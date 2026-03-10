Leitfaden zur Optimierung der Anwendungsmodernisierung

Migration beschleunigen. Risiken eliminieren. Mit Zuversicht modernisieren.

Der Übergang von monolithischen Architekturen zu Microservices bringt eine Komplexität mit sich, die Altlast-APM-Tools einfach nicht bewältigen können. Ohne vollständige Transparenz gefährden blinde Flecken in Hybrid-Umgebungen die Leistung und verlangsamen die Bereitstellung.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie während Ihrer Modernisierung mit Full Stack Observability in Echtzeit die Kontrolle behalten.

Laden Sie den Leitfaden herunter und erfahren Sie, wie Sie:

– die Anwendungsleistung in jeder Phase der Migration kontinuierlich benchmarken

– Sichtbarkeitslücken beseitigen, die die Erkennung von Problemen verzögern und die CI/CD-Geschwindigkeit beeinträchtigen

– DevOps-Teams in die Lage versetzen, „nach links zu verschieben“ und Code-Probleme vor der Produktion zu beheben

– Erkennung, Nachverfolgung und Warnmeldungen in komplexen Hybridumgebungen automatisieren

– Reaktive Altlast-Tools durch präzise Erkenntnisse von IBM Instana ersetzen