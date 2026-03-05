Diese Studie untersucht die vielschichtige Landschaft der digitalen Souveränität und beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen, die den DACH-Markt prägen, die strategischen Implikationen für Unternehmen sowie praktische Wege zur Erreichung von Souveränität ohne Verzicht auf technologischen Fortschritt.

Aufbauend auf IBMs umfassender Expertise in hybrider Cloud-Architektur, KI-Governance und regulatorischer Compliance präsentieren wir ein ganzheitliches Framework, mit dem Unternehmen ihre Souveränitätsposition bewerten und wirksame Vorgehensweisen auf strategischer, taktischer und operativer Ebene umsetzen können.

Jetzt registrieren und die Studie lesen!