Adobe und IBM: Bereitstellung agentischer und KI-gestützter Customer Experience

Durch die Integration der IBM watsonx-Technologien in die Adobe Experience Platform können die gemeinsamen Kunden von IBM und Adobe die Customer Experience koordinieren, um Marketing-Touchpoints zu optimieren und gleichzeitig Vertrauen und Transparenz bei den von ihnen erstellten Inhalten zu gewährleisten. Gleichzeitig ermöglicht Red Hat OpenShift die Verwaltung und Bereitstellung von Inhalten und Assets der Experience Platform auf der hybriden Infrastruktur der Wahl des Kunden und unterstützt so die Agilität, die für stark regulierte und komplexe Unternehmensumgebungen erforderlich ist.

Auf dem Adobe Summit wird diese Zusammenarbeit durch die Anerkennung der Branche weiter unterstrichen. IBM freut sich, für IBM watsonx die Auszeichnung „2026 Adobe Customer Experience Orchestration AI Technology Partner of the Year“ zu erhalten. Diese Auszeichnung spiegelt die Stärke unserer Partnerschaft mit Adobe und unser gemeinsames Engagement wider, innovative, KI-gestützte Customer Experiences in großem Maßstab bereitzustellen.

Auf dem Adobe Summit zeigt IBM, wie wir noch enger mit Adobe zusammenarbeiten, um Inhalte, Kommunikation und Erlebnisse in großem Maßstab zu personalisieren und das Marketing für Verbraucher relevanter denn je zu gestalten – ohne dabei Kompromisse bei Governance, Transparenz oder Kontrolle einzugehen.