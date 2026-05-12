Verbessern Sie Ihre Virtualisierungszukunft mit IBM Cloud und Red Hat

Heute kündigt IBM den Red Hat OpenShift Virtualization Service auf IBM Cloud an, den verwalteten Red Hat OpenShift Virtualization Service, der auf IBM Cloud verfügbar ist.
Der Red Hat OpenShift Virtualization Service auf IBM Cloud wird auf IBM Cloud VPC Bare Metal Servers der Unternehmensklasse bereitgestellt. Der Dienst bietet eine sichere, stabile und berechenbare Virtualisierungsumgebung, die speziell für Unternehmen konzipiert ist, bei denen virtuelle Maschinen im Vordergrund stehen und die heute auf einheitliche Betriebsabläufe setzen sowie in Zukunft einen klaren, flexiblen Weg zu containerbasierten, cloudnativen Lösungen mit KI-gestützten Funktionen anstreben. Der Dienst ist allgemein ab dem 26. Juni 2026 verfügbar, mit geschlossenen Betas ab dem 1. Juni 2026.
Die Virtualisierungslandschaft entwickelt sich schnell. Steigende Lizenzkosten, abrupte Anbieterwechsel und die Konsolidierung von veralteten Plattformen haben dazu geführt, dass viele Unternehmen die Grundlagen, die sie für die Ausführung geschäftskritischer virtueller Maschinen verwenden, neu überdenken. Virtualisierungsteams stehen mehr denn je unter Druck, Stabilität, Compliance und einen vorhersehbaren Betrieb zu gewährleisten – und das bei immer kleineren Budgets und zunehmend komplexen Umgebungen.
Technologieführer stehen branchenübergreifend vor ähnlichen Herausforderungen:
Virtuelle Maschinen bleiben unverzichtbar für Anwendungen wie ERP, EHR, Core Banking, Analytics und Geschäftssysteme, die nicht schnell umgeschrieben werden können. Was Organisationen benötigen, ist eine stabile Hypervisor-Umgebung, die es ihnen ermöglicht, die heutigen Workloads auszuführen und gleichzeitig zukünftige Optionen wie cloudnative Entwicklung, Kubernetes-Einführung und DevOps-Automatisierung mit KI-Workloads nach ihrem Zeitplan zu ermöglichen.
Der Red Hat OpenShift Virtualization Service auf IBM Cloud liefert genau das: eine sichere, unternehmensfähige, verwaltete Virtualisierungsplattform mit einer langfristigen Roadmap, die auf offenen Technologien und optionalen Funktionen basiert.
Die Plattform wird von Red Hat OpenShift Virtualization (KubeVirt + KVM) betrieben und auf einem dedizierten, nur VM-Clusterprofil bereitgestellt, das speziell für Virtualisierungsworkloads optimiert ist. Dieses Design unterstützt:
IBM stellt die Umgebung als verwalteten Dienst bereit, sodass Kunden virtuelle Maschinen sofort ohne zusätzliche Konfiguration bereitstellen können. Es handelt sich um eine VM-Plattform mit optionalen Pfaden für die Einführung von Containern oder cloudnativen Tools, wenn Teams diese erkunden möchten.
Das macht ihn zur idealen Wahl für Unternehmen, die eine zuverlässige Alternative zu veralteten Hypervisors suchen, ohne sich auf eine vollständige Neugestaltung der Anwendung festlegen zu müssen.
Der Dienst integriert mehrere technische Schichten, die zusammenarbeiten, um Zuverlässigkeit, Konsistenz und vorhersehbare Leistung zu gewährleisten.
1. Dediziertes Clusterprofil für Virtualisierung
Dieses Profil eliminiert den Container-Overhead und stimmt die Umgebung auf VM-Dichte, CPU-Planung und Netzwerkkonsistenz ab. Es ähnelt dem Betriebsverhalten traditioneller Hypervisoren, profitiert aber gleichzeitig von der Kubernetes-Orchestrierung.
2. Red Hat OpenShift Virtualization (KubeVirt + KVM)
KubeVirt integriert traditionelle VMs in Kubernetes, indem es sie als benutzerdefinierte Ressourcen behandelt. Das Ergebnis ist eine einheitliche Abstraktionsschicht, auf der sowohl VMs als auch Container konsistent über Kubernetes RBAC, OpenShift Networking und Standard-CRDs für VM-Lebenszyklusoperationen verwaltet werden können. Das gibt VM-Teams mehr Kontrolle und bleibt gleichzeitig mit etablierten Workflows kompatibel.
3. Red Hat OpenShift Data Foundation (ODF)
Red Hat OpenShift Data Foundation bietet hochverfügbare Block- und Dateispeicherung und verarbeitet persistente Daten für VMs. Es unterstützt zustandsabhängige Workloads, Snapshots und Klonen sowie Upgrade-Zyklen mit geringen Auswirkungen. Dies gewährleistet ein einheitliches Speichererlebnis über den gesamten Lebenszyklus hinweg.
4. Native Integration in IBM Cloud-Services
Der Service ist direkt mit den Governance- und Sicherheitssystemen von IBM Cloud verbunden: IAM für Identität und Zugriff, Key Protect für Schlüsselverwaltung, IBM Cloud Monitoring und Logs für End-to-End-Transparenz sowie VPC-Netzwerkisolation für verbesserte Sicherheit. Diese Integrationen werden verwaltet, sodass Teams diese Komponenten nicht mehr selbst orchestrieren müssen.
