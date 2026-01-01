Ihr Asset herunterladen

Transformieren Sie das menschliche Potenzial im Zeitalter der generativen KI

Unternehmen müssen die generative KI zunächst nicht als eigenständige Technologie betrachten, sondern im Kontext ihrer Belegschaft. In Zusammenarbeit mit Oracle untersucht das IBM Institute for Business Value dies näher.



Lesen Sie diesen Bericht, um mehr über KI und Mitarbeiterpotenzial zu erfahren, und welche Rolle die Ressourcen bei der Entwicklung von Strategien zur Förderung von Talenten spielen können – sowohl jetzt als auch in der Zukunft der Arbeit.