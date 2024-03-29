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Erkenntnisse Warum generative KI unsere Definition von Arbeit verändert und neue Möglichkeiten in den Bereichen HR, Karriereentwicklung und Erfahrung eröffnet.

Vorteile Wie Sie die Arbeit Ihrer Mitarbeitenden mithilfe generativer KI unterstützen können, um Effizienzsteigerungen zu erzielen, die Produktivität zu verbessern und den Mitarbeitenden mehr Zeit für wertschöpfendere Aufgaben zu verschaffen.