Schwarze Community

„Es ist ein Signal an die Welt, dass wir in Zukunft eine bessere Gesellschaft schaffen können, wenn wir einfach darauf achten, wen wir einstellen, wie wir einstellen, wie wir fördern und wie wir im Sinne der Gerechtigkeit authentisch sind.“ Nigel Pretence

Design Director for Digital Growth and Commerce, Vorsitzender der Initiative „Racial Equity in Design“ bei IBM