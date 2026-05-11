Datensouveränität trifft Skalierbarkeit: Cloud‑native Storage im eigenen Rechenzentrum
Di., Juni 23, 2026
10:00 - 11:00 Uhr
Wachsende Datenmengen, steigende Anforderungen und der Wunsch nach mehr Kontrolle stellen IT‑Organisationen vor neue Herausforderungen.
Wie lassen sich Cloud‑native Architekturen nutzen, ohne die Datensouveränität aufzugeben?
Schluss mit Kompromissen zwischen Cloud und Datensouveränität! In diesem Live‑Webinar zeigen wir, wie genau das gelingt.
Das erwartet Sie:
Aufbau einer skalierbaren, cloud‑nativen Storage‑Architektur im eigenen Rechenzentrum
Einsatz von IBM Storage Ceph für klassische, Container‑basierte und Cloud‑native Workloads
Zentrale Architekturprinzipien und typische Einsatzszenarien
Mehrwerte aus der Kombination von Open Source und IBM Enterprise Storage Expertise
Warum teilnehmen?
Storage‑Landschaften vereinfachen
Skalierbarkeit ohne Vendor Lock‑in erreichen
Risiken reduzieren und volle Kontrolle über Daten behalten
Impulse für eine zukunftssichere, pragmatische Datenstrategie
Jetzt registrieren und live dabei sein!
Sprecher
Ralf Colbus
Principal Storage Technical Specialist - Chief Strategist DACH