1. Verwaltete Abläufe vereinfachen den täglichen Betrieb
Ein schwieriger Aspekt von Virtualisierungsplattformen ist der tägliche Betrieb: Patches, Upgrades, Sanierung und die Aufrechterhaltung der Compliance. Das Managed-Service-Modell von IBM beseitigt einen Großteil dieses Aufwands, indem es Folgendes übernimmt:
Dies bietet Unternehmen eine stabile, vorhersehbare Virtualisierung und reduziert das betriebliche „Rauschen“, der Infrastrukturteams oft stark beansprucht. Die IBM Cloud-Plattform wird durch eine zu 99,99 % finanziell garantierte SLA1 unterstützt und eignet sich daher auch für sensible, permanent verfügbare Workloads. Mehr dazu hier.
2. Ein risikoarmer VM-zu-VM-Übergangspfad
Für viele Unternehmen ist die Angst vor der Komplexität der Migration das größte Hindernis für die Einführung einer neuen Plattform. Der Dienst bietet einen strukturierten Workflow von VM zu VM, der darauf ausgelegt ist, Störungen zu reduzieren und vorhersehbare Übergänge zu unterstützen. Mithilfe der Migrationstools von Red Hat und der Unterstützung von IBM und Red Hat-Experten können Unternehmen Folgendes erreichen:
Dadurch können Teams veraltete Hypervisoren verlassen, ohne Workloads neu zu strukturieren, Teams umzustrukturieren oder Betriebsprozesse neu zu schreiben. Ziel ist Kontinuität und Stabilität während des Übergangs – nicht erzwungene Transformation.
3. Automatisierung und Flottenkonsistenz
Mit dem Wachstum von VM-Anlagen wird der Bedarf an zentraler Verwaltung und Automatisierung immer wichtiger. Der Service unterstützt die Automatisierung durch Skalierung mit zwei wichtigen Tools.
Ansible Automation Platform rationalisiert das Lebenszyklusmanagement durch die Automatisierung von Aufgaben wie VM-Bereitstellung, Anwendung, Konfigurationsdurchsetzung und wiederholbare Wartungs-Workflows. Indem Teams die Wiederverwendung bestehender Playbooks ermöglicht wird, bleiben die aktuellen Investitionen in die Automatisierung erhalten und die operative Konsistenz wird beschleunigt. Ergänzend dazu bietet Red Hat Advanced Cluster Management for Virtualization eine flottenweite Governance, einheitliche Transparenz, richtlinienbasierte Compliance und Ressourcenoptimierung über mehrere Cluster hinweg. Zusammen ermöglichen diese Funktionen Unternehmen, groß angelegte VM-Umgebungen mit größerer Konsistenz, Effizienz und Kontrolle zu verwalten.
4. Starke Sicherheit für unternehmensweite und regulierte Workloads
Sicherheit und Governance sind direkt in die Plattform integriert, angefangen bei der Absicherung auf Plattformebene, die strenge Sicherheitsstandards für Pods, den Betrieb von VMs ohne Root-Rechte, eine strikte Aufgabentrennung sowie verschlüsselte Kommunikation innerhalb des Clusters umfasst. Das IBM Cloud Governance-Ökosystem stärkt dieses Fundament weiter durch einheitliche Identität mit IAM, sicheres Schlüsselmanagement mit Key Protect, umfassende Protokollierung und Beobachtbarkeit für Audit-Trails sowie VPC-Isolation zur Aufrechterhaltung strenger Netzwerkgrenzen. Darüber hinaus bieten IBM Cloud-Multizonen-Regionen hohe Verfügbarkeit, Trennung von Fehlerdomänen und redundante Infrastrukturebenen und sorgen so für die Ausfallsicherheit, die Branchen mit strengen Compliance-Anforderungen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Regierung und Telekommunikation benötigen.
5. Sich nach Ihrem Zeitplan weiterentwickeln
Der Service konzentriert sich zwar auf VM-Workloads, bietet aber auch einen flexiblen Weg zur Einführung von Containern, DevOps-Praktiken, Kubernetes-nativen Tools oder KI-Workloads. Unternehmen können bereits heute VMs betreiben und bei Bedarf auf Red Hat OpenShift on IBM Cloud erweitern. Teams können:
Es gibt kein erzwungenes Timing – nur einen klaren, unterstützten Weg, wenn das Unternehmen ihn wünscht.
Red Hat OpenShift Virtualization Service auf IBM Cloud bietet Unternehmen eine sichere, vorhersehbare und verwaltete Grundlage für ihre virtuellen Maschinen. Es bietet einen praktischen Weg weg von veralteten Virtualisierungsplattformen, indem es risikoarme VM-zu-VM-Übergänge ermöglicht, Kosten stabilisiert und die operative Belastung durch von IBM verwaltete Lebenszyklusoperationen und SRE-Unterstützung reduziert. Mit Unternehmensklasse-Sicherheit, Compliance-Kontrollen und einem finanziell abgesicherten SLA von 99,99 % ist die Plattform darauf ausgelegt, geschäftskritische Workloads zuverlässig auszuführen.
Ebenso wichtig ist, dass es den Teams die Flexibilität bietet, ihre Umgebung im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln. Egal, ob Unternehmen Container einführen, DevOps übernehmen oder KI-fähige Funktionen erkunden – die Plattform bietet einen klaren und optionalen Weg – ohne Änderungen zu erzwingen, bevor das Unternehmen bereit ist.
Für Unternehmen, die langfristige Stabilität, offene Technologie, und eine vertrauenswürdige Virtualisierungsstrategie suchen, bietet der Red Hat OpenShift Virtualization auf IBM Cloud eine starke und widerstandsfähige Grundlage, um die heutigen Prioritäten und die Ambitionen von morgen zu unterstützen.
Unternehmen können mit einem Pilotprojekt beginnen, die Interoperabilität validieren oder mit Experten von IBM und Red Hat bei der Migrationsplanung zusammenarbeiten.