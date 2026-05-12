Verbessern Sie Ihre Virtualisierungszukunft mit IBM Cloud und Red Hat

1. Verwaltete Abläufe vereinfachen den täglichen Betrieb

Ein schwieriger Aspekt von Virtualisierungsplattformen ist der tägliche Betrieb: Patches, Upgrades, Sanierung und die Aufrechterhaltung der Compliance. Das Managed-Service-Modell von IBM beseitigt einen Großteil dieses Aufwands, indem es Folgendes übernimmt:

Vollständiger Lebenszyklus der OpenShift-Virtualisierung-Operatoren

Upgrades der Steuerungsebene und des Worker-Knotens

Kontinuierliches Sicherheitspatching

Automatisierte Fehlerwiederherstellung

Sanierung von Worker-Knoten

SRE-Überwachung und Support rund um die Uhr

Dies bietet Unternehmen eine stabile, vorhersehbare Virtualisierung und reduziert das betriebliche „Rauschen“, der Infrastrukturteams oft stark beansprucht. Die IBM Cloud-Plattform wird durch eine zu 99,99 % finanziell garantierte SLA1 unterstützt und eignet sich daher auch für sensible, permanent verfügbare Workloads. Mehr dazu hier.

2. Ein risikoarmer VM-zu-VM-Übergangspfad

Für viele Unternehmen ist die Angst vor der Komplexität der Migration das größte Hindernis für die Einführung einer neuen Plattform. Der Dienst bietet einen strukturierten Workflow von VM zu VM, der darauf ausgelegt ist, Störungen zu reduzieren und vorhersehbare Übergänge zu unterstützen. Mithilfe der Migrationstools von Red Hat und der Unterstützung von IBM und Red Hat-Experten können Unternehmen Folgendes erreichen:

Arbeitslasten ermitteln und bewerten

VM-Images von veralteten Plattformen konvertieren

VMs schrittweise oder alle gleichzeitig migrieren

Anwendungen vor der Umstellung validieren

Netzwerk- und Speichermuster beibehalten

Dadurch können Teams veraltete Hypervisoren verlassen, ohne Workloads neu zu strukturieren, Teams umzustrukturieren oder Betriebsprozesse neu zu schreiben. Ziel ist Kontinuität und Stabilität während des Übergangs – nicht erzwungene Transformation.

3. Automatisierung und Flottenkonsistenz

Mit dem Wachstum von VM-Anlagen wird der Bedarf an zentraler Verwaltung und Automatisierung immer wichtiger. Der Service unterstützt die Automatisierung durch Skalierung mit zwei wichtigen Tools.

Ansible Automation Platform rationalisiert das Lebenszyklusmanagement durch die Automatisierung von Aufgaben wie VM-Bereitstellung, Anwendung, Konfigurationsdurchsetzung und wiederholbare Wartungs-Workflows. Indem Teams die Wiederverwendung bestehender Playbooks ermöglicht wird, bleiben die aktuellen Investitionen in die Automatisierung erhalten und die operative Konsistenz wird beschleunigt. Ergänzend dazu bietet Red Hat Advanced Cluster Management for Virtualization eine flottenweite Governance, einheitliche Transparenz, richtlinienbasierte Compliance und Ressourcenoptimierung über mehrere Cluster hinweg. Zusammen ermöglichen diese Funktionen Unternehmen, groß angelegte VM-Umgebungen mit größerer Konsistenz, Effizienz und Kontrolle zu verwalten.

4. Starke Sicherheit für unternehmensweite und regulierte Workloads

Sicherheit und Governance sind direkt in die Plattform integriert, angefangen bei der Absicherung auf Plattformebene, die strenge Sicherheitsstandards für Pods, den Betrieb von VMs ohne Root-Rechte, eine strikte Aufgabentrennung sowie verschlüsselte Kommunikation innerhalb des Clusters umfasst. Das IBM Cloud Governance-Ökosystem stärkt dieses Fundament weiter durch einheitliche Identität mit IAM, sicheres Schlüsselmanagement mit Key Protect, umfassende Protokollierung und Beobachtbarkeit für Audit-Trails sowie VPC-Isolation zur Aufrechterhaltung strenger Netzwerkgrenzen. Darüber hinaus bieten IBM Cloud-Multizonen-Regionen hohe Verfügbarkeit, Trennung von Fehlerdomänen und redundante Infrastrukturebenen und sorgen so für die Ausfallsicherheit, die Branchen mit strengen Compliance-Anforderungen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Regierung und Telekommunikation benötigen.

5. Sich nach Ihrem Zeitplan weiterentwickeln

Der Service konzentriert sich zwar auf VM-Workloads, bietet aber auch einen flexiblen Weg zur Einführung von Containern, DevOps-Praktiken, Kubernetes-nativen Tools oder KI-Workloads. Unternehmen können bereits heute VMs betreiben und bei Bedarf auf Red Hat OpenShift on IBM Cloud erweitern. Teams können:

VMs und Container parallel ausführen

GitOps und CI/CD schrittweise einführen

Eine KI-getriebene Infrastruktur nutzen

Cloudnative Funktionen ohne Unterbrechung einführen

Es gibt kein erzwungenes Timing – nur einen klaren, unterstützten Weg, wenn das Unternehmen ihn wünscht.