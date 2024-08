IBM hat sich zu hohen Standards der unternehmerischen Verantwortung verpflichtet. Unsere Definition von unternehmerischer Verantwortung umfasst sowohl die Verantwortung für die Umwelt als auch soziale Belange für unsere Mitarbeitenden, Kunden, Geschäftspartner und die Gemeinden, in denen wir tätig sind.



Die Grundlage unserer Standards und Praktiken im Bereich der Unternehmensverantwortung ist unser Engagement für die Achtung der Menschenrechte. Die Haltung von IBM in Bezug auf die Menschenrechte orientiert sich an internationalen Standards wie den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, der ILO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen.



IBM verfügt über eine starke Kultur der Ethik und Integrität, die von einem strengen System der Unternehmensführung geleitet wird, das Transparenz auf globaler Basis und die Compliance mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften in den Regionen fördert, in denen wir geschäftlich tätig sind.



Ansatz und Auswirkungen

Im Laufe seiner Geschichte hat IBM einen durchdachten, umfassenden Ansatz zur Unternehmensverantwortung verfolgt, der auf den Werten von IBM basiert und vier Wirkungsbereiche berücksichtigt, die für unsere Stakeholder von besonderem Interesse sind, nämlich die Unterstützung unserer Mitarbeitenden und Gemeinden, die Auswirkungen der Produkte und Tätigkeiten von IBM auf die Umwelt, das Management unserer globalen Lieferkette sowie die Governance, Ethik und Integrität unseres Unternehmens.



Der Ansatz von IBM berücksichtigt unser umfangreiches Netzwerk von Stakeholdern und das Verständnis, dass unsere Arbeit nicht nur unseren Geschäftserfolg, sondern auch die Effizienz und Innovation von Ländern, Städten, Regierungen, Gemeinden und der kritischen Infrastruktur unseres Planeten beeinflussen kann.



Wir sind bestrebt, den positiven Einfluss von IBM als globales Unternehmen auf verschiedene Weise zu maximieren: Wir identifizieren und nutzen neue Möglichkeiten, um unsere Technologie und unser Fachwissen auf gesellschaftliche Probleme anzuwenden; wir skalieren unsere bestehenden Corporate-Responsibility-Programme und -Initiativen, um einen maximalen Nutzen zu erzielen; wir befähigen unsere Mitarbeitenden und andere, ihren Gemeinden zu dienen; und wir integrieren Corporate Citizenship und unseren Respekt für die Menschenrechte in unser gesamtes Unternehmen.



Wir konzentrieren unser Engagement und unsere Programme auf bestimmte gesellschaftliche Themen, darunter wirtschaftliche Entwicklung, Bildung, Gesundheit, Alphabetisierung, Sprache und Kultur. Dies sind Bereiche mit grundlegenden menschlichen und weiter gefassten gesellschaftlichen Bedürfnissen, in denen wir die Technologie und das Talent von IBM einsetzen können, um Probleme zu lösen und zur Förderung der Menschenrechte beizutragen.



Unsere ethischen Leitlinien

Die IBM Business Conduct Guidelines (BCGs) dienen als globaler Verhaltenskodex für die Mitarbeitenden von IBM und spiegeln unser langjähriges Engagement für hohe ethische Verhaltensweisen und Entscheidungen wider. Sie legen die geschäftsethischen Standards, Grundwerte und Prinzipien von IBM fest.



Ergänzt werden die BCGs durch formelle Unternehmensrichtlinien, die unser unternehmensweites Handeln regeln. Ihre Absicht ist es, eine klare Richtung für die Dinge vorzugeben, die für unser Geschäft von grundlegender Bedeutung und daher am nachhaltigsten sind. Unsere Unternehmensrichtlinien enthalten nicht nur Leitlinien für Maßnahmen in bestimmten Bereichen wie Umweltschutz oder Datenschutz, sondern auch eine Reihe von globalen Beschäftigungsstandards.



