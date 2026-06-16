Förderung agentischer KI für Produktivität und intelligente Automatisierung auf IBM Z

IBM erweitert weiterhin die Grenzen der KI-Innovation for IBM Z mit der Einführung des IBM watsonx Assistant for Z v3.3.
Unternehmen stehen heute unter zunehmendem Druck, ihren Talentpool zu erweitern und gleichzeitig die steigenden Produktivitätserwartungen zu erfüllen. IBM watsonx Assistant for Z wurde speziell entwickelt, um diese Herausforderungen zu bewältigen, indem es Anwendern aller Erfahrungsstufen die Interaktion über intelligente, dialogorientierte KI-Agenten ermöglicht und die Plattform dadurch zugänglicher, effizienter und zukunftsfähig macht.
Die neueste Version von IBM watsonx Assistant for Z v3.3 bietet neue Funktionen, die darauf ausgelegt sind, Unternehmensabläufe zu vereinfachen, die Produktivität zu steigern und Unternehmen dabei zu unterstützen, KI in geschäftskritischen Umgebungen effektiver zu skalieren.
Diese Version enthält Verbesserungen, die sich auf Flexibilität bei der Bereitstellung, Orchestrierung, Unterstützung von KI-Modellen, Infrastruktur für die Inferenz sowie Wissenstransformation konzentrieren.
Zu den neuen Funktionen und Verbesserungen gehören:
Die folgenden Verbesserungen helfen Unternehmen dabei, ihre Abläufe zu vereinfachen, die Produktivität zu steigern und die Einführung von KI in IBM Z-Umgebungen zu beschleunigen.
Dank der Unterstützung von Multi-Tenancy können Unternehmen dedizierte Service-Instanzen mit hoher Isolation, effektiver Governance und betrieblicher Flexibilität bereitstellen. Mit dieser Funktion lässt sich jede Instanz unabhängig konfigurieren, verwalten und skalieren, um individuellen Anforderungen gerecht zu werden – sei es für interne Abteilungen oder für getrennte Entwicklungs- und Produktionsumgebungen.
So kann beispielsweise ein Unternehmen wie IBM mehrere Instanzen von IBM watsonx Assistant for Z bereitstellen, von denen jede über einen eigenen Satz an Benutzern, Daten und Konfigurationen verfügt. Diese Instanzen können Geschäftsbereichen, Regionen, Geschäftsbereiche oder Umgebungen wie Entwicklung, Test und Produktion zugeordnet werden. Dieser Ansatz ermöglicht es den Teams, ihre spezifischen Anwendungsfälle zu bearbeiten und gleichzeitig die Trennung und Steuerung der verschiedenen Workloads zu gewährleisten. Durch die größere Flexibilität bei der Bereitstellung ermöglicht die Unterstützung von Multi-Tenancy den Teams, Innovationen schneller voranzutreiben, während gleichzeitig Risiken reduziert und die Verwaltung vereinfacht werden.
Eine einheitliche Orchestrierungsschicht, die die Absichten der Nutzer erfasst, relevante Kontextinformationen sammelt und Anfragen dynamisch an die entsprechenden Agenten oder Tools weiterleitet, hilft Unternehmen dabei, KI-Interaktionen zu vereinfachen, die Produktivität zu steigern und Entscheidungsfindungsprozesse zu beschleunigen.
Ein Benutzer kann nun den Z Assistant fragen: „Geben Sie mir den aktuellen Systemstatus und alle potenziellen Probleme an.“ Der zentrale Koordinator kann diese Anfrage an den entsprechenden Agenten weiterleiten – beispielsweise an den IBM Z OMEGAMON Insights Agent, einen CICS-Agenten oder einen IMS-Agenten –, um dem Benutzer die angeforderten Informationen bereitzustellen.
Mit dieser Version wird die Unterstützung für Granite 4.1 eingeführt. In Verbindung mit Spyre ermöglicht dies eine schnellere und effizientere Inferenz, wobei die Sicherheit und die Lokalisierung sensibler Unternehmensdaten gewahrt bleiben. Kunden, die ihr Modell auf x86 ausführen, können weiterhin Llama 3.3-70b-Instruct verwenden. Zusammen bieten diese Verbesserungen Unternehmen Zugang zu fortschrittlichen KI-Modellen, die zur Steigerung der Produktivität beitragen und komplexere KI-gestützte Anwendungen ermöglichen können.
