Bei IBM Think 2026 kündigt IBM die nächste Evolution der GenAI-Observability-Funktionen von Instana an: AI Agent und LLM Observability.
Bei IBM Think 2026 kündigt IBM die nächste Evolution der GenAI-Observability-Funktionen von Instana an: AI Agent und LLM Observability. Dies baut auf generative KI Observability auf und liefert tiefere Informationen, Automatisierung und geschäftlichen Kontext, um Teams dabei zu unterstützen, von der reaktiven Fehlerbehebung zu einem proaktiven, verwalteten KI-Betrieb zu verschieben.
Wenn Unternehmen von Experimenten mit generativer KI zur Bereitstellung in geschäftskritischen Anwendungen übergehen, entsteht eine neue Herausforderung: zu verstehen, wie sich diese Systeme im Produktivbetrieb tatsächlich verhalten.
Generative KI wird nicht mehr isoliert verwendet. Sie wird zunehmend in agentische Workflows integriert, in denen Agenten mit APIs, Datenpipelines und Unternehmensdiensten interagieren, um konkrete Geschäftsergebnisse zu erzielen. Wenn Probleme auftreten, wird die Ursachenanalyse deutlich komplexer und umfasst sowohl traditionelle Systeme als auch KI-gestützte Entscheidungsebenen.
Diese Systeme sind dynamisch und anpassungsfähig. Modelle, Prompts und Workflows entwickeln sich ständig weiter und bringen neue Ebenen der betrieblichen Komplexität, des Risikos und der Unsicherheit mit sich, für die traditionelle Überwachungsansätze nicht ausgelegt sind. Deshalb muss sich die Observability weiterentwickeln.
Im Oktober 2025 führte IBM Instana GenAI Observability ein, das einen grundlegenden Einblick in KI-Anwendungen bietet.
Teams nutzen es, um die Leistung von generativer KI zu überwachen, Anfragen über KI und herkömmliche Dienste hinweg zu verfolgen sowie Token und Kosten modellübergreifend zu erfassen.
Da Unternehmen jedoch in großem Maßstab agentengestützte Systeme bereitstellen, hat sich die Art der Observability-Herausforderungen geändert. Teams gehen von der Überwachung einzelner Modelle zur Verwaltung dynamischer, mehrstufiger KI-Workflows über, die in reale Geschäftsprozesse eingebettet sind. Diese Umstellung bringt neue Anforderungen mit sich, einschließlich der Notwendigkeit für:
Transparenz ist nach wie vor entscheidend. Da KI-Systeme jedoch immer autonomer und vernetzter werden, müssen Unternehmen auf dieser Grundlage aufbauen, um ein tieferes Verständnis und mehr Kontrolle zu erlangen.
KI-Systeme sind dynamisch. Neue Agenten, Modelle und Abhängigkeiten entwickeln sich ständig weiter. Die manuelle Nachverfolgung ist zeitaufwändig und fehleranfällig.
AI Agent and LLM Observability führt die automatische Erkennung ein, bei der kontinuierlich KI-Komponenten identifiziert werden und abgebildet wird, wie diese innerhalb der Anwendung interagieren. Dadurch entsteht eine durchgängige Echtzeitansicht der Agenten und Workflows, der zugrunde liegenden LLMs sowie der Abhängigkeiten zwischen Diensten und Infrastruktur, sodass Teams sofort verstehen können, wie KI in Produktionssysteme integriert werden kann, und das ohne manuellen Aufwand.
Mit KI ist Erfolg nicht nur Betriebszeit, sondern auch Ausgabequalität. Integrierte Auswertungen ermöglichen es den Teams jetzt, die Leistung von Modellen und Agenten im Hinblick auf ihren beabsichtigten Zweck zu bewerten. Mit Techniken wie LLM-as-a-judge können Teams Genauigkeit, Relevanz, Konsistenz und andere benutzerdefinierte Kriterien messen.
Evaluierungen können regelmäßig oder zu wichtigen Meilensteinen durchgeführt werden, z. B. nach Modell- oder Prompt-Aktualisierungen, und bieten eine strukturierte Möglichkeit, Abweichungen, Halluzinationen oder Leistungsverschlechterungen frühzeitig zu erkennen. Damit wird die manuelle Stichprobenkontrolle durch ein skalierbares Qualitätsmanagement ersetzt.
Das Verhalten der KI ändert sich im Laufe der Zeit. Daher ist es schwer zu definieren, was „normal“ ist. Mit adaptivem Baselining lernt Instana Muster in Bezug auf Leistung, Verhalten und Kosten und erkennt automatisch relevante Abweichungen.
Ob es sich um einen Latenzanstieg, eine Kostenanomalie oder unerwartetes Verhalten handelt: Teams können Probleme frühzeitig erkennen und handeln, bevor sie sich auf die Benutzer auswirken.
Bei KI-Systemen reicht es nicht aus, nur zu wissen, was passiert ist. Sie müssen verstehen, warum.
AI Agent and LLM Observability bietet Transparenz auf Aufgabenebene und zeigt, wie KI-Agenten argumentieren und Entscheidungen treffen. Teams können End-to-End-Workflows verfolgen, LLM-Aufrufe, Tool-Interaktionen und die Abfolge der Aktionen sehen, die zu einem Ergebnis geführt haben.
Dies ermöglicht die Diagnose komplexer Probleme und sorgt für Transparenz bei KI-gestützten Entscheidungen.
Da KI in Geschäftsprozesse eingebettet wird, brauchen Unternehmen mehr als nur KI-Überwachung – sie brauchen Vertrauen, Kontrolle und Verantwortlichkeit.
Mit AI Agent and LLM Observability unterstützt IBM Instana Teams dabei:
AI Agent and LLM Observability ist jetzt in der öffentlichen Vorschau verfügbar.
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