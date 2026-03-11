Hybrid- und Multicloud-Umgebungen versprechen Agilität, doch für die meisten Unternehmen bedeuten sie stattdessen Komplexität. Mehrere Integrationsplattformen führen zu Doppelarbeit, verstreuten Daten, blinden Flecken in der Sicherheit und wachsenden Herausforderungen in puncto Compliance. Lesen Sie unseren Leitfaden, um zu erfahren, was die größten Hindernisse sind, die Unternehmen zurückhalten, und skizzieren Sie einen intelligenteren, einheitlichen Ansatz für die Integration, der die Kontrolle wiederherstellt, die Produktivität steigert und den wahren Wert Ihrer Daten freischaltet.

Das werden Sie lernen

– Wie doppelte Integrationen über verschiedene Clouds hinweg Innovationen bremsen – und wie sich diese Verschwendung beseitigen lässt

– Warum globale Datenresidenzregeln mit fragmentierten Tools schwer einzuhalten sind

– Wie Multicloud-Umgebungen Sicherheits- und Sichtbarkeitsrisiken erhöhen

– Warum Schatten-Integrationen die Governance schwächen und operative Schwachstellen schaffen

Laden Sie das vollständige Dokument herunter und erfahren Sie, wie ein einheitlicher iPaaS-Ansatz Ihrem Unternehmen in einer hybriden Multicloud-Welt zu mehr Geschwindigkeit, Compliance und vollständiger Kontrolle verhelfen kann.