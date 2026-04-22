Adobe und IBM: Bereitstellung agentischer und KI-gestützter Customer Experience

Adobe und IBM haben es sich zum Ziel gesetzt, Kunden dabei zu unterstützen, den vollen Nutzen generativer und agentischer KI in den Bereichen Marketing, Content-Erstellung und Markenführung auszuschöpfen.
Durch die Integration der IBM watsonx-Technologien in die Adobe Experience Platform können die gemeinsamen Kunden von IBM und Adobe die Customer Experience koordinieren, um Marketing-Touchpoints zu optimieren und gleichzeitig Vertrauen und Transparenz bei den von ihnen erstellten Inhalten zu gewährleisten. Gleichzeitig ermöglicht Red Hat OpenShift die Verwaltung und Bereitstellung von Inhalten und Assets der Experience Platform auf der hybriden Infrastruktur der Wahl des Kunden und unterstützt so die Agilität, die für stark regulierte und komplexe Unternehmensumgebungen erforderlich ist.
Auf dem Adobe Summit wird diese Zusammenarbeit durch die Anerkennung der Branche weiter unterstrichen. IBM freut sich, für IBM watsonx die Auszeichnung „2026 Adobe Customer Experience Orchestration AI Technology Partner of the Year“ zu erhalten. Diese Auszeichnung spiegelt die Stärke unserer Partnerschaft mit Adobe und unser gemeinsames Engagement wider, innovative, KI-gestützte Customer Experiences in großem Maßstab bereitzustellen.
Auf dem Adobe Summit zeigt IBM, wie wir noch enger mit Adobe zusammenarbeiten, um Inhalte, Kommunikation und Erlebnisse in großem Maßstab zu personalisieren und das Marketing für Verbraucher relevanter denn je zu gestalten – ohne dabei Kompromisse bei Governance, Transparenz oder Kontrolle einzugehen.
IBM und Adobe arbeiten zusammen, um die Adobe Experience Platform um ein neues Maß an Intelligenz, Governance und betrieblicher Effizienz zu erweitern und so unternehmensgerechte, agentische Workflows zu ermöglichen, die speziell für den Einsatz in Unternehmen entwickelt wurden.
Durch die Integration von IBM watsonx in die Anwendungen der Experience Platform erhalten Marketingexperten die Möglichkeit, sowohl prädiktive Machine-Learning-Modelle als auch LLMs und Agenten mit unternehmensweiter Transparenz zu verwalten und zu steuern – und stellen so sicher, dass die Erkenntnisse, die zur Optimierung von Customer Journeys, zum Verständnis der Kundenabsichten und zur Steuerung von Kaufentscheidungen herangezogen werden, vertrauenswürdig und nachvollziehbar bleiben.
Die Schaffung von Vertrauen in großem Maßstab ist die Grundlage für diesen Ansatz. IBM watsonx.governance bietet Funktionen zur Nachverfolgung des gesamten Modelllebenszyklus und standardisiert die Bewertung von Leistung, Fairness und Inhalt. IBM und Adobe entwickeln gemeinsam LLM-gestützte Tools, die es Unternehmen ermöglichen, Lösungen von Adobe und IBM einzusetzen und Customer Experiences entsprechend den Anforderungen ihrer Architektur zu orchestrieren – und so vertrauenswürdige KI-Erfahrungen in hybriden Umgebungen zu ermöglichen, ohne dabei die Governance zu vernachlässigen.
KI und agentische Workflows bergen auch für Unternehmen außerhalb des Marketingbereichs ein enormes Potenzial. IBM und Adobe haben gemeinsam daran gearbeitet, die Funktionen des Adobe Experience Platform Agent Orchestrator und der KI-Agenten im Agent Catalog von watsonx Orchestrate verfügbar zu machen. Kunden von IBM können direkt über den Katalog auf den Adobe Marketing Agent zugreifen, um die Customer Experience Intelligence von Adobe zusammen mit anderen Unternehmens-Agents und Tools ihrer Wahl zu nutzen. Die Betaversion des Adobe Marketing Agent wird ab dem 30. April 2026 über den Agent Catalog verfügbar sein.
IBM setzt die Partnerschaft mit Adobe fort, um den Wert der nativen agentischen Funktionen zu steigern, indem Adobe-Agenten mithilfe von watsonx.data auf skalierbare und kontrollierte Weise mit Datenquellen von Erst- und Drittanbietern erweitert werden. Agenten bieten den größten Mehrwert, wenn sie den Kontext haben, den sie für die Ausführung ihrer Aufgaben benötigen. Die flexible und effiziente Bereitstellung dieses Kontexts ist jedoch ohne eine gut verwaltete, indizierte Grundlage von Unternehmensdaten schwierig. Um Vertrauen in großem Maßstab zu schaffen, sind nicht nur leistungsstarke Modelle erforderlich, sondern auch hochwertige, verwaltete Daten.
Da KI durch die Daten, auf denen sie basiert, immer leistungsfähiger wird, unterstützt IBM Unternehmen dabei, das volle Potenzial ihrer vorhandenen Unternehmensdaten für KI und automatisierte Workflows auszuschöpfen – und stellt dabei sicher, dass die Daten einheitlich und korrekt sind und verantwortungsbewusst genutzt werden, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
IBM Consulting unterstützt Kunden bei der Modernisierung ihrer Marketingprozesse, indem es ihr Ökosystem aus Daten, Systemen, Entscheidungen, Inhalten und Workflows zu einem einheitlichen, KI-gestützten Betriebsmodell zusammenführt. Durch die Kombination der weltweit führenden Technologien von Adobe mit der Expertise von IBM im Bereich bewährter KI für Unternehmen können Unternehmen den vollen Nutzen der agentischen KI in den Bereichen Marketing, Content-Erstellung und Markenführung ausschöpfen.
Mit umfassender Erfahrung in der Konzeption und schnellen Bereitstellung durchgängiger, KI-gesteuerter Erlebnisse konzentriert sich IBM Consulting auf den Aufbau von Systemen – nicht auf isolierte Berührungspunkte –, in denen intelligente Agenten, automatisierte Workflows und funktionsübergreifende Prozesse synchron zusammenwirken. Unser Ansatz antizipiert Kundenbedürfnisse, koordiniert Maßnahmen über unterschiedliche Teams hinweg und beseitigt Reibungsverluste, die durch isolierte Funktionen entstehen. Mithilfe der leistungsstarken Adobe-Plattformen ermöglicht IBM Consulting Marken, anpassungsfähigere, vernetzte und kontextbezogene Erlebnisse zu bieten, die die gewünschten Ergebnisse beschleunigen.
IBM nutzt dieselben Funktionen auch intern und gestaltet sein eigenes globales Marketing-Unternehmen neu, indem es Workflows umgestaltet, die Content-Lieferkette modernisiert und KI-gestützte Prozesse in großem Maßstab integriert. Die Transformation von IBM Marketing aus erster Hand zeigt, wie Adobe und IBM Kunden dabei unterstützen, KI-native Marketing-Betriebsmodelle aufzubauen, die eine höhere Produktivität, schnellere Ergebnisse, geringere Betriebskosten und personalisiertere Customer Experiences bieten, um das Unternehmenswachstum voranzutreiben.