Mit dieser Version werden neue KI-Inferenzserver eingeführt, die über den Red Hat AI Inference Server (RHAIIS) und den AI Optimizer for Z bereitgestellt werden. Diese aktualisierte Architektur kombiniert intelligentes Routing und eine zentralisierte Steuerung auf IBM Z mit leistungsstarken Funktionen zur Modellbereitstellung und schafft so eine flexiblere und skalierbarere Grundlage für KI-Workloads in Unternehmen. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Leistung und Effizienz zu steigern und gleichzeitig eine einheitliche Steuerung in hybriden KI-Umgebungen zu ermöglichen. Durch die Weiterentwicklung der Inferenzarchitektur können Unternehmen den wachsenden Anforderungen im Bereich der künstlichen Intelligenz besser gerecht werden und gleichzeitig die operative Übersicht und Kontrolle bewahren.
Dank der Erweiterungen des IBM Z Workload Scheduler Insights Agent unterstützt der Agent nun auch IBM Z Workload Scheduler-spezifische Wissensfragen. Dadurch wird die Filterung von auftragsbezogenen Informationen anhand betrieblicher Kriterien verbessert und die Reaktionszeiten verkürzt.
Abfragen werden nun auf Basis von Filterkriterien wie Statuswert, Workstation-Name und Jobname unterstützt. Sie können fehlerhafte Jobs, alle Jobs, die mit OCON beginnen, Jobs, die auf der Workstation CPU1 laufen, und Jobs im Jobstream XYZ anzeigen. Abfragen, die auf die importierte IBM Z Workload Scheduler-Wissensdatenbank zurückgreifen, können nun beispielsweise folgende Fragen stellen: „Was bedeutet der Jobstatus von Job XYZ?“ Und: „Was bedeutet der Parameter CPBPLIM?“
Darüber hinaus unterstützt der Agent die Verwendung von Mainframe-spezifischer Terminologie. Sie können beispielsweise nach „Bewerbungen“ anstelle von „Stellenbereichen“ fragen. Diese Verbesserungen helfen den Betriebsteams, schnell auf relevante Planungsinformationen zuzugreifen und einen besseren Überblick über die Workload-Aktivitäten zu gewinnen.
Der IBM Z RAG Agent verfügt über neue Funktionen für intelligenteres Schlussfolgern, einen tieferen Kontext und eine größere Reichweite, darunter Multi-Hop-Schlussfolgerungen, Kontextakkumulation und Websuche.
Mit Multi-Hop-Argumentation
Komplexe Fragen werden automatisch in kleinere, lösbare Schritte unterteilt. Der Agent beantwortet jeden Schritt für sich und fasst anschließend eine abschließende Empfehlung zusammen. Wenn Sie beispielsweise fragen: „Wie kann ich die Kosten für COBOL-Anwendungen senken und gleichzeitig die Agilität verbessern sowie die Cloud Integration vorbereiten?“, zerlegt der Agent die Frage in Kostenfaktoren, Modernisierungsoptionen und Cloud-Integration und fasst sie zu einer klaren Antwort zusammen.
Mit Context Accumulation
Der Agent kann intern mithilfe adaptiver Schlussfolgerungen mehrere Suchvorgänge durchführen, bevor er seine Antwort gibt. Dabei sammelt er nach und nach Informationen, um die Suchanfragen zu verfeinern und sich ein umfassenderes Verständnis des Themas anzueignen, bevor er seine Antwort gibt. Eine Frage beispielsweise, welche Sprachen ein Produkt unterstützt, könnte zusätzliche Suchanfragen für jede in der ursprünglichen Suche genannte Sprache erfordern, um genauere Angaben zum Umfang der Unterstützung zu liefern.
Mit der Websuche
Es besteht die Möglichkeit, den ZRAG-Agenten so zu konfigurieren, dass die Suche erweitert wird: Wenn Informationen in den eingelesenen Inhalten nicht verfügbar oder zeitkritisch sind, kann der Agent die interne IBM Z-Dokumentation durch vertrauenswürdige externe Quellen ergänzen. Wenn Sie beispielsweise fragen: „Was sind die neuesten Ankündigungen zu IBM z16?“, kann der Mitarbeiter sein internes Wissen durch aktuelle externe Erkenntnisse ergänzen.
