Einsatz von KI für die Transformation der Personalabteilung

Erfahren Sie, wie Sie generative KI einsetzen können, um die Transformation von Personalwesen und Talenten in Ihrem Unternehmen voranzutreiben.
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Illustration des KI-Prozesses zur Darstellung der Talent-Transformation

Erkenntnisse aus dem Leitfaden

75 %
der befragten Führungskräfte glauben, dass Unternehmen mit der fortschrittlichsten generativen KI über einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verfügen.

69 Millionen
neue Arbeitsplätze könnten durch den Einsatz von KI und anderen Technologien entstehen.

46 %
der befragt Führungskräfte glauben, dass eine unzureichende organisatorische Bereitschaft das größte Hindernis für die Einführung generativer KI ist.
Inhalt
Erkenntnisse

Warum generative KI unsere Definition von Arbeit verändert und neue Möglichkeiten in den Bereichen HR, Karriereentwicklung und Erfahrung eröffnet.
Vorteile

Wie Sie die Arbeit Ihrer Mitarbeitenden mithilfe generativer KI unterstützen können, um Effizienzsteigerungen zu erzielen, die Produktivität zu verbessern und den Mitarbeitenden mehr Zeit für wertschöpfendere Aufgaben zu verschaffen.
Empfehlungen

So bereiten Sie sich auf die Transformation in Ihrem Unternehmen vor.
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Kontaktinformationen

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