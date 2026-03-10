Instana-Marktbericht von TrustRadius

Intelligenter überwachen. Schneller lösen. Mehr entwickeln.

In dynamischen cloudnativen Umgebungen verbringen DevOps-Teams oft mehr Zeit mit der Bekämpfung von Vorfällen als mit der Entwicklung neuer Funktionen. Reaktive Workflows und eingeschränkte Transparenz führen zu Engpässen, die die Innovation bremsen.

Dieser von TrustRadius unterstützte Marktbericht zeigt, warum IBM Instana die am besten bewertete Plattform ist, um die Kontrolle wiederzuerlangen. Entwickler und SREs können die Fehlerbehebung automatisieren und sich auf die Bereitstellung von Code konzentrieren.

Laden Sie den Bericht herunter und erfahren Sie, warum DevOps-Führungskräfte Instana vertrauen, um:

– ihre Strategie mit einer marktführenden Benutzerzufriedenheitsbewertung von 8,6/10 zu validieren

– die Problemlösung durch automatisierte Ursachenanalyse und Code-Level-Tracing zu beschleunigen

– Full-Stack-Visualisierung über komplexe hybride IT-Umgebungen zu erreichen

– einer Lösung zu vertrauen, die 100 % der befragten Benutzer wieder kaufen würden