Die Komplexität der IT verschlingt Budgets, bremst Innovationen und verdeckt Wachstumschancen. Dieser Bericht zeigt, wie intelligente IT-Automatisierung – angetrieben durch KI, hybride Cloud und durchgängige Workflows – Unternehmen dabei hilft, Verschwendung zu reduzieren, Risiken zu verringern und einen messbaren Geschäftswert zu erschließen. Stark automatisierte Unternehmen verzeichnen bereits große Gewinne: niedrigere IT-Kosten, schnellere Markteinführung, stärkere Cybersicherheit und höheres Umsatzwachstum.

Das werden Sie lernen

– Die wahren Kosten der IT-Komplexität – einschließlich Schatten-IT, technischer Schulden und Ineffizienzen, die bis zu 24 % der IT-Budgets verschlingen.

– Wie intelligente IT-Automatisierung die Leistung steigert, indem sie zu Senkungen der IT-Kosten von bis zu 28 % und zu 36 % weniger Cybersicherheitsvorfällen führt.

– Warum hochgradig automatisierte Unternehmen besser abschneiden und eine schnellere Cloud-Einführung, mehr Transparenz und einen höheren ROI durch KI-gestützte Transformation erreichen.

– Wie KI-gestützte End-to-End-Workflows manuelle Arbeit reduzieren, die Genauigkeit erhöhen und die betriebliche Agilität im gesamten IT-Bereich beschleunigen.

Laden Sie das vollständige Dokument herunter und entdecken Sie die Strategien, die Ihrem Unternehmen helfen können, die Komplexität zu reduzieren und Ihre IT-Anlage in einen echten Wachstumsmotor zu verwandeln.