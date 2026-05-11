Wachsende Datenmengen, steigende Anforderungen und der Wunsch nach mehr Kontrolle stellen IT‑Organisationen vor neue Herausforderungen.

Wie lassen sich Cloud‑native Architekturen nutzen, ohne die Datensouveränität aufzugeben?

Schluss mit Kompromissen zwischen Cloud und Datensouveränität! In diesem Live‑Webinar zeigen wir, wie genau das gelingt.



Das erwartet Sie:



Aufbau einer skalierbaren, cloud‑nativen Storage‑Architektur im eigenen Rechenzentrum

Einsatz von IBM Storage Ceph für klassische, Container‑basierte und Cloud‑native Workloads

Zentrale Architekturprinzipien und typische Einsatzszenarien

Mehrwerte aus der Kombination von Open Source und IBM Enterprise Storage Expertise

Warum teilnehmen?



Storage‑Landschaften vereinfachen

Skalierbarkeit ohne Vendor Lock‑in erreichen

Risiken reduzieren und volle Kontrolle über Daten behalten

Impulse für eine zukunftssichere, pragmatische Datenstrategie

Jetzt registrieren und live dabei sein!