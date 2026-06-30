Multi-Agenten-Systeme sind kein Zukunftsthema mehr. Die Frage ist, wie Sie diese sicher, nachvollziehbar und skalierbar in Ihr Unternehmen implementieren.

In diesem Webinar zeigen IBM und AWS, wie sich komplexe Workflows automatisieren und AI-Agents nahtlos in bestehende Systemlandschaften integrieren lassen. Offene Standards schaffen die Grundlage für flexible, zukunftssichere Architekturen.

Integrierte Governance und Observability stellen sicher, dass Sie die Kontrolle behalten, auch wenn die Komplexität wächst.

Entfalten Sie das Potenzial GenAI schneller, skalierbarer und sicherer in Ihrem Unternehmen.

Das lernen Sie:

Aufstieg und aktuelle Herausforderungen von Agentic AI

Multi-Agenten-Orchestrierung: Koordination komplexer Aufgaben durch spezialisierte Agenten

Governance und Observability: Transparenz und Kontrolle im laufenden Betrieb

watsonx Orchestrate, IBMs Plattform für Agentic AI im Unternehmenseinsatz

Wie schnelle Wertschöpfung gelingt: Der AWS Marketplace

Praxistipps, die Sie direkt umsetzen können

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