Ein Beispiel dafür, wie IBM Adobe-spezifische Assets von IBM Consulting Advantage einsetzt, ist Riyadh Air, die weltweit erste digital native Fluggesellschaft, die die Zukunft von Reisedienstleistungen neu definiert. Durch die Nutzung der KI-gestützten Assets von IBM für Adobe-Lösungen hat Riyadh Air:

www.riyadhaar.com mit Experience Manager in weniger als zwei Monaten veröffentlicht.

mit Experience Manager in weniger als zwei Monaten veröffentlicht. Real-Time CDP, Journey Optimizer, Customer Journey Analytics und Workfront in nur drei Monaten durch Zugriff auf die leistungsstarken Integrationen von Adobe für einheitlichere Customer Experiences und tiefere Personalisierung bereitgestellt.

Digitale Medienkampagnen in nur drei Wochen aktiviert.

„Unsere digitale Produktbereitstellung wird von Menschen und KI-gestützten Assistenten gemeinsam gestaltet, was uns die Möglichkeit gibt, durch schnelles Experimentieren innovativ zu sein und gleichzeitig Geschwindigkeit und gleichbleibende Premium-Qualität in großem Maßstab zu gewährleisten“, so Abe Dev, VP of Digital and Innovation bei Riyadh Air. „Unsere hybride Belegschaft aus menschlichen Experten und Digital Workers hilft uns, einen größeren Nutzen aus unserer Adobe-Implementierung zu ziehen. Es ist eine wirklich außergewöhnliche Kooperation von IBM und Riyadh Air, die Intelligenz und Effizienz von KI-Lösungen in unserem gesamten Unternehmen integriert hat und uns dabei hilft, unser Ziel zu erreichen, ein noch nie dagewesenes digital natives Reiseerlebnis zu schaffen.“