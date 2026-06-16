Förderung agentischer KI für Produktivität und intelligente Automatisierung auf IBM Z

Der IBM Z RAG Agent verfügt über neue Funktionen für intelligenteres Schlussfolgern, einen tieferen Kontext und eine größere Reichweite, darunter Multi-Hop-Schlussfolgerungen, Kontextakkumulation und Websuche.

Mit Multi-Hop-Argumentation

Komplexe Fragen werden automatisch in kleinere, lösbare Schritte unterteilt. Der Agent beantwortet jeden Schritt für sich und fasst anschließend eine abschließende Empfehlung zusammen. Wenn Sie beispielsweise fragen: „Wie kann ich die Kosten für COBOL-Anwendungen senken und gleichzeitig die Agilität verbessern sowie die Cloud Integration vorbereiten?“, zerlegt der Agent die Frage in Kostenfaktoren, Modernisierungsoptionen und Cloud-Integration und fasst sie zu einer klaren Antwort zusammen.

Mit Context Accumulation

Der Agent kann intern mithilfe adaptiver Schlussfolgerungen mehrere Suchvorgänge durchführen, bevor er seine Antwort gibt. Dabei sammelt er nach und nach Informationen, um die Suchanfragen zu verfeinern und sich ein umfassenderes Verständnis des Themas anzueignen, bevor er seine Antwort gibt. Eine Frage beispielsweise, welche Sprachen ein Produkt unterstützt, könnte zusätzliche Suchanfragen für jede in der ursprünglichen Suche genannte Sprache erfordern, um genauere Angaben zum Umfang der Unterstützung zu liefern.

Mit der Websuche

Es besteht die Möglichkeit, den ZRAG-Agenten so zu konfigurieren, dass die Suche erweitert wird: Wenn Informationen in den eingelesenen Inhalten nicht verfügbar oder zeitkritisch sind, kann der Agent die interne IBM Z-Dokumentation durch vertrauenswürdige externe Quellen ergänzen. Wenn Sie beispielsweise fragen: „Was sind die neuesten Ankündigungen zu IBM z16?“, kann der Mitarbeiter sein internes Wissen durch aktuelle externe Erkenntnisse ergänzen.

Das Fazit? Der Agent ruft nicht nur Informationen ab, sondern sammelt im Laufe der Suchvorgänge Wissen an, analysiert komplexe Fragen und greift bei Bedarf über den RAG-Korpus hinaus, um umfassendere Antworten zu liefern.