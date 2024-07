Der IBM Garage-Ansatz gliedert die größten Herausforderungen Ihres Unternehmens in Ihre Bestandteile auf, um Ideen zu fokussieren, zu verfeinern und schnell Fortschritte zu erzielen. Unsere bewährten Verfahren ermöglichen es Ihnen, strategische Initiativen in einem ganzheitlichen Geschäftsmodell zu verwalten und so das Investitionsrisiko zu senken, Geschäftsergebnisse zu quantifizieren und organisatorische und kulturelle Veränderungen voranzutreiben. Mutige IT-Transformation, neu konzipierte Kunden- und Mitarbeitererlebnisse, intelligent automatisierte Geschäftsprozesse – all dies beginnt in IBM Garage.