Experimentieren, Prototypen erstellen und Unternehmenswissen in wenigen Minuten in den KI-Workflow integrieren – ohne aufwendige Einrichtung.

Im Gegensatz zu herkömmlichen RAG-Pipelines, die sich auf feste Abfragemuster verlassen, ermöglicht OpenRAG eine agentenbasierte Abfrage, bei der die KI je nach Aufgabe dynamisch entscheidet, wie die Informationen abgerufen und ausgewertet werden.

Mit OpenRag können Sie:

Agentenbasierte RAG-Workflows erstellen, die sich an die Komplexität von Abfragen anpassen

Erstklassige offene Technologien wie LangFlow, OpenSearch und Docling kombinieren

Schlussfolgerungen aus verschiedenen Quellen ziehen, um genauere, kontextbezogene KI-Antworten zu liefern

Schnell Prototypen erstellen und iterieren, ohne komplexe Pipelines von Grund auf neu zu entwickeln

Wenn Sie bereit sind, können Sie Ihre bestehende Infrastruktur nahtlos auf OpenRAG auf watsonx.data skalieren – mit Enterprise Governance, Sicherheit und Betriebssicherheit – ohne Ihre Architektur neu aufbauen zu müssen.