Globale Beschäftigungsstandards von IBM

Diese Grundsätze gelten für IBM-Mitarbeitende und werden auf unserer Webseite „Verantwortung bei IBM“ näher erläutert. Wir erwarten von unseren Managern und Mitarbeitenden, dass sie diese Standards vollständig einhalten.



Die globalen Beschäftigungsstandards sprechen Bereiche an, die für die Menschenrechte wichtig sind und beinhalten unter anderem die Verpflichtung, dass IBM:



keine Zwangs- oder Kinderarbeit einsetzt, mindestens alle geltenden Lohn- und Arbeitszeitgesetze und -vorschriften einhält, die gesetzlichen Arbeitszeitbeschränkungen beachtet, ein Arbeitsumfeld schafft, das frei von Diskriminierung oder Belästigung ist, und alle Mitarbeitenden mit Respekt und Würde behandelt, die gesetzlichen Rechte seiner Mitarbeitenden respektiert, Arbeitnehmerorganisationen beizutreten (oder nicht), einschließlich Arbeitsorganisationen oder Gewerkschaften. IBM ist bestrebt, vorteilhafte Beschäftigungsbedingungen zu schaffen, positive Beziehungen zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften zu fördern, die Mitarbeiterkommunikation zu erleichtern und die Mitarbeiterentwicklung zu unterstützen.



Wir schulen unsere Mitarbeitenden und führen regelmäßige Geschäftsprüfungen durch, um die Einhaltung unserer Richtlinien, Praktiken und Verfahren zu gewährleisten. In regelmäßigen Abständen, in der Regel jedes Jahr, müssen sich die Mitarbeitenden von IBM beispielsweise formell für das BCG zertifizieren und eine interaktive Online-Schulung absolvieren.



Zusammenarbeit mit Partnern und Lieferanten

Die Zusammenarbeit mit Dritten ist ein integraler Bestandteil des Geschäfts von IBM, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Der Verhaltenskodex für Geschäftspartner von IBM beschreibt die Mindeststandards für das Geschäftsverhalten und die Praktiken, die wir von unseren Geschäftspartnern erwarten, z. B. dass den Mitarbeitenden ein Arbeitsumfeld geboten wird, das frei von Zwang, Diskriminierung und Belästigung ist. Wenn die geltenden Gesetze und Vorschriften freizügiger sind als dieser Verhaltenskodex, wird von den Geschäftspartnern erwartet, dass sie den IBM Verhaltenskodex einhalten. Bei Bedarf bietet IBM seinen Geschäftspartnern Online-Schulungen und in einigen Fällen auch Live-Schulungen zum Thema Ethik und Integrität an.



Für unsere Lieferkettenbeziehungen verwendet IBM den Verhaltenskodex der Responsible Business Alliance (RBA) (ehemals EICC-Verhaltenskodex) als einheitlichen Kodex für unsere globale Lieferbasis. Der RBA-Verhaltenskodex legt die Standards fest, die wir von unseren Lieferanten bei der Geschäftsabwicklung mit IBM in verschiedenen Bereichen der sozialen Verantwortung erwarten, darunter Arbeit, Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz, Ethik und Managementsysteme. Unser Ziel besteht darin, mit unseren Lieferanten zusammenzuarbeiten, um deren vollständige Einhaltung des RBA-Verhaltenskodex zu fördern. Außerdem erwarten wir von ihnen, dass sie diese Standards an ihre erweiterten Bezugsquellen weitergeben, die an der Herstellung von Waren und Dienstleistungen für IBM beteiligt sind. Wir berücksichtigen diese Standards bei der Auswahl unserer Lieferanten und überwachen die laufende Leistung bei Bedarf durch regelmäßige Audits durch Dritte. IBM behält sich das Recht vor, gegen Lieferanten vorzugehen, die sich nicht an den RBA-Verhaltenskodex halten, und kann Maßnahmen wie die Reduzierung oder Beendigung von Geschäftsbeziehungen in Übereinstimmung mit den Vertragsbedingungen in Betracht ziehen.



