Moderne IT-Umgebungen werden immer komplexer, was zu steigenden technischen Schulden führt und die Ausfallsicherheit der Infrastruktur gefährdet. Dieses Handbuch bietet IT-Architekten einen praktischen Blueprint für die Entwicklung anpassungsfähiger Architekturen, die technische Schulden minimieren und hybride Umgebungen modernisieren.
Das werden Sie lernen:
Wie man die Komplexität von Architekturen vereinfacht und technische Schulden reduziert.
Strategien zur Entwicklung von ausfallsicheren, anpassungsfähigen Infrastrukturen, die moderne Workloads unterstützen.
Wie konsistente IT-Grundlagen die Einführung von KI und die betriebliche Skalierbarkeit beschleunigen.
Wie man mit praktischen Architekturmustern und einer 90-Tage-Roadmap die Cyber-Resilienz stärkt.
Laden Sie diesen Bericht herunter, um zu erfahren, wie Architekten die Komplexität optimieren, KI-Workload effektiver skalieren und die Ausfallsicherheit erhöhen können.