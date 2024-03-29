Erfahren Sie, wie Sie generative KI einsetzen können, um die Transformation von Personalwesen und Talenten in Ihrem Unternehmen voranzutreiben.
Warum generative KI unsere Definition von Arbeit verändert und neue Möglichkeiten in den Bereichen HR, Karriereentwicklung und Erfahrung eröffnet.
Wie Sie die Arbeit Ihrer Mitarbeitenden mithilfe generativer KI unterstützen können, um Effizienzsteigerungen zu erzielen, die Produktivität zu verbessern und den Mitarbeitenden mehr Zeit für wertschöpfendere Aufgaben zu verschaffen.
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