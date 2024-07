Der erste Schritt zum Verstehen der eigenen Bereitschaft ist getan – was nun? Ein IBM Storage Ansprechpartner wird sich in Kürze in Verbindung setzen, um die nächsten Schritte zu erläutern

Schritt 1: Kickoff



Ein Mitglied unseres Teams wird sich in Verbindung setzen, um eine individuelle Agenda zu erstellen.

Schritt 2: Workshop

Sicherheitsexperten und Fachleute im Bereich Speicherarchitektur von IBM werden einen zweistündigen virtuellen Workshop abhalten, der auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist.

Schritt 3: Bericht + Empfehlungen

Sie erhalten einen Bericht mit einer Analyse, einer Roadmap und einer Präsentation für das Management sowie eine Roadmap mit empfohlenen Verbesserungen und Überlegungen. Beispielbericht lesen