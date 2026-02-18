KI‑gestützte Innovation vorantreiben, ohne digitale Souveränität zu kompromittieren

Diese Studie untersucht, wie europäische Organisationen die schnelle Einführung von Cloud- und KI‑Technologien mit wachsenden Anforderungen an Sicherheit, Compliance und Autonomie in Einklang bringen.

Die Befragung von 550 europäischen Führungskräften zeigt: Unternehmen treiben die Digitalisierung vor allem voran, um das Kundenerlebnis zu verbessern und regulatorische Vorgaben zu erfüllen. Der Fortschritt wird jedoch durch wesentliche Hürden gebremst – darunter Sicherheitsbedenken, Schatten‑IT/AI, hohe Migrationskosten, Legacy‑Infrastrukturen und der Mangel an digitalen Fachkräften.

Erfahren Sie mehr über die umfassenden Anforderungen an digitale Souveränität, die in der Studie identifiziert wurden.

