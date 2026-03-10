Bericht zur kontinuierlichen Verbesserung der Benutzererfahrung

Sich an den Wandel anpassen. Leistung optimieren. Konsistenz sicherstellen.

Laut Enterprise Strategy Group (ESG) haben Unternehmen Schwierigkeiten, Observability-Tools an neue Architekturen und komplexe Multi-Cloud-Umgebungen anzupassen. Bei traditionellen Methoden des Digital Experience Monitoring (DEM) mangelt es oft am Umfang, um eine durchgängige Abdeckung zu gewährleisten, wodurch die Zufriedenheit der Nutzer gefährdet wird.

Dieser Forschungsbericht analysiert die Einschränkungen von Altlast-DEM und zeigt auf, wie IBM Instana die umfassende, durchgängige Transparenz bietet, die zur Überwindung dieser Einschränkungen erforderlich ist.

Laden Sie den Bericht herunter, um zu erfahren, wie Sie:

– Observability-Tools an neue Architekturmuster anpassen

– Die Leistung in verteilten Multi-Cloud-Umgebungen überwachen und optimieren

– Eine konsistente Observability-Abdeckung über alle Infrastruktur-Ebenen hinweg sicherstellen

– Die kritischen Einschränkungen traditioneller DEM-Methoden überwinden

– Eine umfassende End-to-End-Transparenz erreichen, die die Endbenutzererfahrung verbessert