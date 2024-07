Das Linux-Betriebssystem für Unternehmen ist eine solide Grundlage für Ihre Open-Source-Hybrid-Cloud-Infrastruktur. Der Einsatz von Linux auf IBM Servern bietet ein neues Maß an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit für Ihre geschäftskritischen Workloads. Reduzieren Sie die Komplexität und verbessern Sie die Leistung mit Linux on IBM® Z, IBM® Linux ONE und Linux on IBM® Power.