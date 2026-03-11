Unternehmen ertrinken heute in einem wachsenden „Konnektivitäts-Chaos“. Die Anzahl der Tech-Stacks ist explosionsartig gestiegen, doch fast die Hälfte der Unternehmen gibt zu, dass sie ohne einen Integrationsplan expandiert haben, was zu Silos, technischen Schulden, Sicherheitsrisiken und Innovationsstillstand geführt hat. Dieser Bericht zeigt auf, warum die technologische Komplexität zunimmt, wie unverbundene Systeme die Agilität und Entscheidungsfindung bremsen und was IT-Führungskräfte tun können, um die Kontrolle wiederzuerlangen. Mit generativer KI, die den Druck weiter erhöht, ist Integration nicht mehr optional: Sie ist das Rückgrat, das darüber entscheidet, ob Unternehmen wachsen oder zurückfallen.

Das werden Sie lernen

– Warum die Ausbreitung von Technologie außer Kontrolle gerät. 86 % der Unternehmen erweitern ihre Stacks und 70 % häufen mehr technische Schulden an als je zuvor.

– Die größten Risiken des Konnektivitäts-Chaos, einschließlich zunehmender Nichteinhaltung von Vorschriften, Verlust der Wettbewerbsfähigkeit, Unzugänglichkeit von Daten und Unterbrechungen, die sich auf den Umsatz auswirken.

– Wie fragmentierte Integrationen die Verschwendung befeuern. 81 % der Unternehmen leisten aufgrund von Silos Doppelarbeit und 44 % jonglieren mit mehreren Integrationsanbietern.

– Warum eine einheitliche Integrationsplattform die Lösung ist, die Agilität, Produktivität und Governance über Anwendungen, Daten, APIs, Ereignisse und B2B hinweg zurückbringt.

Laden Sie das vollständige Dokument herunter und erfahren Sie, wie Sie das Konnektivitäts-Chaos überwinden und ein integriertes, resilientes und wettbewerbsfähiges Unternehmen aufbauen können.