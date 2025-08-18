ABBYY und IBM watsonx.ai Orchestrate transformieren die KYC-Automatisierung auf Unternehmensebene

Heute erweitern ABBYY und IBM ihre Partnerschaft, um eine Compliance-Lösung für Finanzdienstleister und Versicherungsinstitute bereitzustellen, die Präzision, Überprüfbarkeit und betriebliche Agilität benötigen. Durch die Kombination der fortschrittlichen Document AI und Process AI von ABBYY mit den KI-gesteuerten Agenten von IBM watsonx.ai Orchestrate verwandeln wir den gesamten Know-Your-Customer-Prozess (KYC) – von der Dokumentenerfassung bis zur Compliance-Überwachung – in einen transparenten, skalierbaren und intelligenten Workflow.

Dabei handelt es sich um mehr als nur Aufgabenautomatisierung. Es handelt sich um eine dynamische, durchgängige Orchestrierung mit integrierten Echtzeit-Risikoinformationen.