Die Versicherungsbranche im Zeitalter der KI: Das Potenzial der KI ausschöpfen

Während künstliche Intelligenz ganze Branchen verändert, steht der Versicherungssektor vor einem entscheidenden Moment der Transformation. Dieser Bericht untersucht, wie Versicherungsunternehmen die KI-Revolution meistern und zeigt sowohl die bedeutenden Chancen als auch die kritischen Herausforderungen auf, die vor ihnen liegen. Während Führungskräfte in der Versicherungsbranche ihre Investitionen in KI in allen Bereichen (von der Schadenbearbeitung bis zur Kundenbetreuung) rapide erhöhen, kämpfen viele von ihnen mit der Datenbereitstellung, mit fehlenden Talenten und mit den Rahmenbedingungen für die Unternehmensführung. Die Studie zeigt, wie vorausschauende Versicherer KI-gestützte Wettbewerbsvorteile aufbauen und gleichzeitig aufkommende Risiken steuern. Dazu werden die strategischen Prioritäten skizziert, mit denen sich Führungskräfte in der Versicherungsbranche befassen müssen, um in einer zunehmend algorithmischen Zukunft erfolgreich zu sein.



Wesentliche Punkte:

• Die Investitionen der Versicherungsunternehmen in KI nehmen zu, wobei sich der Fokus auf Anwendungen der generativen KI verlagert.

• Die meisten Versicherer stehen vor erheblichen Lücken bei der Datenverfügbarkeit und -qualität für den Einsatz von KI.

• Vertrauen, Talente, Compliance und Governance sind nach wie vor erhebliche Hindernisse für die Einführung von KI.

• KI verändert die Hauptfunktionen von Versicherungen – von der Schadenbearbeitung und dem Underwriting bis hin zu personalisierten Kundenerlebnissen.

• Der Wettbewerbsvorteil hängt vom Gleichgewicht zwischen Innovation und verantwortungsvollen KI-Praktiken ab.



Lesen Sie den vollständigen Bericht „Versicherungswesen im Zeitalter der KI“ und erfahren Sie, wie Versicherer KI strategisch einsetzen können, um die betriebliche Effizienz zu revolutionieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und neue Einnahmequellen zu erschließen.