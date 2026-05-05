Wenn Unternehmen von Experimenten mit generativer KI zur Bereitstellung in geschäftskritischen Anwendungen übergehen, entsteht eine neue Herausforderung: zu verstehen, wie sich diese Systeme im Produktivbetrieb tatsächlich verhalten.

Generative KI wird nicht mehr isoliert verwendet. Sie wird zunehmend in agentische Workflows integriert, in denen Agenten mit APIs, Datenpipelines und Unternehmensdiensten interagieren, um konkrete Geschäftsergebnisse zu erzielen. Wenn Probleme auftreten, wird die Ursachenanalyse deutlich komplexer und umfasst sowohl traditionelle Systeme als auch KI-gestützte Entscheidungsebenen.

Diese Systeme sind dynamisch und anpassungsfähig. Modelle, Prompts und Workflows entwickeln sich ständig weiter und bringen neue Ebenen der betrieblichen Komplexität, des Risikos und der Unsicherheit mit sich, für die traditionelle Überwachungsansätze nicht ausgelegt sind. Deshalb muss sich die Observability weiterentwickeln.