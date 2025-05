Altlast-Netzwerke verlangsamen Ihre Transformation.

In der heutigen Geschäftswelt ist Agilität kein wünschenswertes Extra, sondern ein Muss. Die Verbindung moderner Anwendungen in hybriden Umgebungen erfordert jedoch oft Änderungen an den Altlast-Perimeternetzwerken, manuelle Konfigurationen und wochenlange teamübergreifende Koordination.

Hybrid Cloud Mesh beseitigt diese Komplexität. Es bietet ein resilientes, sicheres Zero-Trust-Overlay für Ihre verteilten Anwendungen mit folgenden Vorteilen:

Verbindung neuer App-Bereitstellungen in wenigen Minuten

Self-Service-Konnektivität für Anwendungsteams

für Anwendungsteams Kürzere mittlere Reparaturzeit (MTTR) für Vorfälle

für Vorfälle Verbesserung der Observability mit Topologieansichten nahezu in Echtzeit

mit Topologieansichten nahezu in Echtzeit Weniger Netzwerkfehler, Unterbrechungen und Ausfallzeiten

Früher war geschäftliche Agilität ein Sicherheitsrisiko. Mit IBM Hybrid Cloud Mesh ist sie jetzt ein Wettbewerbsvorteil.