Mechanismen und Kanäle für Kommunikation, Bedenken und Einsprüche

IBM stellt allen Mitarbeitenden offene Kommunikationskanäle für Vorschläge und Beschwerden an die Geschäftsleitung zur Verfügung. IBM unterhält auch einen Kanal für den Kontakt mit der Geschäftsleitung für Mitarbeiterbeschwerden, einen Kanal, um Bedenken mit Fachleuten zu besprechen, und einen Kanal, um Bedenken anonym zu äußern. Diese können sich mit Beschwerden jeglicher Art befassen, einschließlich jeder Form von Belästigung und sexuellem Fehlverhalten. IBM toleriert keine Drohungen oder Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeitende, die ein Problem oder einen vermuteten Verstoß melden. Für Lieferanten, Geschäftspartner und andere Personen, die dem Unternehmen Bedenken oder vermutete Verstöße melden möchten, stehen zusätzliche Kommunikationskanäle zur Verfügung, einschließlich der Möglichkeit, anonyme Meldungen einzureichen.



Governance

Die Geschäftsleitung von IBM ist letztlich verantwortlich für unsere Programme und Fortschritte im Bereich der wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Unternehmensverantwortung, einschließlich unseres Engagements für die Menschenrechte, sowie für die Einhaltung der allgemeinen Compliance-Programme von IBM. Der Vorstand von IBM und unser CEO überprüfen jährlich die Programme und Fortschritte von IBM im Bereich Corporate Responsibility. Unser Engagement für unternehmerische Verantwortung wird im gesamten Unternehmen gefördert und über die folgenden Foren in den Geschäftsbetrieb integriert.



Exekutiv-Lenkungsausschuss und Arbeitsgruppe für Corporate Responsibility

Unser Exekutiv-Lenkungsausschuss für Corporate Responsibility setzt sich aus leitenden Angestellten aus allen Funktionsbereichen des Unternehmens zusammen und wird vom Vice President for Corporate Citizenship and Corporate Affairs von IBM geleitet. Der Ausschuss trifft sich in regelmäßigen Abständen, um bei wichtigen Fragen der Menschenrechte und der Unternehmensverantwortung eine führende Rolle zu spielen und die Richtung vorzugeben. Jeder Funktionsbereich ist für die Entwicklung seiner eigenen Ziele und Strategie verantwortlich, wobei die organisationsweiten Ziele vom Lenkungsausschuss genehmigt werden.



Unsere Arbeitsgruppe für Unternehmensverantwortung besteht aus Vertretern von Funktionsbereichen (einschließlich der globalen Vertretung) und trifft sich regelmäßig, um die Aktivitäten von IBM in den Bereichen Menschenrechte und Unternehmensverantwortung sowie die Einbindung von Stakeholdern zu steuern. Die Arbeitsgruppe prüft die wichtigsten Standards und strategischen Fragen im Bereich der Unternehmensverantwortung und der Menschenrechte und gibt im Laufe des Jahres Empfehlungen an den Lenkungsausschuss ab.



Engagement und Berichterstattung von Stakeholdern

IBM arbeitet aktiv mit Interessengruppen zusammen, die unsere Programme und Praktiken in den Bereichen Menschenrechte und Unternehmensverantwortung prüfen und beeinflussen. Für uns ist Stakeholder-Engagement viel mehr als Kommunikation und Konsultation. Für uns geht es um unternehmerisches Engagement und Zusammenarbeit – Schulter an Schulter mit Gemeinden, Regierungen, Investoren und dem sozialen Sektor. Wir arbeiten eng mit Organisationen zusammen, die ähnlich innovative, globale, offene und kollaborative Ansätze für Corporate Citizenship und Nachhaltigkeit verfolgen.



Wir berichten öffentlich über unsere Corporate-Responsibility-Initiativen und Fortschritte durch unseren jährlichen Corporate-Responsibility-Bericht, zusätzliche GRI-Berichte und spezifische Ad-hoc-Publikationen zu bestimmten Bereichen wie Vielfalt und Chancengleichheit.