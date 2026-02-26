Rechner für Gesamtkosten

IBM Power-Server senken die Gesamtbetriebskosten (TCO) für IT-Infrastrukturen, indem sie den Platzbedarf physischer Rechenzentren konsolidieren und die Kosten für Softwarelizenzen, Wartung, Kühlung und Strom senken. Erledigen Sie mehr mit weniger Kernen und verbessern Sie gleichzeitig Leistung und Sicherheit. Ermitteln Sie mit diesem Rechner die Gesamtbetriebskosten für verschiedene Konfigurationen und erfahren Sie, in welchem Umfang Power Ihre TCO senken könnte, indem Sie ein paar einfache Fragen im Rechner beantworten. Ermitteln Sie den ROI, den Ihr Unternehmen mit Power On-Prem-Servern und Power Virtual Servern erzielen könnte.