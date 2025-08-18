ABBYY und IBM watsonx.ai Orchestrate transformieren die KYC-Automatisierung auf Unternehmensebene

18. August 2025
Heute erweitern ABBYY und IBM ihre Partnerschaft, um eine Compliance-Lösung für Finanzdienstleister und Versicherungsinstitute bereitzustellen, die Präzision, Überprüfbarkeit und betriebliche Agilität benötigen. Durch die Kombination der fortschrittlichen Document AI und Process AI von ABBYY mit den KI-gesteuerten Agenten von IBM watsonx.ai Orchestrate verwandeln wir den gesamten Know-Your-Customer-Prozess (KYC) – von der Dokumentenerfassung bis zur Compliance-Überwachung – in einen transparenten, skalierbaren und intelligenten Workflow.
Dabei handelt es sich um mehr als nur Aufgabenautomatisierung. Es handelt sich um eine dynamische, durchgängige Orchestrierung mit integrierten Echtzeit-Risikoinformationen.
Manuelles KYC ist langsam, fehleranfällig und kostspielig. Herkömmliche Automatisierungstools sind in Bezug auf dokumentenübergreifende Validierung, Audit-Bereitschaft und Prozesskontrolle in Echtzeit oft unzureichend. Compliance-Teams haben weiterhin mit unzusammenhängenden Systemen, unklaren Risikosignalen und zunehmendem regulatorischem Druck zu kämpfen.
ABBYY + IBM watsonx.ai Orchestrate ändern das. Mit dieser Integration können Institutionen die Onboarding-Prozesse optimieren, das Betrugsrisiko reduzieren und Compliance-Richtlinien automatisch durchsetzen – unterstützt durch KI, die sowohl Prozesse als auch Dokumente versteht.
Jede Aktivität wird protokolliert. Jede Handlung ist erklärbar. Jeder Schritt ist überprüfbar.
Die Integration von ABBYY+IBM watsonx Orchestrate ermöglicht Einrichtungen:
Ein globaler Versicherungsanbieter, der neue Versicherungsnehmer aufnimmt, muss Identitätsdokumente erfassen, Informationen validieren und die Einhaltung der AML/KYC-Vorschriften in mehreren Gerichtsbarkeiten sicherstellen.
Mit ABBYY + IBM:
Das Ergebnis? Sichereres, schnelleres Onboarding mit kontinuierlicher Compliance.
Gemeinsam bieten ABBYY und IBM einen neuen Goldstandard für die KYC-Automatisierung – entwickelt für regulierte Branchen, in denen Vertrauen, Transparenz und Agilität nicht verhandelbar sind. Von der ersten Dokumenteneingabe bis zur laufenden Risikoüberwachung ermöglicht diese Integration den Compliance-Teams, von reaktivem zu proaktivem Handeln überzugehen – ohne zusätzliche Komplexität.
Von Prozessfriktion zu Prozessintelligenz – KYC ist jetzt noch intelligenter.
Sehen Sie sich die Integration in Aktion an.