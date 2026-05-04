Lieferketten werden zunehmend durch fragmentierte Systeme, verzögerte Erkenntnisse und steigende operationelle Risiken belastet. In diesem Beitrag wird erläutert, wie die hybride Integration diesen „Zustand des Konnektivitätschaos“ reduziert, indem APIs, Ereignisse und Daten über Cloud- und On-Prem-Systeme hinweg vereinheitlicht werden. Mit saubereren, vernetzten Datenflüssen erhalten Unternehmen Echtzeit-Transparenz, schnellere Orchestrierung und KI-fähige Infrastruktur – was eine verbesserte Resilienz, geringere Kosten und größere Agilität in der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht.



Warum es für Führungskräfte im Bereich Lieferkette wichtig ist:



Integrationsengpässe reduzieren – vereinheitlichen Sie Daten, reduzieren Sie manuelle Arbeit und beschleunigen Sie die Bearbeitung von Ausnahmen

Echtzeit-Transparenz verbessern – verbinden Sie Systeme für eine Einzelansicht von Lieferanten, Bestand und Logistik

Resilienz stärken – reagieren Sie mit datengestützten Erkenntnissen schnell auf Nachfrageänderungen und Störungen



Laden Sie das vollständige Playbook herunter, um Fragmentierung zu beheben und eine flexiblere, vernetztere Lieferkette aufzubauen.