ABBYY und IBM watsonx.ai Orchestrate transformieren die KYC-Automatisierung auf Unternehmensebene

18. August 2025

Marlene Wolfgruber

Heute erweitern ABBYY und IBM ihre Partnerschaft, um eine Compliance-Lösung für Finanzdienstleister und Versicherungsinstitute bereitzustellen, die Präzision, Überprüfbarkeit und betriebliche Agilität benötigen. Durch die Kombination der fortschrittlichen Document AI und Process AI von ABBYY mit den KI-gesteuerten Agenten von IBM watsonx.ai Orchestrate verwandeln wir den gesamten Know-Your-Customer-Prozess (KYC) – von der Dokumentenerfassung bis zur Compliance-Überwachung – in einen transparenten, skalierbaren und intelligenten Workflow.

Dabei handelt es sich um mehr als nur Aufgabenautomatisierung. Es handelt sich um eine dynamische, durchgängige Orchestrierung mit integrierten Echtzeit-Risikoinformationen.

Lösungsübersicht und Nutzenversprechen der Integration

Manuelles KYC ist langsam, fehleranfällig und kostspielig. Herkömmliche Automatisierungstools sind in Bezug auf dokumentenübergreifende Validierung, Audit-Bereitschaft und Prozesskontrolle in Echtzeit oft unzureichend. Compliance-Teams haben weiterhin mit unzusammenhängenden Systemen, unklaren Risikosignalen und zunehmendem regulatorischem Druck zu kämpfen.

ABBYY + IBM watsonx.ai Orchestrate ändern das. Mit dieser Integration können Institutionen die Onboarding-Prozesse optimieren, das Betrugsrisiko reduzieren und Compliance-Richtlinien automatisch durchsetzen – unterstützt durch KI, die sowohl Prozesse als auch Dokumente versteht.

3 wichtige Unterscheidungen mit ABBYY + IBM Integration 

  1. ABBYY Document KI extrahiert strukturierte Daten aus Betriebskostenabrechnungen, Kontoauszügen und anderen Onboarding-Dokumenten – auch wenn sie schlecht gescannt werden oder von Land zu Land unterschiedlich sind.
  2. IBM watsonx.ai Orchestrate leitet diese bereinigten Daten dann durch den KYC-Workflow, indem es Einträge validiert, Folgemaßnahmen einleitet und direkt mit internen Compliance-Plattformen integriert.
  3. ABBYY Process Intelligence überwacht jeden Fall, erfasst Betriebsdaten und identifiziert Ausnahmen in Echtzeit. Wenn ein Problem auftritt – fehlende Dokumentation, eine Compliance-Lücke oder ein verdächtiges Muster – benachrichtigt das System die richtigen Teams und löst eine Korrekturmaßnahme aus.

Jede Aktivität wird protokolliert. Jede Handlung ist erklärbar. Jeder Schritt ist überprüfbar.

So funktioniert die Integration

Die Integration von ABBYY+IBM watsonx Orchestrate ermöglicht Einrichtungen:

  • Aufnehmen und Strukturierung von Onboarding-Dokumenten in großem Maßstab mit ABBYY Document KI
  • Auslösen intelligenter Workflow-Schritte über Orchestrate -Agenten (z. B. Risikoprüfungen, Wiederverwendungsanfragen, Eskalationen)
  • Überwachen Sie kontinuierlich die Prozesskonformität mit ABBYY Process KI
  • Reagieren Sie automatisch auf Compliance-Lücken, indem Sie den Workflow neu starten, weiterleiten oder korrigieren
  • Stellen Sie die vollständige Nachvollziehbarkeit und Audit-Bereitschaft bei jeder KYC-Interaktion sicher

ABBYY + IBM liefern wichtige Wertversprechen 

  1. Über die Automatisierung hinaus zu orchestrierter Intelligenz: Von der Datenerfassung bis zur Ausführung von Entscheidungen wird jeder Schritt koordiniert und überwacht – damit nichts durch die Maschen rutscht.
  2. Risikotransparenz in Echtzeit: ABBYY Process AI deckt proaktiv Engpässe, Compliance-Verstöße und Ausnahmen auf und hilft Ihnen so, Probleme zu lösen, bevor sie zu Risiken werden.
  3. Compliance, integriert: Jeder KYC-Schritt wird protokolliert, gemessen und an interne und externe regulatorische Anforderungen angepasst – so sind Sie jederzeit für Audits gerüstet.
  4. Skalierbarkeit der Unternehmensklasse: Wenn das Onboarding-Volumen wächst, wächst auch das System – ohne Einbußen bei der Übersichtlichkeit oder der Leistung.

Businessvorteile mit ABBYY + IBM

  1. Schnelleres Onboarding mit weniger manuellen Schritten
  2. Geringeres Compliance-Risiko durch automatisierte Kontrollen und Warnmeldungen
  3. Verbesserte Audit-Bereitschaft und Governance-Transparenz
  4. Niedrigere Betriebskosten durch intelligente Orchestrierung
  5. Höhere Kundenzufriedenheit durch kürzere Servicezeiten

In Aktion: Anwendungsfall Finanzdienstleistungen und Versicherungen

Ein globaler Versicherungsanbieter, der neue Versicherungsnehmer aufnimmt, muss Identitätsdokumente erfassen, Informationen validieren und die Einhaltung der AML/KYC-Vorschriften in mehreren Gerichtsbarkeiten sicherstellen.

Mit ABBYY + IBM:

  • Die Dokumente werden bei der Eingabe erfasst und strukturiert
  • Orchestrator-Agenten validieren Details und leiten die nächsten Schritte ein (z. B. Risikoprofilierung).
  • ABBYY Process AI überwacht den Workflow auf Abweichungen oder Verzögerungen
  • Wenn Dokumente fehlen oder Risikomeldungen auftreten, benachrichtigt das System den Kunden und setzt den Workflow fort, sobald das Problem behoben ist
  • Jede Aktion ist nachvollziehbar – zur Unterstützung interner Richtlinien, behördlicher Audits und externer Berichterstattung

Das Ergebnis? Sichereres, schnelleres Onboarding mit kontinuierlicher Compliance.

Ein neuer Standard für KYC-Automatisierung

Gemeinsam bieten ABBYY und IBM einen neuen Goldstandard für die KYC-Automatisierung – entwickelt für regulierte Branchen, in denen Vertrauen, Transparenz und Agilität nicht verhandelbar sind. Von der ersten Dokumenteneingabe bis zur laufenden Risikoüberwachung ermöglicht diese Integration den Compliance-Teams, von reaktivem zu proaktivem Handeln überzugehen – ohne zusätzliche Komplexität.

Von Prozessfriktion zu Prozessintelligenz – KYC ist jetzt noch intelligenter.

