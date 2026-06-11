Das Playbook für Cyber-Resilienz in modernen Infrastrukturen

Cyberangriffe nehmen in allen Branchen zu und bergen Risiken für den Betrieb, die

Finanzen und die Reputation. Im Jahr 2025 beliefen sich die weltweiten Durchschnittskosten einer Datenschutzverletzung auf 4,44 Mio. USD, während US-amerikanische Unternehmen durchschnittlich 10,22 Mio. USD pro Sicherheitsvorfall ausgaben – ein Rekordhoch. Fast 49 % der betroffenen Unternehmen planen, ihre Sicherheitsausgaben zu erhöhen.

Cyber-Resilienz – die Fähigkeit, Vorfälle zu verhindern, ihnen standzuhalten und sich davon zu erholen – muss unternehmensweit und von der Führungsebene gesteuert werden. Dabei müssen Governance und Risikomanagement mit erprobten Maßnahmen zur Reaktion auf Vorfälle und einer nachweisbaren Wiederherstellung kombiniert werden, um die Kontinuität auch unter Belastung zu gewährleisten.



Dieses Playbook beschreibt, wie eine zukunftsfähige, KI-gestützte Strategie für Cyber-Resilienz aussieht – von grundlegenden organisatorischen Praktiken bis hin zu erforderlichen IT-Funktionen, um kritische Daten zu schützen und die Kontinuität aufrechtzuerhalten.

Sie erfahren außerdem, wie KI die Bereiche Erkennung, Vorhersage und Reaktion verändert und Unternehmen dabei hilft, Auswirkungen zu reduzieren und sich schneller zu erholen.