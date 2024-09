Bei IBM fördern wir eine Kultur der bewussten Inklusion und aktiven Partnerschaft, in der alle Mitarbeitenden einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft ausüben und gleichzeitig ihr authentisches Selbst in die Arbeit einbringen können. In ihrer Authentizität sind Mitarbeitende in der Lage, innovative Ideen und Lösungen einzubringen und ihre individuellen Stärken und Perspektiven in ihrem Alltag auszuspielen.