Versorgungsbetrieb im Wandel: Verbindung von Systemen, Intelligenz und Menschen

Versorgungsunternehmen sehen sich einer steigenden Nachfrage, einer alternden Infrastruktur und einer zunehmenden Netzwerkkomplexität gegenüber. Führende Unternehmen zeigen, was möglich ist, indem sie betriebliche Ökosysteme vereinheitlichen, den Datenzugang verbessern und ihre Mitarbeiter mit neuen digitalen Kompetenzen ausstatten. Dieser Bericht skizziert einen Fahrplan, der Versorgungsunternehmen bei der Modernisierung von Netzwerken, dem Aufbau von Resilienz und der Beschleunigung von Innovationen hilft.



Wesentliche Punkte:



• Einheitliche betriebliche Ökosysteme ermöglichen eine 18 % höhere betriebliche Reaktionsfähigkeit und eine schnellere koordinierte Entscheidungsfindung

• Operative Erkenntnisse sorgen für eine um 17 % schnellere Wiederherstellung von Ausfällen, eine um 14 % höhere Prognosegenauigkeit und eine um 12 % verbesserte Anlagenauslastung.

• Investitionen in Talente sind von grundlegender Bedeutung: 96 % der fortschrittlichen Versorgungsunternehmen haben funktionsübergreifende OT/IT-Teams und eine formelle Governance aufgebaut.

• Die Finanzierung von Modernisierungsmaßnahmen bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Erneuerung von Anlagen, die digitale Transformation und organisatorische Veränderungen zu synchronisieren.

• Verbesserungen beim Datenzugriff um 24 % und bei der Energieeffizienz um 16 % zeigen das Potenzial des vernetzten, intelligenten Betriebs.



Lesen Sie den vollständigen Bericht, um zu erfahren, wie Versorgungsunternehmen ihre Modernisierungsinvestitionen maximieren und Netzwerke der nächsten Generation aufbauen können, die resilienter, effizienter und digital leistungsfähiger sind.