Das Fazit? Der Agent ruft nicht nur Informationen ab, sondern sammelt im Laufe der Suchvorgänge Wissen an, analysiert komplexe Fragen und greift bei Bedarf über den RAG-Korpus hinaus, um umfassendere Antworten zu liefern.
Um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Möglichkeiten der KI schneller zu erkunden, führt IBM Watsonx Assistant for Z v3.3 eine „Lightweight Deployment Configuration“ für Proof-of-Concept-Umgebungen ein. Diese Bereitstellungsoption ermöglicht es Kunden, Funktionen in ihrer eigenen kontrollierten Umgebung zu bewerten und gleichzeitig ihr eigenes Unternehmenswissen und vorgefertigte Agenten zu nutzen. Unternehmen können proprietäre Informationen aufnehmen, mit Kundendaten interagieren und Echtzeit-Kontext-Erkenntnisse erhalten, was die Experimente und Validierung von KI-Anwendungsfällen beschleunigt.
KI-Agenten bieten den größten Nutzen, wenn sie auf hochwertiges, strukturiertes Wissen zugreifen können. Das meiste Unternehmenswissen liegt jedoch in Formaten vor, die RAG-Systeme nur schwer verarbeiten können. Präsentationsunterlagen, Sitzungsprotokolle, PDF-Dateien und Videoaufzeichnungen enthalten oft wichtige Erkenntnisse, doch aufgrund ihrer unstrukturierten Form kann die Genauigkeit der Suche eingeschränkt sein, was es für KI-Systeme erschwert, relevante Informationen zu ermitteln.
Knowledge Transformer ist ein KI-gestützter Dienst, der unstrukturierte Inhalte – vtt, mp4, ppt, pdf, docx, txt, md – in taxonomisch gegliederte, strukturierte Markdown-Dokumente umwandelt, die für RAG-Systeme optimiert sind. Durch die Erhöhung der Wissensdichte und der kontextuellen Präzision ermöglicht es KI-Agenten, deutlich genauere Antworten zu liefern. Beispielsweise kann eine 90-minütige Fachveranstaltung, die als Video mit Folien aufgezeichnet wurde, zentrale Konzepte, Code-Beispiele und architektonische Entscheidungen enthalten. Knowledge Transformer extrahiert diese Informationen und fasst sie in einem strukturierten Markdown-Dokument mit übersichtlichen Abschnitten und einer durchsuchbaren Taxonomie zusammen.
Wenn die transformierten Inhalte in IBM ZRAG eingelesen werden, können sie eine deutlich höhere Suchgenauigkeit erzielen und präzise Antworten liefern, die aus dem Originalformat heraus nicht hätten ermittelt werden können.
Das IBM-Projekt „Polaris“ wird eine vereinfachte z/OS-Benutzeroberfläche der nächsten Generation einführen, die speziell auf die Bedürfnisse von Mainframe-Fachkräften zu Beginn ihrer Karriere zugeschnitten ist. Sie zeichnet sich durch eine umfassende Integration mit „watsonx Assistant for Z“ aus und bietet fachkundige Anleitungen sowie kontextbezogene Empfehlungen, die den Anwendern helfen, effizienter und sicherer zu arbeiten.:
IBM watsonx Assistant for Z v3.3 wird voraussichtlich ab dem 26. Juni 2026 allgemein verfügbar sein.
Diese neueste Version steckt voller Innovationen, die Ihre agentische KI-Funktionen auf die nächste Stufe heben werden. Dank neuer Fortschritte in den Bereichen Orchestrierung, Flexibilität bei der Bereitstellung, Unterstützung von KI-Modellen und Wissenstransformation können Sie Komplexität reduzieren, die Produktivität steigern und Ergebnisse schneller erzielen – und das alles unter Wahrung der Sicherheit, Governance und Zuverlässigkeit, die Sie von IBM Z-Umgebungen erwarten.
Optimieren Sie Ihre Workflows, automatisieren Sie Aufgaben und gewinnen Sie tiefere Einblicke in Ihre Abläufe mit IBM watsonx Assistant for Z. Um mehr über IBM watsonx Assistant for Z zu erfahren, besuchen Sie die IBM-Produktseite oder kontaktieren Sie Ihren IBM-Vertreter.
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