen generischer LLM-Chunking-Ansätze zu vermeiden.

Die neuen Funktionen werden erheblich leistungsfähiger, wenn sie mit Kundendatenquellen wie Data Dictionaries und Geschäftsglossaren angereichert werden, da jedes Unternehmen seine Variablen auf individuell bedeutungsvolle Weise definiert. Diese Quellen versorgen das LLM mit zuverlässigem Kontext und helfen dem System, die Ausgaben an die tatsächliche Semantik des Unternehmens anzupassen, anstatt die Bedeutung von Variablen oder Abkürzungen abzuleiten oder zu erraten.

Durch die direkte Einbettung kundenspezifischer Bedeutungen in den KI-Workflow verwandelt das data dictionary die COBOL-Analyse in eine geschäftsorientierte, präzise und zuverlässige Erfahrung.

Michael Kwok

Vice President, IBM watsonx Code Assistant, Canada Lab Director at IBM

Rich Larin

IBM watsonx Code Assistant for Z

