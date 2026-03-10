Einheitliche Observability with Instana erreichen: Einführung von „Logs in Context“

Protokolle vereinheitlichen. Debugging beschleunigen. Wildwuchs beseitigen.

Fragmentierte Protokolldaten über verschiedene Hosts und Anwendungen hinweg erzeugen blinde Flecken, die die Ursachenanalyse verlangsamen und mühsam machen. Wenn Sie sich auf Altlast-Tools verlassen, erhöht sich oft die Anzahl der Tools, ohne dass der notwendige Kontext zur schnellen Lösung von Problemen bereitgestellt wird.

Dieses Webinar stellt IBM Instana „Logs in Context“ vor – eine einheitliche Lösung, die auf OpenTelemetry basiert und die Protokollierung direkt in Ihren Observability-Stack integriert, um eine schnellere und intelligentere Reaktion auf Vorfälle zu ermöglichen.

Hauptredner: Paul Watkins, Senior Product Manager, IBM Instana.

Melden Sie sich für das On-Demand-Webinar an und erfahren Sie, wie Sie:

– Protokolle nahtlos in Ihren Stack integrieren und so vollständige Transparenz gewährleisten;
– Die Anzahl der benötigten Tools reduzieren, indem Sie fragmentierte Altlast-Lösungen ersetzen;
– Die Ursachenanalyse durch detaillierte, kontextbezogene Performance-Einblicke beschleunigen;
– OpenTelemetry-Standards für eine konfigurierbare, zukunftssichere Strategie nutzen.

Observability-Webinar „Logs in Context“