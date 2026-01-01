Reduzierung technischer Schulden: Ein Blueprint für anpassungsfähige IT-Architekturen und moderne Workloads

Moderne IT-Umgebungen werden immer komplexer, was zu steigenden technischen Schulden führt und die Ausfallsicherheit der Infrastruktur gefährdet. Dieses Handbuch bietet IT-Architekten einen praktischen Blueprint für die Entwicklung anpassungsfähiger Architekturen, die technische Schulden minimieren und hybride Umgebungen modernisieren. 
Das werden Sie lernen:

  • Wie man die Komplexität von Architekturen vereinfacht und technische Schulden reduziert.

  • Strategien zur Entwicklung von ausfallsicheren, anpassungsfähigen Infrastrukturen, die moderne Workloads unterstützen.

  • Wie konsistente IT-Grundlagen die Einführung von KI und die betriebliche Skalierbarkeit beschleunigen. 

  • Wie man mit praktischen Architekturmustern und einer 90-Tage-Roadmap die Cyber-Resilienz stärkt.

 
 
Laden Sie diesen Bericht herunter, um zu erfahren, wie Architekten die Komplexität optimieren, KI-Workload effektiver skalieren und die Ausfallsicherheit erhöhen können.

