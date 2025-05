Beschleunigen Sie Ihre SAP S/4HANA-Reise mit der IBM Transformation Suite for SAP Applications

Die Migration von SAP-Workloads in die Cloud ist wesentlich komplexer als die Verlagerung von Workloads für allgemeine Zwecke. Kunden stehen vor Herausforderungen wie langwierige Migrationsprozessen, hohe Kosten, begrenzte Tools, Integrationshürden und die Feinheiten beim Aufbau einer Hybrid-Cloud-Plattform.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, freut sich IBM, die allgemeine Verfügbarkeit der IBM Transformation Suite für SAP-Anwendungen am 24. März 2025 bekannt zu geben. Dieses umfassende Angebot wurde entwickelt, um die Migration auf SAP S/4HANA und RISE with SAP zu vereinfachen und zu beschleunigen. Durch die Kombination von Software und Services von IBM und anerkannten Branchenanbietern automatisiert das Unternehmen wichtige Migrationsaufgaben, einschließlich technischer Bewertungen, Daten- und Codemigration, Codeanalyse und automatisierter Tests.

Diese Ankündigung baut auf der kürzlichen Einführung von RISE with SAP auf IBM Power Virtual Server durch IBM und SAP auf, einem Angebot, das dazu beitragen soll, Risiken zu reduzieren und die Migrationszeit von SAP S/4HANA in die Cloud von IBM Power On-Premises in die Cloud innerhalb von 90 Tagen zu verkürzen. Die IBM Transformation Suite for SAP Applications erweitert dieses Wertversprechen weiter, indem sie Tools und Services bereitstellt, um die RISE with SAP-Reise von der ersten Bewertung bis zur laufenden Wartung zu optimieren.