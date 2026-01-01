Wie Sie Kosten, Komplexität und Umbrüche in der Datenintegration in einen echten Vorteil verwandeln
Die Spielregeln der Datenintegration verändern sich gerade grundlegend: Echtzeit wird zur Erwartung, Kosten steigen spürbar, On‑Prem‑Strategien verlieren an Planungssicherheit – und zentrale Schnittstellen (wie z. B. die SAP‑Schreibschnittstelle) stehen vor dem Aus.
Was lange aufgeschoben werden konnte, wird 2026 zur konkreten Entscheidungsfrage: Weiter wie bisher – oder jetzt neu aufstellen, bevor es teuer und komplex wird?
In diesem kompakten 45‑Minuten‑Webinar zeigen wir Ihnen, wie Sie diese Umbrüche aktiv nutzen – statt nur darauf zu reagieren.
Das erwartet Sie:
- Ein klares Bild der Datentransformation 2026: Warum Realtime-Anforderungen, steigende Kosten und veränderte Herstellerstrategien jetzt neues Handeln erfordern
- Architekturentscheidungen mit Weitblick: Wann On‑Prem, SaaS oder ein hybrider Ansatz sinnvoll ist – und wo typische Fallstricke liegen
- Umgang mit kritischen Veränderungen: Wie Sie den Wegfall zentraler Schnittstellen strategisch nutzen, statt nur kurzfristig zu reagieren
- Ein praxisnaher Lösungsansatz: Wie IBM watsonx.data integration Ihnen hilft, Komplexität zu reduzieren und Ihre Datenarchitektur zukunftssicher auszurichten
Warum Sie teilnehmen sollten?
- Kosten aktiv steuern: Reduzieren Sie Integrations- und Betriebskosten gezielt, statt sie weiter steigen zu lassen
- Die richtige Architekturentscheidung treffen: Gewinnen Sie Klarheit bei der Frage: On‑Prem vs. SaaS vs. Hybrid
- Risiken frühzeitig minimieren: Bereiten Sie sich auf Plattform- und Schnittstellenänderungen vor
- Modernisierung beschleunigen: Setzen Sie dort an, wo der größte Hebel liegt – ohne Ihre Organisation zu überfordern
- SAP-Integration sichern: Halten Sie Ihre Prozesse stabil und kompatibel – ohne zusätzliche Komplexität
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