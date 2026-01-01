Moderne IT-Umgebungen werden immer komplexer, was zu steigenden technischen Schulden führt und die Ausfallsicherheit der Infrastruktur gefährdet. Dieses Handbuch bietet IT-Architekten einen praktischen Blueprint für die Entwicklung anpassungsfähiger Architekturen, die technische Schulden minimieren und hybride Umgebungen modernisieren.

Das werden Sie lernen:

Wie man die Komplexität von Architekturen vereinfacht und technische Schulden reduziert.

Strategien zur Entwicklung von ausfallsicheren, anpassungsfähigen Infrastrukturen, die moderne Workloads unterstützen.

Wie konsistente IT-Grundlagen die Einführung von KI und die betriebliche Skalierbarkeit beschleunigen.

Wie man mit praktischen Architekturmustern und einer 90-Tage-Roadmap die Cyber-Resilienz stärkt.





Laden Sie diesen Bericht herunter, um zu erfahren, wie Architekten die Komplexität optimieren, KI-Workload effektiver skalieren und die Ausfallsicherheit erhöhen können.