Ihr Asset herunterladen

Für Software- und IT-Führungskräfte, Architekten, Entwicklungsmanager und technische Entscheidungsträger, die KI-gestützte Entwicklungstools evaluieren.

Dieses Whitepaper von Omdia zeigt, wie agentische KI die Softwareentwicklung im großen Maßstab verändert, und erläutert, warum IBM® Bob einen sichereren und effektiveren Ansatz für Ihre IDE bietet als die direkte Nutzung von Frontier-LLMs. Der Fokus liegt auf klaren, umsetzbaren Erkenntnissen für Teams, die KI-gestützte Entwicklung einführen.

Das lernen die Leser:

• Wie agentische KI zentrale Aufgaben im SDLC automatisiert, während Entwickler den Prozess steuern und überwachen

• Wie IBM Bob Zuverlässigkeit, Sicherheit und Kosteneffizienz durch Kontext, Leitplanken und gezielte Modellauswahl verbessert

• Wie KI die Modernisierung von Altlast-Systemen beschleunigt und die Rolle von Entwicklern sowie Teamstrukturen verändert