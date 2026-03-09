Anatomie einer Sicherheitsverletzung

Wie es zu Sicherheitsverletzungen kommt – und wie Sie sie stoppen, bevor sie überhaupt eintreten

Angreifer ausnutzen mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen, Konten mit übermäßigen Berechtigungen und flache Netzwerke schneller, als die meisten Teams sie erkennen können. Dieser Leitfaden führt Sie mithilfe des MITRE ATT&CK-Frameworks Schritt für Schritt durch eine realistische Sicherheitsverletzung, um die genauen Schwachstellen aufzudecken, die es Angreifern ermöglichen, ihre Angriffe auszuweiten, sich neu auszurichten und Ihre Daten zu exfiltrieren. Erfahren Sie, wie Identity-first-Sicherheit, dynamische Anmeldedaten und Zero-Trust-Zugriffsmuster Teams dabei helfen, diese Schwachstellen zu beseitigen, den Schadensradius zu verringern und eine stärkere, widerstandsfähigere Sicherheitsstrategie für cloudnative Umgebungen zu entwickeln.