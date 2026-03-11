KI verändert Unternehmen in beispiellosem Tempo. Gleichzeitig erhöht sie aber auch die Komplexität, steigert das Risiko und zeigt die Grenzen herkömmlicher Integrationstools auf. Da Unternehmen mehr Daten als je zuvor erzeugen und nutzen, können herkömmliche iPaaS-Lösungen nur schwer Schritt halten. Lesen Sie unseren Leitfaden und erfahren Sie, wie eine neue Klasse von KI-fähiger Unternehmensintegration Ihnen hilft, das Konnektivitäts-Chaos zu durchbrechen, die Kontrolle zurückzugewinnen und den vollen Wert der generativen KI für Ihr Unternehmen zu erschließen.

Das werden Sie lernen

– Warum KI das Integrationschaos erhöht, von Risiken der Datensouveränität bis hin zu explodierenden APIs und Multi-Cloud-Sicherheits-Herausforderungen

– Wie iPaaS der nächsten Generation von IBM die Fragmentierung mit einer einzigen, KI-fähigen Plattform beseitigt, die sich über Clouds, Regionen, Datenquellen und Integrationsmuster erstreckt.

– Die fünf unverzichtbaren Komponenten eines modernen iPaaS, darunter hybride Integration, zentralisierte Governance und generative KI-gesteuerte Produktivität.

– Die geschäftlichen Auswirkungen von Agilität, Produktivität und Governance, ermöglicht durch eine einheitliche Plattform, die sowohl IT-Spezialisten als auch Business-Technologen unterstützt.

Laden Sie das vollständige Dokument herunter und erfahren Sie, wie Sie Ihre Integrationslandschaft modernisieren und den wahren Wert von KI in Ihrem gesamten Unternehmen freischalten können.