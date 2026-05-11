Datensouveränität trifft Skalierbarkeit: Cloud‑native Storage im eigenen Rechenzentrum

  • Di., Juni 23, 2026
  • 10:00 - 11:00 Uhr
Wachsende Datenmengen, steigende Anforderungen und der Wunsch nach mehr Kontrolle stellen IT‑Organisationen vor neue Herausforderungen.
Wie lassen sich Cloud‑native Architekturen nutzen, ohne die Datensouveränität aufzugeben?

Schluss mit Kompromissen zwischen Cloud und Datensouveränität! In diesem Live‑Webinar zeigen wir, wie genau das gelingt.

Das erwartet Sie:

  • Aufbau einer skalierbaren, cloud‑nativen Storage‑Architektur im eigenen Rechenzentrum
  • Einsatz von IBM Storage Ceph für klassische, Container‑basierte und Cloud‑native Workloads
  • Zentrale Architekturprinzipien und typische Einsatzszenarien
  • Mehrwerte aus der Kombination von Open Source und IBM Enterprise Storage Expertise

Warum teilnehmen?

  • Storage‑Landschaften vereinfachen
  • Skalierbarkeit ohne Vendor Lock‑in erreichen
  • Risiken reduzieren und volle Kontrolle über Daten behalten
  • Impulse für eine zukunftssichere, pragmatische Datenstrategie

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Sprecher
Sprecherportrait von Ralf Colbus

Ralf Colbus

Principal Storage Technical Specialist - Chief Strategist DACH

IBM

Sprecherportrait von Lars Lauber

Lars Lauber

Storage Technical Specialist – IBM Fusion SME

IBM

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